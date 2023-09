Nowy Volkswagen Tiguan nareszcie zadebiutował

Ważne punkty wnętrza Tiguana to także opcjonalne fotele ergoActive Plus z pneumatyczną czterokierunkową regulacją odcinka lędźwiowego i pneumatyczną 10-komorową funkcją masażu uciskowego. Dostępna jest funkcja programowania automatycznego włączania ogrzewania lub wentylacji siedzeń przy określonych temperaturach zewnętrznych. W trasie pomogą nowe reflektory IQ.LIGHT HD. Takie same ma Touareg, ale Tiguan jest pierwszym modelem na platformie MQB z takim oświetleniem. Łącznie 38 400 wielopikselowych diod LED (czyli 19 200 na każdy reflektor) oświetla drogę i otoczenie. Podczas jazdy kierowca ma docenić system Vehicle Dynamics Manager, znany już z obecnego Golfa GTI. Steruje on funkcjami elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego (XDS) oraz elementami dynamiki poprzecznej sterowanych amortyzatorów w systemie DCC Pro. Hamowanie dostosowane do konkretnego koła i selektywne zmiany twardości amortyzatora mają poprawiać prowadzenie i komfort jazdy.

Volkswagen Tiguan mat. prasowe

Plug-in z zasięgiem do 100 km

Jeśli chodzi o gamę silników, bazowy motor 1.5 eTSI osiągnie 130 KM. W cenniku znajdzie się także wersja 150 KM. Motor 2.0 TSI będzie dostępny w wariancie 204- i 265 KM, a diesel 2.0 TDI osiągnie 150 lub 193 KM. Pojawią się także dwie hybrydy plug-in, 204- i 272-konna. W trybie EV pokonają nawet 100 km, co jest powodem do dumy Volkswagena. Ładowanie AC będzie szybsze we wszystkich wersjach eHybrid, a szybkie ładowanie DC będzie po raz pierwszy dostępne w standardzie.

Volkswagen Tiguan mat. prasowe

Opisując nowego Tiguana warto zauważyć jeszcze większy niż w poprzedniku bagażnik. W stosunku do drugiej generacji, długość nowego Tiguana wzrosła o około trzy centymetry. Wysokość, szerokość i rozstaw osi pozostają praktycznie identyczne z poprzednikiem. Ale choć SUV jest tylko nieznacznie dłuższy, pojemność bagażnika wzrosła o 37 litrów - do 652 litrów (przy załadowaniu bagaży do wysokości oparć tylnych siedzeń). Na pokładzie nie zabraknie najnowszych udogodnień, takich jak np. opcjonalne Park Assist Pro z możliwością zdalnego parkowania (wjazd i wyjazd z miejsc parkingowych będą kontrolowane przez kierowcę z poziomu aplikacji na telefon). Ceny nowego Tiguana poznamy bliżej jego debiutu w salonach. Zaplanowano go na pierwszy kwartał przyszłego roku.