Nowa elektryczna Kia EV3. Może powalczyć z Volvo, ma zasięg 600 km

EV3 bazuje na platformie Electric Global Modular Platform (E-GMP) i ma 430 cm długości, 185 cm szerokości, 156 cm wysokości oraz rozstaw osi wynoszący 268 cm. W wersji Standard jest oferowana z akumulatorem 58,3 kWh, natomiast odmiana Long Range może zmagazynować 81,4 kWh. Obydwie wersje wykorzystują silnik elektryczny o mocy 204 KM i momencie 283 Nm. EV3 rozpędza się do setki w 7,5 sekundy i może podróżować z prędkością 170 km/h. Mimo odważnych kształtów EV3 może pochwalić się niskim współczynnikiem oporu powietrza 0,263, który w samochodach elektrycznych jest szczególnie ważny. EV3 Long Range zapewnia szacunkowy zasięg do 600 km (WLTP), a naładowanie akumulatora od 10 do 80 procent zajmuje pół godziny. EV3 to pierwszy model, w którym zastosowano nową technologię hamowania regeneracyjnego i-Pedal 3.0. Pozwala regulować poziom hamowania i umożliwia jazdę za pomocą jednego pedału. EV3 oferuje również funkcję vehicle-to-load (V2L), zapewniając możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych, takich jak laptop, lodówka, ekspres do kawy czy suszarka do włosów.

Elektryczna Kia EV3 mat. prasowe

Polskie ceny Kii EV3 zostaną ogłoszone w III kwartale 2024 roku

Filozofia projektowania stosowana przez Kię kieruje się hasłem „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. W małżeństwie czasem to się sprawdza, a przypadku Kii EV3 będziemy to mogli sprawdzić już pod koniec roku kiedy to samochód trafi do salonów. Ceny i specyfikacje na polskim rynku ogłoszone zostaną w III kwartale 2024 roku, a produkcja ruszy w Korei w połowie sierpnia.

