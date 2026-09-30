Podczas tegorocznego Kongresu Nowej Mobilności rozmawiano o elektromobilności, rozbudowie sieci ładowania, danych i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednak wnioski z raportu OTOMOTO Faktor „E” przypomniały o sprawach, od których zależą decyzje klientów: przewidywalnych wydatkach i samochodzie, który pasuje do ich stylu życia.

Agnieszka Czajka (OTOMOTO), Maciej Mazur (PSNM), Łukasz Zadworny (Audi)

Agnieszka Czajka (OTOMOTO), Maciej Mazur (PSNM), Łukasz Zadworny (Audi)

Foto: Szczepan Mroczek

Twarde dane z naszego raportu Faktor „E” przypominają, że dziś kluczem do sukcesu pozostaje konsument, który niezależnie od rozwoju technologii czy AI oczekuje po prostu przewidywalności, transparentnej wiedzy o stanie baterii i wygody na co dzień – podkreśla Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Elektryk musi się sprawdzić w codziennej jeździe

Samochody elektryczne są oceniane według tych samych kryteriów co auta spalinowe. Liczą się koszty i użyteczność. Według raportu odsetek Europejczyków wskazujących niższe koszty eksploatacji jako największą zaletę elektryków wzrósł z 22 proc. w 2025 r. do 29 proc. w 2026 r. Przy wyborze auta znaczenie mają realny zasięg, dostępność ładowarek, sprawność akumulatora oraz to, ile samochód będzie wart przy odsprzedaży. Technologiczna nowość przechodzi więc całkiem tradycyjny egzamin z opłacalności. Jednocześnie elektryków przybywa. Według przytoczonych danych pod koniec lipca 2026 r. w Polsce zarejestrowanych było 157 tys. samochodów na prąd, w tym 145 tys. aut osobowych.

Czytaj więcej

zdjęcie Maciej Hochman
Kongres Nowej Mobilności
Producenci samochodów potrzebują większej przewidywalności przepisów – podkreśla Maciej Hochman

Hybrydy ułatwiają zmianę przyzwyczajeń

Przesiadka do nowych napędów odbywa się stopniowo, a dużą rolę odgrywają w niej hybrydy. Z przytoczonych w raporcie danych wynika, że w pierwszym półroczu 2026 r. modele HEV i PHEV odpowiadały łącznie za 47 proc. rejestracji nowych aut osobowych w Unii Europejskiej. Udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 21 proc. 
Podobny kierunek widać w deklaracjach polskich kierowców. Na zakup klasycznej hybrydy otwartych jest 52 proc. badanych, a wybór auta w pełni elektrycznego deklaruje 26 proc. ankietowanych. Możliwość ograniczenia wydatków na paliwo bez radykalnej zmiany codziennych przyzwyczajeń przemawia na korzyść hybryd.

Czytaj więcej

Zdjęcie Agnieszka Czajka 2026 KNM
Kongres Nowej Mobilności
Tylko 44 proc. Polaków ma wśród znajomych właściciela samochodu elektrycznego

Dom z fotowoltaiką nie rozwiązuje wszystkiego

Wygodne ładowanie pozostaje wyzwaniem. Choć 54 proc. zmotoryzowanych Polaków deklaruje, że mieszka w domu jednorodzinnym, a 21 proc. ma mikroinstalację fotowoltaiczną, aż 47 proc. respondentów nie może podłączyć samochodu do prądu w miejscu, w którym najczęściej parkuje. Samo zainteresowanie elektrykiem nie wystarczy więc do podjęcia decyzji o zakupie. Ułatwienie ładowania tam, gdzie samochód spędza najwięcej czasu, mogłoby zachęcić część kierowców do zmiany napędu.
Pełne wyniki opublikowano w drugiej edycji raportu „OTOMOTO Faktor »E« 2026. Impulsy elektromobilności wśród kierowców w Europie i w Polsce”. Badanie objęło 5300 aktywnych kierowców z dziesięciu europejskich rynków, w tym 800 osób z Polski.

Czytaj więcej

Avatr 12 Royal Edition
Na prąd
Elektryczny samolot i wodorowa ciężarówka na Kongresie Nowej Mobilności