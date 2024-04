Nowa generacja Forda Mustanga mat. prasowe

Aston Martin Vantage — coś więcej niż modenizacja

Prezentacja Astona Martina była bardziej kameralna. Obecna generacja sportowego coupe Vantage jest dostępna na rynku od 2018 r. i po sześciu latach produkcji doczekała się bardzo solidnego liftingu. Można by wręcz powiedzieć, że to zupełnie nowe auto. Z tym wyglądem Vantage zostaje jednym z najpiękniejszych coupe na rynku. Teraz ma o 3 cm szerszą i bardziej sztywną karoserię. W nowej generacji nikt nic nie popsuł, nie tylko na karoserii, ale również pod nią. Moc silnika wzrosła o 150 KM, do 665 KM. 4-litrowe V8 pochodzi od AMG (Mercedes jest udziałowcem Astona Martina). Setka 3,5 sekundy, V-max 325 km/h.

Aston Martin Vantage mat. prasowe

Czytaj więcej Premiery Aston Martin produkuje model Vantage od 74 lat. Teraz został solidnie odświeżony Tak, zgadza się, Aston Martin produkuje model pod nazwą Vantage od 74 lat. Jednak obecna generacja sportowego GT jest dostępna na rynku od 2018 roku i po sześciu latach produkcji przechodzi solidny lifting, który obejmuje wygląd i zmiany mechaniczne.

To, co klientów powinno najbardziej ucieszyć to zmiany we wnętrzu. Nareszcie Aston się obudził i w kolejnych modelach modernizuje wygląd środka. Koniec z przestarzałymi monitorami i przyciskami z Mercedesa. Teraz są multimedia i obsługa, takie jak w modelu DB12, czyli znakomite. Teraz czas na zmiany w modelu DBX. Jak to u Astona tanio nie jest. Ceny Astona Martina Vantage rozpoczynają się od ok. 1,3 mln złotych.