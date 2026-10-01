Aktualna niepewność gospodarcza oraz rozbieżności interesów pomiędzy Europą a Chinami powodują, że już dziś jeden z najpotężniejszych koncernów samochodowych świata, BMW, podejmuje decyzję o zainwestowaniu dwóch miliardów euro w produkcję samochodów w Niemczech. To znak, że dobiega końca epoka, w której produkcja w Chinach zapewniała niemieckim koncernom samochodowym istotną część zysków. Dla polskich dostawców części może to być dobra wiadomość, a dla krajowego przemysłu motoryzacyjnego – szansa na rozwój. Na tej zmianie mogłyby zyskać również plany uruchomienia produkcji samochodów przez ElectroMobility Poland.

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Fabryka samochodów BMW w Monachium Foto: Materiały prasowe

Ponad milion samochodów BMW z niemieckich fabryk

Niemcy są sercem produkcji BMW Group. Firma wytwarza w swoich niemieckich fabrykach ponad milion samochodów rocznie. Oznacza to, że BMW Group odpowiada za około jedną czwartą samochodów produkowanych w tym kraju. Wielkość krajowej produkcji firmy przewyższa łączną sprzedaż samochodów BMW Group w Europie. Około 55 proc. pracowników BMW Group pracuje w Niemczech. Do tego dochodzą tysiące firm partnerskich działających w całym łańcuchu wartości.

Wraz z nowym BMW serii 3 BMW Group podkreśla swoje zaangażowanie w tworzenie wartości w regionie. W miarę zwiększania produkcji około 760 zakładów dostawców zaopatruje fabryki w Monachium i Dingolfing w komponenty i materiały. Ponad 70 proc. tych zakładów produkcyjnych znajduje się w Europie, a ponad 30 proc. w Niemczech.

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Impulsem do zmian w produkcji jest BMW serii 3, która od ponad 50 lat stanowi serce marki BMW. Od rozpoczęcia produkcji w 1975 r. powstało około 18 milionów egzemplarzy tego modelu, z czego 15 milionów wyprodukowano w Niemczech. Dzięki temu BMW serii 3 jest samochodem klasy średniej premium, który odniósł największy sukces na świecie. BMW rozwija równolegle produkcję wersji spalinowej i elektrycznej. Na dalszy rozwój fabryk samochodów w Monachium i Dingolfing przeznaczono około miliarda euro. Firma zainwestowała również około miliarda euro w nowy zakład produkcji akumulatorów w Irlbach-Straßkirchen w Dolnej Bawarii.

„Inwestujemy w konkurencyjną produkcję i bezpieczeństwo zatrudnienia w Niemczech. Nowe BMW serii 3 jest tego dowodem. Zakład produkcji akumulatorów wysokonapięciowych w Irlbach-Straßkirchen pokazuje, jak sprowadzamy kluczową technologię elektromobilności z powrotem do naszego macierzystego kraju” – powiedział Raymond Wittmann, członek zarządu BMW Group odpowiedzialny za produkcję.

Fabryka samochodów BMW Dingolfing Foto: Materiały prasowe

Nowe BMW i3 w Monachium, BMW serii 3 z klasycznym napędem w Dingolfing

W pełni elektryczne BMW i3 powstaje w gruntownie zmodernizowanej macierzystej fabryce BMW Group w Monachium i wykorzystuje akumulatory wysokonapięciowe szóstej generacji dostarczane przez nowy zakład BMW Group w Irlbach-Straßkirchen. Warianty BMW serii 3 z silnikiem spalinowym oraz napędem hybrydowym plug-in są produkowane w fabryce BMW Group w Dingolfing.

Zgodnie z zasadą „lokalnie dla lokalnego rynku” te standardy i wytyczne będą stosowane również w innych krajach, przy produkcji BMW i3 i BMW serii 3 w fabryce BMW Group w San Luis Potosí w Meksyku oraz zmodyfikowanej wersji BMW serii 3 przeznaczonej na rynek chiński w Shenyang w Chinach.

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Od debiutu w 1975 r. BMW serii 3 nieprzerwanie zjeżdża z linii produkcyjnej macierzystej fabryki w Monachium, gdzie po raz pierwszy dołączy do niego w pełni elektryczne BMW i3. Od 1980 r. ta seria modeli była również okresowo produkowana w fabryce BMW Group w Dingolfing, stając się jednym z samochodów, które w największym stopniu ukształtowały historię tego zakładu.

Istniejąca od ponad 100 lat fabryka w Monachium została gruntownie zmodernizowana i przekształcona w najnowocześniejszy zakład produkujący wyłącznie samochody elektryczne. Fabryka w Dingolfing, wyróżniająca się dużą elastycznością i szeroką gamą wytwarzanych modeli, produkuje nowe BMW serii 3 w wersjach spalinowych i hybrydowych plug-in dla klientów na całym świecie.

Fabryka samochodów BMW w Monachium Foto: Materiały prasowe

Irlbach-Straßkirchen wzmacnia pozycję Dolnej Bawarii jako regionu przemysłowego

W fabryce w Irlbach-Straßkirchen będą montowane akumulatory wysokonapięciowe szóstej generacji, a od października zakład będzie dostarczać fabryce w Monachium systemy akumulatorowe do w pełni elektrycznego BMW i3. Fabryka jest przykładem tego, jak rozwijać przemysł zaawansowanych technologii w Niemczech. Projekt pokazuje, że tworzenie nowych ośrodków przemysłowych w Niemczech jest możliwe, gdy firmy, politycy, władze lokalne i przedstawiciele administracji państwowej ściśle ze sobą współpracują.

BMW potrafi odczytywać trendy, ale nie podąża za nimi bezkrytycznie. Przez ostatnie lata, mimo presji, równolegle rozwijało napędy spalinowe i elektryczne, a obecnie nowe modele BMW na prąd należą do najbardziej wydajnych energetycznie samochodów na świecie. Ta konsekwencja dziś okazuje się atutem. Szefowie firmy ostrzegali też, że zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r. stwarza poważne zagrożenia dla europejskiego przemysłu. Skalę tych wyzwań widać dziś znacznie wyraźniej. Niewykluczone więc, że BMW po raz kolejny wskaże branży kierunek, a jego decyzje zapoczątkują zmiany wykraczające daleko poza motoryzację.