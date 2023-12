Topowa wersja nazywa się Cyberbeast i ma 857 KM mocy

Tesla zaoferuje Cybertrucka w trzech wariantach. Najbardziej popularną wersją będzie model z jednym silnikiem i napędem na tylne koła. Ten ma się jednak pojawić dopiero w 2025 r. Dla tego modelu nie podano szczegółów technicznych dotyczące napędu i wydajności baterii. Powyżej tej wersji znajduje się Cybertruck z dwoma silnikami i napędem na wszystkie koła, który również osiąga najwyższy zasięg - wg. danych Tesli to 547 km Najwyższym w gamie modelem jest Cyberbeast o mocy 857 KM, rozwijający prędkość maksymalną 210 km/h.

Tesla Cybertruck mat. prasowe

Ceny Tesli Cybertruck rozpoczynają się od 49.890 dolarów (ok. 201 tys. zł) za model Cybertruck RWD, 68.890 dol. (278 tys. zł) za Cybertrucka AWD i 96.390 dolarów (ok. 391 tys. zł) za Cyberbeast. Oczywiście to kwoty bez podatków. Wbrew pierwszej zapowiedzi klienci nie będą musieli jeździć Cybertrucksami wykonanym z naturalnej stali nierdzewnej o grubości 3 mm. Dostępne są dwie dodatkowe opcje kolorystyczne - kolory czarny lub biały. To jednak nie lakier, a folia, za którą Tesla chce aż 6500 dolarów (około 28 tys. zł). Folia jest również dostępna w wersji przezroczystej (dla blachy nierdzewnej) i kosztuje "tylko" 5000 dolarów (około 21 700 zł). Tesla zaprezentowała też fabryczne akcesoria do e-picku-up' np. tylny namiot montowany na pace, system bagażników dachowych czy rampa dojazdowa, na przykład do transportu motocykla na elektrycznej ciężarówce.

Tesla Cybertruck mat. prasowe

Cybertruck w Europie raczej się nie pojawi

To, czy Tesla będzie oferować Cybertrucka także w Europie, pozostaje wątpliwe. Co zaskakujące, Tesla wprowadziła Cybertrucka również na stronę polską i inne europejskie, ale bez cen i możliwości rezerwacji. Gdyby jednak ten model pojawił się w ofercie problemów w Europie dla Cybertrucka będzie jednak co najmniej kilka. Żeby nim jeździć trzeba posiadać prawojazdy na ciężarówki (wg. homologacji europejskiej potrzebne są uprawnienia klasy G i H, a to wymusza posiadanie prawa jazdy kategorii C). Innym problemem może być uzyskanie homologacji na kraje Unii Europejskiej gdzie pojazd z tyloma ostrymi kantami i rogami karoserii raczej może zostać nie dopuszczony do ruchu.