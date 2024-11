Chińczycy rezygnują z produkcji elektryka w Tychach. W tle cła nałożone przez UE

Produkcja nowych modeli może zostać przeniesiona do Niemiec lub Węgier

Należąca obecnie do Stellantisa fabryka w Tychach montuje teraz kompaktowe auto T03, do którego komponenty są sprowadzane z Chin. Jak podkreśla Reuters nie wiadomo, czy chińska decyzja o wstrzymaniu inwestycji w Tychach będzie miała również wpływ na obecną działalność fabryki. Stellantis i Leapmotor mają oczywiście świadomość, że przeniesienie montażu B10 z Polski do fabryki w Eisenach będzie miało wpływ na koszty i finalnie na cenę tego auta. W Niemczech droższe jest wszystko — od otoczenia produkcji po koszty pracy. Jak wcześniej informował Leapmotor model B10 będzie pierwszym egzemplarzem z serii aut elektrycznych zaprojektowanych i przeznaczonych na sprzedaż poza Chinami, w tym właśnie w Europie, gdzie ta marka zaistniała we wrześniu 2024. Jak reklamował wspólne przedsięwzięcie dyrektor generalny Stellantisa, Carlos Tavares, partnerstwo z Leapmotor ma na celu dostarczenie na rynek europejski aut z napędem elektrycznym, które z jednej strony będą bardzo zaawansowane technologicznie, a z drugiej dostępne cenowo. Decyzja o wstrzymaniu się od inwestowania w Polsce została podjęta w Szanghaju, mimo że to Stellantis posiada 51 proc. udziałów w joint venture z Chińczykami. Leapmotor International ma w tym projekcie 49 proc. udziałów.