Pola Gonciarz: Kobieta ma tę przewagę, że w trakcie jazdy potrafi się pomalować

Nie określiłabym tego jako „inaczej”. Myślę, że te pierwsze popremierowe spektakle to jeszcze szukanie - świeży tekst, scenografia, nowa przestrzeń, stres. Obserwujemy, jak widownia śledzi losy naszych bohaterów i jak reaguje. Można powiedzieć, że uczymy się wtedy spektaklu od nowa. Z każdym kolejnym spektaklem buduje się pewność i coraz więcej dowiaduję się o postaci, którą gram. Czasami zdarza się, że nagle podczas spektaklu zauważam coś czego wcześniej nie dostrzegłam. I stawia to przede mną nowe pytania i nowe rozwiązania. Każdy spektakl jest wyjątkowy, niepowtarzalny, dzieje się tu i teraz i nigdy się nie powtórzy. Jak pisała Wisława Szymborska „Nic dwa razy się nie zdarza”. Między innymi dlatego też mam wrażenie, że spektakl jest trochę jak otwieranie prezentów spod choinki, niby domyślasz się co tam jest, ale nigdy do końca nie wiesz, dopóki nie otworzysz.

Publiczność w teatrze to część spektaklu. Jaka jest najlepsza? Cicha i skupiona czy pobudzona i żywiołowa?

"Bliżej" nie jest komedią, ale są w niej momenty, w których następuje rozluźnienie dzięki, któremu dramaturgia kolejnych scen jest o wiele bardziej wyrazista. Bardzo lubię kiedy widownia żywo reaguje, śmieje się. Dzięki ich reakcjom czuję, że podążają za naszą historią. Aktorzy natomiast zupełnie inaczej przeżywają zagrany spektakl. Christoph Waltz kiedyś powiedział: Kiedy pewnego wieczoru aktor schodzi ze sceny i mówi: - ZROBIŁEM TO. Dzisiejszy wieczór był moim najlepszym występem, zrealizowałem wszystko to co ustaliłem. - Wtedy istnieje około 99 proc. szans, że publiczność się nudziła. Ale zabawna sprawiedliwość polega na tym, że działa to także na odwrót. Kiedy aktor schodzi ze sceny i mówi: To było dno, najgorszy występ w mojej karierze, kompromitacja. Już nigdy nie pokażę się na oczy moim znajomym i współpracownikom.- Szanse nie są niestety 99 proc., (ale to nic), że ludzie uznają, że to był udany wieczór. Kiedy ktoś zadaje mi pytanie, jak poszedł mi spektakl to odpowiadam - nie wiem, bo go nie widziałam. Ja mogę tylko powiedzieć czy w którejś ze scen się pomyliłam lub czy dobrze się bawiłam grając.

Kilka razy będąc na spektaklu w teatrze zdarzyło się, że w środku sztuki na widowni zadzwonił telefon. Jak bardzo coś takiego rozprasza aktora na scenie?

Mamy przed spektaklem komunikat pod hasłem "Smartfon off, teatr on”. Po przerwie również pojawia się komunikat przypominający o wyłączeniu telefonów, a i tak zdarza się, że komuś zadzwoni. Jest to wybijające zarówno dla aktorów jak i widzów, i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Wyłączenie czy wyciszenie telefonu to forma wyrażenia szacunku dla naszej pracy. Trochę trudno mi zrozumieć brak takiego minimalnego, ale cennego odruchu. Sama idąc do teatru czy kina sprawdzam kilkanaście razy czy wyciszyłam dźwięk w telefonie. Mam wyłączone nawet wibracje, co bywa nieco problematyczne kiedy nie mogę znaleźć telefonu, a notorycznie jest wyciszony (śmiech).

Masz na Instagramie 100 tys. followersów. Jak ważne są dzisiaj media społecznościowe?