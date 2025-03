Rosja chce 1,3 mld euro odszkodowania za powrót Renault

Gdyby Renault zechciało wrócić do Rosji, po odłączeniu się od producenta Łady firmy Avtovaz, wiązałoby się to dla Francuzów z dużymi kosztami. Kwotą co najmniej 1,3 mld euro (ok. 5,4 mld zł).