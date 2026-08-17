Inspiracją dla nowego projektu było wyścigowe Porsche 935/78 startujące w Le Mans w 1978 roku, znane pod przydomkiem „Moby Dick”. Charakterystyczna sylwetka tamtego samochodu stała się punktem wyjścia do stworzenia współczesnego modelu 911 GT2 „Flachbau RS”. Bazą było Porsche 911 GT2 RS generacji 991.2. Przeprojektowano przednie błotniki, reflektory, zderzaki, tylne skrzydło oraz elementy aerodynamiczne. Zmieniono także wnętrze. W realizacji projektu uczestniczyli projektanci i inżynierowie Porsche, Porsche Motorsport, zespołu z Weissach oraz firmy Manthey.

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Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Powstał tylko jeden egzemplarz

Flachbau RS został zbudowany dla jednego klienta w ramach programu Porsche Sonderwunsch, przeznaczonego do realizacji najbardziej nietypowych i indywidualnych zamówień. W ramach tego programu powstały wcześniej m.in. 993 Speedster, GT3 RS inspirowane Buzzem Astralem oraz Porsche 911 Sally Carrera.

700 KM bez zmian, za to mniej kilogramów

Porsche nie ingerowało w układ napędowy. Za plecami kierowcy nadal pracuje podwójnie turbodoładowany, 3,8-litrowy sześciocylindrowy bokser, rozwijający 700 KM i 750 Nm momentu obrotowego. Inżynierowie skoncentrowali się natomiast na aerodynamice i redukcji masy. Z samochodu usunięto m.in. system multimedialny, sprzęt audio oraz znaczną część materiałów wygłuszających. Efekt? Masa spadła o 32 kg.

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Kolor również nawiązuje do historii

Związki z „Moby Dickiem” nie kończą się na kształcie nadwozia. Jedyny egzemplarz otrzymał specjalnie przygotowany lakier Grand Prix White – klasyczny kolor Porsche, którego historia sięga 1974 r.. Biel zestawiono z matowoczarnymi elementami oraz detalami z odsłoniętego włókna węglowego. Charakterystyczna grafika w kształcie litery U na masce nawiązuje natomiast do motywu zastosowanego w Porsche 935/78 startującym w barwach Martini.

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Trzy lata pracy i Nürburgring

Stworzenie tego samochodu zajęło Porsche trzy lata. Flachbau RS przeszedł przy tym szeroko zakrojone testy. W ich ramach pokonał 50 okrążeń Nürburgringu. To pokazuje, że projekt nie ograniczył się do stylistycznej zabawy. Zmiany nadwozia i aerodynamiki wymagały pełnego procesu rozwojowego, mimo że finalnie powstał tylko jeden egzemplarz. Porsche nie ujawniło ceny samochodu ani kosztu całej transformacji.

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe

Porsche 911 GT2 Flachbau R Foto: Materiały prasowe