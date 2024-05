Różne kraje rozwijają elektromobilność w różnym tempie. Nie ma jednego, szybkiego rozwiązania. Dlatego nasza oferta odpowiada na potrzeby wszystkich klientów. W naszych salonach znajdą oni samochody z dynamicznymi, oszczędnymi silnikami spalinowymi czy też wchodzącą właśnie na rynek nową generację hybryd plug-in. Jednak nie mamy wątpliwości, że to właśnie auta elektryczne są przyszłością motoryzacji.

Jak zamierza Pani położyć nacisk na e-mobilność?

Trzeba zacząć od edukowania i udostępniać auta elektryczne, żeby potencjalni nabywcy zrozumieli na czym polega elektromobilność. Niemal wszyscy mają jakąś opinię na temat elektromobilności, ale z pewnością nie wszyscy mają w tym zakresie wiedzę. A zalet płynących z elektromobilności jest wiele, doświadczyłam ich choćby jadąc na dzisiejsze spotkanie z Poznania do Warszawy naszym nowym Volkswagenem ID7. To była perfekcyjna podróż. Bardzo komfortowa, płynna, auto świetnie się sprawdziło. Jadąc z maksymalną dozwoloną w Polsce prędkością 140 km/h, nie było potrzeby uzupełnienia energii po drodze. Przed wyjazdem auto naładowane było w firmie, gdzie mamy do dyspozycji 50 ładowarek, do hotelu w Warszawie dojechaliśmy mając jeszcze 16 proc. zapasu energii. W hotelu dostępne są ładowarki Porsche Destination Charger, dzięki czemu bezpłatnie uzupełniliśmy energię przez noc. Finalnie koszt tej konkretnej podróży Poznań-Warszawa-Poznań, był kilkukrotnie niższy w porównaniu z autem spalinowym. Jeśli wyruszamy w podróż samochodem elektrycznym musimy mieć gwarancję, że po drodze nie będzie problemu z ładowaniem. Z tego, co się orientuję zmiany idą w dobrym kierunku, w najbliższym czasie wiele środków zostanie zainwestowanych właśnie w infrastrukturę. Dostęp do ładowarki nie może być związany ze stresem Inny problem związany z elektromobilnością, to dostęp do czystej energii. W tym obszarze zmiany także postępują. Spada uzależnienie od węgla i rosną inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Czyli Polska jest na najlepszej drodze do czystej, zielonej, zeroemisyjnej energii.

Carla Wentzel, prezeska Volkswagen Group Polska: mat. prasowe

Czy elektromobilność powinny wspierać subsydia?

Pozwalają na obniżenie bariery dostępu. Biorą na siebie część ryzyka związanego z zakupem auta, dotyczą nie tylko jego ceny, ale i miesięcznych kosztów utrzymania. W tym przypadku wraz z Volkswagen Financial Services oferujemy innowacyjne finansowanie. Tak aby ryzyko związane z nowym produktem dla konsumenta nie było tak wysokie. Rozwiązaniem jest długoterminowy wynajem z ustaloną miesięcznie ratą. To ewolucja, którą widzę w przyszłości. Inną charakterystyką polskiego rynku jest jego struktura. 70 proc. sprzedaży aut osobowych, to flota. W przypadku e-aut udział floty rośnie do 84 proc. Niemal 65 proc. naszych aut jest sprzedawanych w 20 największych polskich miastach, czyli elektromobilność jest związana z flotami i z dużymi miastami. Wiadomo również, że wiele osób korzystających z aut korporacyjnych mieszka w budynkach wielorodzinnych, te osoby potrzebują publicznych ładowarek w mieście. Nadal istnieje przekonanie, że w takim przypadku nie ma jeszcze łatwego dostępu do infrastruktury ładowania. Inaczej jest w przypadku budynku jednorodzinnego, gdzie parkuje się samochód i po prostu podłącza kabel. Polski rynek jest również niesłychanie wrażliwy cenowo, rokrocznie wjeżdża tutaj fala używanych aut z zachodu, a średnia wieku auta w Polsce, to ok 15 lat. W tej sytuacji widzę doskonałą okazję do oferowania używanych pojazdów z gwarancją, które na przykład będą dobrym wyborem dla osób, które kupują swoje pierwsze auto. Wdrożyliśmy właśnie w program nazwany „Certyfikowane Używane”. Ważne, aby klienci mieli od samego początku świetne doświadczenie związane z marką, obsługę na najwyższym poziomie, niezależnie od tego czy kupują auto używane czy nowe. Segment rynku aut używanych zamierzamy dalej zdecydowanie rozwijać. Tutaj także istotna jest odpowiednia usługa finansowa. Bo ważna jest nie tylko cena samochodu, ale i miesięczny koszt w domowym budżecie.