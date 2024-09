Niecodzienna kombinacja. Porsche Taycan i drogocenne kamienie jadeitowe

Oprócz jadeitowej kolorystyki Taycan ma także odzwierciedlać żywotność i innowacyjność Azji Południowo-Wschodniej. Unikalny egzemplarz ozdobiony jest w kilku miejscach specjalnie zaprojektowanym logotypem inspirowanym „LongMa”, mitycznym stworzeniem z głową smoka (Long) i ciałem konia (Ma). Mówi się, że to stworzenie ma wielką moc i siłę, a jednocześnie jest uważane za symbol szczęścia. Motyw ten dodaje kolejną warstwę wymownej symboliki Taycanowi Turbo S Celestial Jade, ponieważ rok 2024 jest także chińskim rokiem zodiaku Smoka. Jednocześnie koń jest nawiązaniem do Taycana, którego imię po turecku oznacza „młody koń”. Logotyp „LongMa” można zobaczyć na panelach wejściowych przednich i tylnych drzwi, w projektorze drzwiowym i na wszystkich zagłówkach. Wnętrze pokrywa skóra w kolorze łupkowej szarości i angielskiej zieleni.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade powstał tylko w jednym egzemplarzu

Oprócz dziesięciu kolorów skóry i piętnastu odcieni przeszyć, które Porsche standardowo oferuje dla linii Taycan, nabywcy elektrycznego samochodu sportowego mogą teraz skorzystać z opcji Leather to Sample, dostępnej za pośrednictwem programu Sonderwunsch. Ta dodatkowa opcja personalizacji świętuje swoją premierę właśnie w Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade. Specjaliści od wykończenia wnętrz z Porsche Exclusive Manufaktur połączyli standardowy kolor Slate Grey z odcieniem Englishgreen z palety Leather to Sample. Elegancką, ciemną zieleń można znaleźć na elementach drzwi i konsoli środkowej oraz przednich i tylnych foteli. Oprócz Englishgreen program Leather to Sample obejmuje około 150 kolorów. W przypadku szczególnie indywidualnych życzeń Porsche idzie o krok dalej: Leather to Sample pozwala na niemal zupełnie swobody wybór odcienia skóry.

Logo LongMa można zobaczyć na nakładkach progów, w grafice wyświetlanej na podłożu po otwarciu drzwi oraz na wszystkich zagłówkach. mat. prasowe