Top 10 najważniejszych firm motoryzacyjnych we wschodniej Europie

Europa Wschodnia ma kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki. W ostatnich latach w tym regionie imponującego rozwoju doświadczyła szczególnie branża motoryzacyjna. A to za sprawą tych oto 10 największych wschodnioeuropejskich firm motoryzacyjnych. Ranking przygotowała firma Surplex, przemysłowy dom aukcyjny zajmujący się handlem maszynami używanymi oraz wyposażeniem zakładów na całym świecie, na podstawie danych z raportów finansowych i obrotów publikowanych corocznie przez spółki.

Top 3 to Skoda, Volkswagen i Audi

Po raz kolejny pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Škoda Auto A.S. To czeski producent samochodów i silników, należący do spółki macierzystej Volkswagen AG. Jest zatem jedną z najstarszych firm działających w tej branży i w 2022 roku osiągnęła znakomity roczny obrót w wysokości 18,18 mld euro. Drugie miejsce należy do słowackiego Volkswagen Slovakia A.S. A to za sprawą rocznego obrotu na poziomie 9,73 mld euro w 2022 roku. Zakład w Bratysławie jest jedynym zakładem motoryzacyjnym na świecie, w którym pod jednym dachem produkuje się pojazdy pięciu marek: Audi, Porsche, Seat, Škoda i Volkswagen. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje założona w 1993 roku Audi Hungaria Zrt. (Węgry). Roczne obroty wyniosły 8,44 mld euro w 2022 roku. Mówi się, że od 2024 roku ma ruszyć tam produkcja nowego Cupra Terramar.

Na czwartym miejscu plasuje się Kia Slovakia s.r.o. Producent samochodów i konstruktor silników z siedzibą w miejscowości Teplička nad Váhom na Słowacji w 2022 roku osiągnął obroty na poziomie 6,76 mld euro. Piąte miejsce należy się Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. Ta założona w 2006 roku firma rozwija się prężnie z roku na rok. W 2022 roku mogła pochwalić się rocznym obrotem w wysokości 6,54 mld euro. 200-hektarowy teren w dzielnicy przemysłowej Nošovice jest pierwszym zakładem Hyundai w Europie. Szóste miejsce zajmuje rumuńska Automobile-Dacia SA. Firma założona w Rumunii w 1966 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 5,17 mld euro w 2022 roku. Mówi się, że jej nazwa pochodzi od regionu, któremu Rzymianie nadali nazwę Dacia, znanemu obecnie jako Rumunia.