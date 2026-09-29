Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection
Nicolaus Copernicus Collection powstała we współpracy polskiego zespołu Bentleya, centrali Bentley Motors oraz Mullinera, działu personalizacji brytyjskiej marki. Kolekcja liczy zaledwie trzy auta: The Sun, czyli Słońce, to Continental GT S Convertible. The Earth i The Moon, a więc Ziemia i Księżyc, bazują na coupé Continental GT S. Każda odmiana powstaje w jednym egzemplarzu.
Twórcy projektu szukali motywu, który nie zestarzeje się wraz z końcem rocznicowych obchodów, będzie czytelny także poza Polską i stanie się wizytówką tutejszego przedstawicielstwa marki. Wybór padł na Mikołaja Kopernika. Zamiast poprzestać na nazwisku astronoma i okolicznościowej plakietce, sięgnięto po jego dzieło.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection - The Moon
Na wybranych elementach samochodów znalazły się tłoczenia ze wzorami rycin z oryginalnego manuskryptu „O obrotach sfer niebieskich”. To one łączą trzy auta, choć każde otrzymało inny zestaw kolorów, materiałów i detali wykonanych na zamówienie.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection - The SUN
– Możliwość stworzenia własnej kolekcji centrala Bentley Motors powierza wyłącznie najlepszym dealerom marki w Europie. Otrzymaliśmy ją dwa lata temu, będąc wówczas w gronie trzech najlepszych dealerów Bentleya na Starym Kontynencie – podkreśla Piotr Jędrach, general manager salonów Bentley Warszawa oraz Bentley Katowice.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection - THE SUN
Słoneczny motyw przypadł kabrioletowi, co trudno uznać za przypadek. The Sun ma przywoływać światło i energię, a otwierany dach pozwala cieszyć się słońcem bez pośrednictwa projektantów. Dwie pozostałe odmiany mają zamknięte nadwozia. W The Earth postawiono na harmonię i głębię barw, natomiast The Moon wyróżniają chłodna tonacja i skojarzenia z księżycowym krajobrazem.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection - THE MOON
Lista wspólnego wyposażenia obejmuje 22-calowe czarne felgi z samopoziomującymi dekielkami, hamulce węglowo-ceramiczne z czarnymi zaciskami, pakiet Touring Specification i tytanowy sportowy układ wydechowy. Całość uzupełnia animowane oświetlenie powitalne zaprojektowane przez Mullinera.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection - THE EARTH
O kolekcjonerskim charakterze tej serii przesądza jednak przede wszystkim skala: po jednym Słońcu, Ziemi i Księżycu. W tym układzie na drugą identyczną planetę nie ma miejsca. Nam pozostaje sprawdzić, którzy śmiertelnicy zostali właścicielami tych ponadczasowych Bentleyów.
Bentley Continental GT Nicolaus Copernicus Collection
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