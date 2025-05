Jaka jest najmocniejsza Toyota w ofercie marki? Większości osób przyjdzie zapewne do głowy GR Supra, a reszta pomyśli o GR Yarisie, ewentualnie o topowych wariantach „dużego” (nieoferowanego u nas) Land Cruisera. Tyle że odpowiedź od teraz brzmi naprawdę zaskakująco. Nową, najmocniejszą Toyotą jest… elektryczne kombi. Dokładniej - chodzi o jeden z wariantów zaprezentowanego właśnie modelu bZ4X Touring. To wersja kombi (z podniesionym prześwitem, bywa więc określana także jako SUV) znanego już bZ4X - czyli propozycja dla rodzin, które lubią zabierać ze sobą więcej bagażu. Niedawno światło dzienne ujrzało Subaru Trailseeker, będący bardziej praktycznym wariantem Subaru Solterra. A skoro Solterra i bZ4X to techniczni bliźniacy, debiut bZ4X z większym bagażnikiem to też coś, czego należało się spodziewać.

Reklama

Toyota bZ4X Touring Foto: mat. prasowe

O ile większy jest Touring od znanego już, krótkiego bZ4X? Ma 4,83 m długości, urósł więc o 14 cm. Wysokość wzrosła o 2 cm - do 1,67 m. Auto teraz jest długości dużego SUV-a, jakim jest Highlander, a także niemal „dogoniło” np. Mercedesa EQE SUV. Pojemność bagażnika to o 148 litrów więcej, czyli równe 600 litrów. Tylne siedzenia składają się w proporcji 40:60. Wspomnieliśmy już o mocy - 380 KM w wersji z napędem na cztery koła nie jest jednak jedyną możliwością w gamie bZ4X Touring. Odmiana przednionapędowa rozwija 224 KM. Na oficjalne dane - zarówno dotyczące mocy, jak i momentu obrotowego - musimy jednak jeszcze poczekać do czasu, aż Toyota zdobędzie homologację. Nie powinny jednak wiele się różnić od wartości, które znamy dziś. Maksymalna masa przyczepy ciągniętej przez ten model to 1500 kg, a udźwig dachu sięga 70 kg (zwolennicy spania w namiotach dachowych nie będą się cieszyć).