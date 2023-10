Pierwsze zdjęcia czwartej generacji Skody Superb

Nowy Superb będzie dłuższy (sedan 4,91 m długości) i nieco wyższy, ale szerokość i rozstaw osi pozostaną bez zmian. Objętość bagażnika wzrośnie o 20 litrów do 645 l. We wnętrzu zoptymalizowano deskę rozdzielczą. Nowością będzie dźwignia zmiany biegów zabudowana na kolumnie kierownicy. Pojawi się też nowy wyświetlacz head-up, który ma stanowić uzupełnienie wirtualnego kokpitu o przekątnej 10,25 cala i 13-calowego ekranu centralnego. Debiutują przyciski obrotowe, które można również wciskać, które łączą elementy dotykowe i cyfrowe. Nazwano je Skoda Smart Dials i jest to powrót do sterowania funkcji pokrętłem.

Reklama

Reklama

Skoda Superb Kombi mat. prasowe

Powrót do pokręteł

Trzy pokrętła z cyfrowymi wyświetlaczami o przekątnej 32 mm umożliwiają szybki dostęp do różnych funkcji – w zależności od poziomu wyposażenia. Mogą służyć do kontrolowania temperatury wnętrza, ogrzewania i wentylacji siedzeń, głośność systemu informacyjno-rozrywkowego, trybów jazdy czy do powiększania widoku mapy. Pozostałe innowacje to np. Phone Box do indukcyjnego ładowania smartfonów z funkcją chłodzenia, cztery porty USB-C, ulepszone fotele z masażem. Nowością w Superbie jest też elektrycznie sterowana roleta bagażnika (w Superbie Kombi), środkowy podłokietnik ze zintegrowanym uchwytem na tablet pomiędzy tylnymi siedzeniami oraz podwójna kieszeń z tyłu przednich siedzeń, w której zmieści się także dokumenty lub czasopisma i smartfon.

Czytaj więcej Po Drodze Skoda Fabia może pożyć dłużej. Wszystko dzięki luźniejszej normie Euro 7 Zmora producentów, czyli nadchodząca norma Euro 7, ma zostać znacznie złagodzona. Co to oznacza? Segment B nie musi jeszcze wybierać się na emeryturę, a Skoda Fabia może doczekać się nawet następcy.