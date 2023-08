Nowa Toyota Land Cruiser 250: Zaskakująco kanciata i bardzo retro

Toyota Land Cruiser 250 mat. prasowe

Konstrukcja osadzona na ramie

Jeśli chodzi o wymiary, nowa generacja urosła w każdą stronę. Długość tego modelu to 4,92 m, szerokość wynosi 1,98 m, a wysokość – 1,87 m, z kolei rozstaw osi to 2,85 m. Jak wygląda wnętrze Land Cruisera? Dwa duże wyświetlacze i liczne gniazda USB zdradzają, że mówimy o aucie z 2023 roku. Wciąż pozostawiono jednak dużo fizycznych przycisków. Wygodniej obsługiwać je w terenie, na złej drodze albo w rękawiczkach. Już na zdjęciach widać, że całość będzie solidnie wykończona. W opcji – siedem miejsc. Terenowy wygląd to nie wszystko. Nowy Land Cruiser naprawdę ma zajechać daleko. To wciąż samochód z konstrukcją na ramie. W dodatku ma być sztywniejsza o połowę w porównaniu z poprzednikiem, a cała konstrukcja ma charakteryzować się sztywnością wyższą o 30 proc. od starszej odmiany, co przełoży się na lepsze prowadzenie i wygodę, również na asfalcie. Ma zwiększony skok zawieszenia i funkcję odłączania przedniego drążka stabilizatora za pomocą przełącznika. To także poprawi wygodę jazdy po twardej nawierzchni. Z kolei zastosowanie elektrycznego wspomagania kierownicy pozwoliło na wprowadzenie asystenta utrzymania pasa ruchu.

Toyota Land Cruiser 250 mat. prasowe

Nowy model – zbudowany na platformie GA-F – będzie na naszym rynku dostępny ze znaną jednostką wysokoprężną 2.8 (204 KM, 500 NM) zestawioną ze skrzynią automatyczną o ośmiu przełożeniach. W 2025 r. taki zestaw zostanie uzupełniony o układ miękkiej hybrydy 48V. Klienci z innych rynków będą mieli większy wybór – przykładowo, w USA i w Chinach pojawi się hybryda z motorem 2.4 (aż 330 KM!), a w Japonii będzie można kupić Land Cruisera z benzynowym motorem 2.7 bez turbo. Wszystkie szczegóły na temat Toyoty – i prawdopodobnie też ceny – poznamy w październiku. Nie należy się spodziewać, że cennik otworzą kwoty niższe niż 300 000 złotych. Można się jednak cieszyć, że klasyczna szkoła tworzenia terenówek, na ramie i z silnikami Diesla, wcale nie wybiera się na emeryturę.

Toyota Land Cruiser 250 mat. prasowe