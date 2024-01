Firma Ayvens, która powstała w wyniku połączenia ALD Automotive i LeasePlan, opublikowała raport Mobility Guide 2023. To kompleksowa analiza, oceniająca gotowość 46 krajów do przyjęcia pojazdów elektrycznych. Raport obejmuje kluczowe aspekty, takie jak: poziom sprzedaży aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania, dostępność i różnorodność oferty samochodów. Badanie uwzględnia także zachęty i dotacje rządowe oraz porównuje różnice w całkowitym koszcie posiadania pojazdów elektrycznych i samochodów z silnikiem spalinowym. Mobility Guide 2023 mierzy również przyjazność dla środowiska sieci elektroenergetycznej w danym kraju, przyznając wyższy wynik tym rynkom, które korzystają z większego udziału energii odnawialnej i mają niższą emisję dwutlenku węgla.

Bazując na analizie różnych czynników, autorzy raportu dokonali podziału całego rynku na trzy kategorie, dzieląc kraje na elektrycznie "zaawansowane", "rozwijające się" i "wschodzące". Odzwierciedlają one trzy poziomy dojrzałości w kontekście gotowości do korzystania z pojazdów elektrycznych. 11 spośród 46 badanych krajów zostało uznanych za zaawansowane pod względem elektryfikacji. W czołówce znajdują się Norwegia, Austria i Holandia. Do tej kategorii ze względu na szeroką obecność pojazdów elektrycznych i korzystne warunki do dalszej elektryfikacji, zakwalifikowano także Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Luksemburg, Szwecję i Wielką Brytanię. Z kolei kraje, takie jak Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria i Tajlandia znalazły się w kategorii krajów rozwijających się, co oznacza, że notują szybkie postępy i stają się coraz bardziej zaawansowane w procesie przejścia na elektromobilność.

Polska została sklasyfikowana jako kraj wschodzący

W badaniu Polska uzyskała 39 na 100 możliwych punktów i została sklasyfikowana jako kraj wschodzący. W tej kategorii znalazły się także Australia, Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Indie, Łotwa, Litwa, Słowacja, Słowenia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone. Wszystkie te kraje będą potrzebować wielu dalszych inwestycji i działań, aby dorównać bardziej rozwiniętym rynkom. – Ocena Polski w rankingu poprawiła się w kategorii badającej wielkość i udział sprzedaży elektryków oraz w konkurencyjności kosztowej (TCO) pojazdów elektrycznych, zyskując odpowiednio 2 i 11 punktów. Polsce, aby zostać uznaną za kraj rozwijający się, zabrakło tylko 1 punktu.

