Toyota jest przebojem polskiego rynku i marką, którą klienci nad Wisłą wybierają najchętniej. W 2024 roku najlepiej sprzedającym się nowym autem w Polsce była Corolla, a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Yaris Cross (miejsce trzecie), C-HR (czwarte), Yaris (piąte) i RAV4 (dziewiąte). To prawdziwa dominacja japońskiej marki. Można jednak zauważyć, że w Top 10 nie znalazła się Corolla Cross, czyli auto z segmentu C-SUV. Dlaczego? To raczej nie jest kwestia ceny – w końcu RAV4 kosztuje więcej. Corollę Cross nie jest tak chętnie kupowana, jak pozostałe modele Toyoty. Teraz może się to zmienić.

Reklama

Toyota Corolla Cross Foto: mat. prasowe

Toyota Corolla Cross GR Foto: mat. prasowe

Teraz Corolla Cross przeszła jednak lifting, który sprawił, że design stał się nowocześniejszy. Co się zmieniło? Przede wszystkim, przód nieco nawiązuje do nowych modeli w gamie Toyoty - zyskał nowy grill we wzór plastra miodu z diodową listwą i wyżej umieszczonym znaczkiem, inne reflektory i przeprojektowany zderzak. Z kolei z tyłu zmieniono lampy. Z boku można zauważyć felgi z nowym wzorem. W gamie pojawiły się również nowe lakiery. We wnętrzu zauważymy większą konsolę centralną, która ma teraz inne uchwyty na napoje, ładowarkę indukcyjną i przesuwany podłokietnik. Zamontowano też nową gałkę zmiany biegów. Na 10,5-calowym ekranie wyświetla się system multimedialny, który może pobierać aktualizacje z chmury.