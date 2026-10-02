Artykuł przygotowany we współpracy z marką GAC

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11 września 2025 r. GAC oficjalnie zainaugurował działalność w Polsce, otwierając salon flagowy w Warszawie. Rok później polska oferta firmy obejmuje elektryczne modele AION UT i AION V, benzynowego SUV-a EMZOOM oraz hybrydowego EMKOO. Za obecność tej marki na rynku w Polsce, rozwój sieci dealerskiej oraz obsługę posprzedażową odpowiada firma Jameel Motors Polska.

To ważna zmiana w historii obecności GAC na polskim rynku. Nowa marka przestaje być wyłącznie ciekawostką z targów motoryzacyjnych, skoro można umówić się na jazdę próbną, porównać konkretne modele i porozmawiać o szczegółach serwisowania.

„Nie oczekujemy, że klient wybierze GAC tylko dlatego, że to nowa marka. Chcemy przekonać go samochodami, jakością obsługi i tym, jak przygotowaliśmy cały biznes. Jako importer odpowiadamy nie tylko za moment sprzedaży, ale za warunki, w których klient będzie użytkował auto przez kolejne lata. Premierę organizuje się raz. Na zaufanie pracuje się codziennie” – mówi Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors Polska.

GAC: Nowa marka, ale nie debiutanci

Dla części polskich kierowców nazwa GAC pozostaje nowa. Nie oznacza to jednak, że to producent, który dopiero uczy się motoryzacji. GAC Group od 1998 r. współpracuje produkcyjnie z Hondą, a od 2004 r. z Toyotą, w ramach spółek joint venture działających w Chinach. Równolegle rozwija własne marki, platformy samochodowe i technologie. Za polskim debiutem stoi więc znacznie dłuższa historia przemysłowa.

Duże doświadczenie ma też Jameel Motors. Historia firmy sięga 1955 r., kiedy Abdul Latif Jameel rozpoczął współpracę dystrybucyjną z Toyotą w Arabii Saudyjskiej. Ponad siedem dekad obecności w branży to doświadczenie nie tylko w sprzedaży, lecz także w serwisie, logistyce części i budowaniu relacji z klientami. W Polsce rolą Jameel Motors jest przełożenie tego zaplecza na lokalną organizację i standardy obsługi.

Z punktu widzenia nabywcy rozróżnienie jest proste: producent odpowiada za samochód, a importer organizuje obecność marki na rynku. Atrakcyjne nadwozie może zachęcić do wejścia do salonu samochodowego. Dobrze przygotowane zaplecze ma dać klientom powód do tego, żeby związać się z marką na dłużej.

Cztery modele, różne scenariusze

Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego roku obecności GAC w Polsce była premiera modelu GAC AION UT podczas Poznań Motor Show 23 kwietnia 2026 roku. Dziś ten kompaktowy model uzupełnia ofertę w której, obok samochodów elektrycznych, znalazły się również propozycje dla osób wybierających napęd spalinowy lub hybrydę.

GAC AION UT odpowiada na potrzeby mieszkańców dużych miast, od dojazdów do pracy, zakupów, spotkań po weekendowe wyjazdy. Rozstaw osi wynoszący 2750 mm pozwala wygospodarować przestrzeń dla pasażerów, a bagażnik ma pojemność 440 litrów. Elektryczny napęd o mocy 204 KM i zasięg do 430 km w cyklu WLTP dopełniają obraz samochodu, który łączy kompaktowe nadwozie z praktycznym wnętrzem.

GAC AION V rozwija ten pomysł w formie rodzinnego, elektrycznego SUV-a. Oferuje ponad 500 km zasięgu w cyklu WLTP, przestronną kabinę oraz możliwość rozłożenia foteli, przydatną podczas odpoczynku na postoju. To propozycja dla tych, którzy patrzą na samochód nie tylko z fotela kierowcy. Równie ważne są dla nich wygoda pasażerów, przestrzeń na bagaże i komfort wspólnego podróżowania.

GAC EMZOOM stawia na bardziej wyrazistą, dynamiczną stylistykę i benzynowy silnik 1,5 turbo o mocy 170 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. W zależności od wersji wyposażenia oferuje między innymi dach panoramiczny i wentylowany fotel kierowcy. To połączenie charakterystycznego wyglądu z udogodnieniami, których użyteczność najlepiej docenić nie w katalogu, lecz podczas zwykłego, upalnego dnia.

GAC EMKOO jest z kolei hybrydowym SUV-em dla osób szukających przestrzeni oraz napędu łączącego silnik benzynowy z elektrycznym, bez konieczności zewnętrznego ładowania. Jego geometryczna sylwetka i charakterystyczne światła pokazują, że praktyczny samochód rodzinny nie musi wyglądać zachowawczo. W tej gamie różnice nie sprowadzają się zatem wyłącznie do wielkości nadwozia, ale obejmują również sposób użytkowania auta.

„Nie chcemy przekonywać każdego do jednego rodzaju napędu. Samochód ma pasować do życia klienta, a nie odwrotnie. Jedni mają warunki do codziennego ładowania i wybiorą model elektryczny. Inni wolą hybrydę albo benzynę. Naszym zadaniem jest dać im sensowny wybór, a nie prowadzić spór o to, kto ma rację” – podkreśla Marcin Słomkowski.

GAC: Centrum projektowe w Mediolanie

Przykładem podejścia GAC do europejskich odbiorców jest model AION UT. Europejska wersja tego auta powstała przy udziale centrum projektowego GAC w Mediolanie i jest montowana w zakładach Magna w austriackim Grazu. Nie jest to więc wyłącznie historia samochodu sprowadzonego na kolejny rynek, ale także projektowania i produkcji osadzonych w Europie.

W codziennym użytkowaniu design nie kończy się na kształcie reflektorów. Obejmuje również to, jak siedzi się za kierownicą, gdzie można odłożyć telefon, ile miejsca zostaje z tyłu i czy po kilku godzinach jazdy kierowcy i pasażerom nadal jest wygodnie. Samochód ma dobrze wyglądać, ale przede wszystkim ma być miejscem, w którym dobrze się przebywa.

16 punktów sprzedaży i serwisu w Polsce

Pierwszy rok obecności GAC w Polsce to również rozwój miejsc, w których można poznać samochody tej marki i serwisować je. We wrześniu 2026 r. sieć obejmuje 16 punktów sprzedaży i serwisu, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Katowicach.

Drugim elementem zaplecza jest logistyka. Jameel Motors przygotował magazyn części w Polsce, a europejski system zaopatrzenia GAC wspiera centrum dystrybucyjne w Rotterdamie, uruchomione we wrześniu 2025 roku. Taka infrastruktura współpracuje z serwisami i umożliwia dostęp do podzespołów potrzebnych podczas eksploatacji samochodów.

Magazyn części rzadko zostaje bohaterem sesji zdjęciowej. Dla właściciela samochodu może jednak okazać się równie istotny jak efektowne wnętrza aut, dobry kontakt z doradcą, jasna informacja o przeglądach czy sprawna komunikacja z serwisem.

Z myślą o kolejnych latach

Kolejny etap rozwoju marki GAC w Polsce ma także wymiar organizacyjny. 15 września 2026 r. stanowisko brand general managera GAC Polska objął Adam Męciński, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Jego przełożonym jest Marcin Słomkowski, który pozostaje dyrektorem zarządzającym Jameel Motors Polska. To wzmocnienie zespołu odpowiedzialnego za dalszy rozwój marki i współpracę z siecią dealerską.

„Pierwszy rok był czasem budowania podstaw. W kolejnym chcemy być bliżej klientów i jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Interesuje nas nie tylko to, ile osób pozna nazwę GAC, ale też z czym będzie im się ona kojarzyć po zakupie. Najlepszy scenariusz to taki, w którym zadowolony właściciel poleci nas dalej” – podsumowuje Marcin Słomkowski.

Artykuł przygotowany we współpracy z marką GAC