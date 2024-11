Kulturowa rewolucja w Hyundaiu. Pierwszy cudzoziemiec pokieruje koreańskim koncernem

Zastąpił Jaehoona Changa, który także awansował i od 1 stycznia 2025 będzie wiceprezesem Hyundai Motor. Również i Munoz obejmie swoje stanowisko od początku przyszłego roku. Zmiana w kierownictwie kultowej koreańskiej marki następuje w trudnym czasie. Hyundaia, który opublikował właśnie wyniki za III kwartał i są one gorsze od oczekiwań ryku. Ale rynek dobrze przyjął nową nominację. Akcje Hyundaia na seulskiej giełdzie podrożały o 1,2 proc. „ Jose jest doświadczonym liderem z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym i idealnym człowiekiem aby poprowadzić teraz Hyundaia w czasach nieustannie rosnącej konkurencji i niepewności biznesowej. Jak niedawno poinformowaliśmy podczas Dnia Inwestora , mamy jasno wyznaczoną wizję — Drogę Hyundaia, skoncentrowanie się w naszej przyszłości wokół mobilności i energii. Z Jose i resztą naszego zespołu kierowniczego, przyszłość Hyundaia wygląda obiecująco” — napisał w informacji Chung Euisun prezes Hyundai Motor Group.

Reklama

Czytaj więcej Innowacje Koniec dominacji dotykowych ekranów. Kolejna marka wraca do fizycznych przycisków Ekrany dotykowe stały się nieodzowną częścią wnętrza samochodu. Jednak wielu klientów skarży się na nadmierne rozproszenie uwagi podczas jazdy. Teraz Hyundai chce wrócić do niezawodnych przycisków i pokręteł, których ma znaleźć się znacznie więcej w przyszłych modelach.

Czy okaże się tak samo rewolucyjna, (niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa) , jak objęcie w roku 1999 stanowiska prezesa Nissana przez Carlosa Ghosna, co było w Japonii wielkim szokiem kulturowym? I ile Munoz nauczył się od Ghosna, bo przecież pracowali razem w Nissanie przez 10 lat? 59-letni dzisiaj Jose Munoz, przyszedł z Nissana do Hyundaia w 2019 roku, żeby przejąć zarządzanie częścią operacji Hyundaia w obu Amerykach. Zna także doskonale rynek chiński, bo i tam kierował operacjami właśnie Nissana. Ostatnio odpowiadał za globalne operacje Hyundaia. I to właśnie jego międzynarodowe doświadczenie stoi za tą nominacją. Ma być najlepszym kandydatem w sytuacji, kiedy na światowych rynkach panuje zamieszanie spowodowane różnymi oczekiwaniami związanymi z elektryfikacją. Do tego dochodzi jeszcze wspierana przez rząd w Pekinie chińska ofensywa tanich elektryków.

Nowy dyrektor generalny Hyundaia. Jest pierwszym cudzoziemcem w zarządzie

Wielką niewiadomą pozostaje również polityka przyszłej administracji Donalda Trumpa. Jak na razie na rynku pojawiły się tylko informacje o możliwym wycofaniu ulg podatkowych dla kupujących auta z napędem elektrycznym. Tymczasem w planach Hyundaia jest podwojenie oferty aut z napędem hybrydowym i sprzedaż 2 mln e-aut w roku 2030 tylko w Stanach Zjednoczonych , gdzie w tej chwili jest 4. największym udziałowcem w rynku. W USA Hyundai właśnie uruchomił produkcję w fabryce w Savannah w Georgii, skąd ma wyjeżdżać 300 tys. elektryków rocznie. Projekt wart 7,6 mld dol. od początku do końca był nadzorowany przez Jose Munoza. Dzięki temu całkowita produkcja Hyundaia w USA sięgnie wkrótce 1,3 mln aut.