Zmiany, które będą zachodzić w naszych markach będą naturalną odpowiedzią na potrzeby rynku i na pewno będą ewolucją a nie rewolucją. Grupa Volkswagen jest największą grupą motoryzacyjną w Europie i oprócz sprzedaży nowych samochodów, zapewniamy opiekę posprzedażną i serwisową tysiącom używanych samochodów. Dbamy o potrzeby klientów i zapewniamy dostępność części dla wycofywanych modeli w okresie minimum 10 lat od zakończenia sprzedaży. Stale zwiększający się park samochodów sprawia, że marka Seat sukcesywnie zwiększa też ilość Punktów Serwisowych w Polsce. Dzięki temu jesteśmy bliżej Klientów także w wymiarze fizycznym – celem nadrzędnym jest zapewnienie jak najlepszej jakości obsługi i napraw oraz budowanie zadowolenia klientów. Wszelkie procesy zarówno techniczne, jak i gwarancyjne są zgodne ze standardami grupy, bazują w większości na tych samych systemach dlatego nie ma żadnego ryzyka dla klientów, iż ciągłość ta zostanie zaprzestana.

Cupra rośnie w siłę. Jakie nowości czekają nas w najbliższym czasie w tej marce?

Cupra to fenomen rynku motoryzacyjnego. Jest totalnie niekonwencjonalna i rozwija się w zawrotnym tempie: w ciągu 5 lat Cupra sprzedała 400 000 samochodów i nie jest to ostatnie słowo. Do tej pory dostarczyliśmy na całym świecie prawie 150 000 egzemplarzy Cupry, co oznacza wzrost o 60 proc. rok do roku. Ten wynik czyni tę markę jedną z najszybciej rozwijających się marek samochodów w Europie. Samochody Cupra zawsze wywołują szeroki uśmiech na twarzach klientów i zainteresowanie tych, którzy jeszcze ich nie znają. Marka jest doskonale pozycjonowana, a już w najbliższym czasie zaoferuje nowy model, w 100 proc. elektrycznego SUV-a Tavascana, który może pochwalić się zasięgiem baterii nawet do 550 km, a naładowanie go na 100 km zasięgu zajmie 7 minut. Na ostatnich targach IAA w Monachium Cupra pokazała także Formentora VZ5 w limitowanej wersji BAT, nowego elektrycznego Raval’a, a także totalnie niekonwencjonalny samochód koncepcyjny DarkRebel, który powstał na podstawie ponad 270 000 wirtualnych konfiguracji wykonanych przez miłośników marki w Meathype i jest spełnieniem motoryzacyjnych marzeń ludzi związanych z Cupra.

Co przyciąga klientów do Cupry i kto kupuje auta tej marki? Jak wygląda statystyczny klient?

Cupra to marka odważna, łamiąca dotychczasowe schematy. Skierowana do klientów młodych, indywidualistów, szukających nieoczywistych rozwiązań, ludzi progresywnych chcących wyróżnić się z tłumu, ale nie poprzez obnoszenie się ze swoim statusem tylko poprzez podkreślenie swojej indywidualności. Cupra oferuje auta z charakterem dla ludzi z charakterem, którzy szukają czegoś więcej niż propozycja marek wolumenowych, ale optymalnie kosztowo. Dajemy odpowiedź klientom, którzy cenią sobie dbałość o szczegóły. Do marki przyciąga dynamiczny i progresywny design samochodów, ich wyjątkowość. A z pragmatycznych argumentów należy wspomnieć o bardzo dobrze spozycjonowanej cenie, wysokim wyposażeniu w standardzie oraz najatrakcyjniejszej ofercie finansowania Volkswagen Financial Services, dzięki której każdy klient znajdzie rozwiązanie szyte na miarę. Cuprą można jeździć nie wykorzystując środków na wkład własny, a dla tych którzy lubią często zmieniać samochody mamy najem, w którym można zmieniać samochód na nowy nawet co rok.

Ile punktów sprzedaży ma aktualnie Cupra i ile takich planowanych jest docelowo?