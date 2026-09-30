Podczas tegorocznego Kongresu Nowej Mobilności rozmawiano o elektromobilności, rozbudowie sieci ładowania, danych i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednak wnioski z raportu OTOMOTO Faktor „E” przypomniały o sprawach, od których zależą decyzje klientów: przewidywalnych wydatkach i samochodzie, który pasuje do ich stylu życia.

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Agnieszka Czajka (OTOMOTO), Maciej Mazur (PSNM), Łukasz Zadworny (Audi) Foto: Szczepan Mroczek

– Twarde dane z naszego raportu Faktor „E” przypominają, że dziś kluczem do sukcesu pozostaje konsument, który niezależnie od rozwoju technologii czy AI oczekuje po prostu przewidywalności, transparentnej wiedzy o stanie baterii i wygody na co dzień – podkreśla Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Elektryk musi się sprawdzić w codziennej jeździe

Samochody elektryczne są oceniane według tych samych kryteriów co auta spalinowe. Liczą się koszty i użyteczność. Według raportu odsetek Europejczyków wskazujących niższe koszty eksploatacji jako największą zaletę elektryków wzrósł z 22 proc. w 2025 r. do 29 proc. w 2026 r. Przy wyborze auta znaczenie mają realny zasięg, dostępność ładowarek, sprawność akumulatora oraz to, ile samochód będzie wart przy odsprzedaży. Technologiczna nowość przechodzi więc całkiem tradycyjny egzamin z opłacalności. Jednocześnie elektryków przybywa. Według przytoczonych danych pod koniec lipca 2026 r. w Polsce zarejestrowanych było 157 tys. samochodów na prąd, w tym 145 tys. aut osobowych.

Hybrydy ułatwiają zmianę przyzwyczajeń

Przesiadka do nowych napędów odbywa się stopniowo, a dużą rolę odgrywają w niej hybrydy. Z przytoczonych w raporcie danych wynika, że w pierwszym półroczu 2026 r. modele HEV i PHEV odpowiadały łącznie za 47 proc. rejestracji nowych aut osobowych w Unii Europejskiej. Udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 21 proc.

Podobny kierunek widać w deklaracjach polskich kierowców. Na zakup klasycznej hybrydy otwartych jest 52 proc. badanych, a wybór auta w pełni elektrycznego deklaruje 26 proc. ankietowanych. Możliwość ograniczenia wydatków na paliwo bez radykalnej zmiany codziennych przyzwyczajeń przemawia na korzyść hybryd.

Dom z fotowoltaiką nie rozwiązuje wszystkiego

Wygodne ładowanie pozostaje wyzwaniem. Choć 54 proc. zmotoryzowanych Polaków deklaruje, że mieszka w domu jednorodzinnym, a 21 proc. ma mikroinstalację fotowoltaiczną, aż 47 proc. respondentów nie może podłączyć samochodu do prądu w miejscu, w którym najczęściej parkuje. Samo zainteresowanie elektrykiem nie wystarczy więc do podjęcia decyzji o zakupie. Ułatwienie ładowania tam, gdzie samochód spędza najwięcej czasu, mogłoby zachęcić część kierowców do zmiany napędu.

Pełne wyniki opublikowano w drugiej edycji raportu „OTOMOTO Faktor »E« 2026. Impulsy elektromobilności wśród kierowców w Europie i w Polsce”. Badanie objęło 5300 aktywnych kierowców z dziesięciu europejskich rynków, w tym 800 osób z Polski.