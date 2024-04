Opel Frontera to model, który do dziś jest pamiętany przez miłośników offroadu. Jego produkcja trwała w latach 1991-2004. Fronterę lubili - i często lubią nadal - myśliwi, leśnicy czy fani zabawy w piachu. Teraz ta nazwa wraca - ale akurat wspomniana grupa klientów raczej nie będzie biec do salonów. Nowy Opel nie będzie mieć wiele wspólnego z terenem. To po prostu crossover, pod względem wielkości plasujący się między Mokką a Grandlandem. Frontera zastąpi Crosslanda.

Jak prezentuje się ten samochód? Oglądający od razu poznają, że mają do czynienia z Oplem. Stylistyka jest spójna z resztą gamy, na czele z czarnym panelem Opel Vizor z przodu. Warto zwrócić uwagę na znaczek - doczekał się niedawno najnowszej odsłony, a Frontera jest pierwszym seryjnym modelem marki, w którym zagości. Auto jest dość kanciaste, co może kojarzyć się z masywniejszymi modelami lub z… Citroenem C3, z którym crossover Opla najprawdopodobniej jest technicznie spokrewniony. Z tyłu rozstrzelony napis „FRONTERA” nie daje jednak szansy na pomylenie modelu. Jak prezentuje się wnętrze?

Kokpit o nazwie Pure Panel wyróżnia się dwoma ekranami. Całość utrzymano w minimalistycznej estetyce. Zobaczyć możemy tu nową kierownicę i przełączniki wycieraczek, z kolei panel klimatyzacji wygląda identycznie z tym we wspomnianym C3. Fotele wykorzystają nowatorską technologię Intelli-Seat ze specjalną szczeliną, dzięki której zmniejszy się nacisk na kość ogonową. Wnętrze ma być podobno wyjątkowo przestronne. Nie znamy dokładnych wymiarów Frontery, ale wiadomo, że bagażnik będzie mieć 460 litrów przy „zwykłym” położeniu tylnej kanapy i 1600 litrów po złożeniu drugiego rzędu (składa się w proporcjach 60:40).

Jeśli chodzi o gamę silników, szczegółów jeszcze nie podano. Do wyboru mają być: silnik benzynowy z układem mild hybrid i wersja całkowicie elektryczna. Platforma, na której powstanie Frontera, to prawdopodobnie STLA Small. To oznacza, że motor spalinowy może być 100-konnym 1.2 PureTech, a jednostka elektryczna może osiągnąć 113 lub 136 KM. Polski debiut Frontery zaplanowano na jesień 2024 r.