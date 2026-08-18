Najnowszy przedstawiciel linii modeli Super Veloce z silnikiem V12 ma mocniejszy silnik i jest ostrzejszy i bardziej wulgarny. To zresztą delikatnie powiedziane. Revuelto SV jest najmocniejszym i najszybszym seryjnie produkowanym Lamborghini, jakie kiedykolwiek zbudowano w Sant’Agata Bolognese. Samochód wyposażono w wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra, dwa silniki elektryczne z przodu oraz kolejny umieszczony przy 8-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Towarzyszy im nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 7,3 kWh, który „zapewnia nawet czterokrotnie większą powtarzalność osiągów w porównaniu z Revuelto”.

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Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

Łącznie układ napędowy osiąga moc 1065 KM oraz 1425 Nm. To o 50 KM więcej niż w standardowym modelu, dzięki czemu Revuelto SV przyspiesza do setki w 2,4 sekundy, a do 200 km/h w 6,7 sekundy i osiąga prędkość maksymalną przekraczającą 345 km/h.

Zmiany wykraczają poza układ napędowy, ponieważ samochód wyposażono w zmodyfikowane zawieszenie z ręcznie regulowanymi amortyzatorami wywodzącymi się z wyścigów GT3. Ma ono poprawić przyczepność boczną o 10 proc. w porównaniu ze standardowym Revuelto.

Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

Model porusza się na kołach z centralnym mocowaniem, mających średnicę 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu. Współpracuje z nimi nowy węglowo-ceramiczny układ hamulcowy CCM-R Plus, wyposażony w „wentylację wywodzącą się ze sportu motorowego”. Tarcze mają średnicę 420 mm z przodu oraz 410 mm z tyłu, a cały układ o 11 proc. większą skuteczność oraz o 23 proc. lepsze chłodzenie.

Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

Ponadto Lamborghini wspomniało o nowym systemie Integrated Brake Control z czujnikiem bezwładnościowym nowej generacji, który w czasie rzeczywistym nieustannie monitoruje przeciążenia. Pozwala to na „dokładniejsze zrozumienie sposobu poruszania się pojazdu”, umożliwiając „bardziej precyzyjne i szybsze reakcje układu hamulcowego zapewniające większą skuteczność hamowania”.

Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

Aby samochód wyróżniał się z tłumu, Lamborghini wyposażyło go w nowy przód ze splitterem. Do tego dochodzą czarne akcenty, odsłonięte włókno węglowe oraz specjalne malowanie Super Veloce. Inne elementy obejmują stałe tylne skrzydło, tylną klapę Gurneya oraz nowe kanały chłodzące tylne hamulce. Jest także sportowy układ wydechowy z matowym szarym wykończeniem i specjalnie dostrojonym brzmieniem. Dzięki licznym zmianom Revuelto SV generuje o 80 proc. większy docisk aerodynamiczny niż Revuelto oraz o 10 proc. większy niż poprzedni Aventador SVJ.

Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

We wnętrzu pojawiła się też zmodyfikowana kierownica z czerwonym przełącznikiem trybów jazdy. To rozwiązanie dostępne wyłącznie w Revuelto SV, a Lamborghini twierdzi, że „odblokowuje wysoce spersonalizowaną konfigurację opartą na pięciostopniowym systemie kontroli trakcji, wywodzącym się bezpośrednio z doświadczeń Lamborghini w wyścigach GT3”. Sportowe fotele z karbonowymi skorupami są wyposażeniem standardowym, ale klienci mogą wybrać pełnoprawne wyścigowe fotele.

Lamborghini Revuelto SV Foto: Materiały prasowe

Produkcja zostanie ograniczona do 1963 egzemplarzy, a samochód będzie można w dużym stopniu personalizować.