Weto prezydenta z 7 listopada 2025 r. dotyczyło nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która miała umożliwić testowanie pojazdów autonomicznych, wprowadzić rejestrację profesjonalną oraz – niejako przy okazji – przedłużyć prawo jazdy buspasami dla samochodów elektrycznych i motocykli do 1 stycznia 2028 roku. Paradoksalnie, powodem odrzucenia całej ustawy nie były przepisy dotyczące elektromobilności, lecz dodana podczas prac sejmowych poprawka zmieniająca zasady finansowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiana ta, zdaniem Prezydenta, naruszała konstytucję – została wprowadzona bez wymaganych konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji. Skracała maksymalny okres zawierania umów na dofinansowanie przewozów z 10 do 3 lat oraz znosiła obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ten przykład doskonale obrazuje patologię polskiego procesu legislacyjnego, gdzie do jednej ustawy dokłada się przepisy z zupełnie różnych dziedzin – od pojazdów autonomicznych, przez elektromobilność, aż po finansowanie transportu publicznego. Takie "wrzutki legislacyjne" nie tylko utrudniają zrozumienie prawa, ale też prowadzą do sytuacji, gdzie jeden kontrowersyjny przepis blokuje całą, skądinąd potrzebną, reformę.

Jest druga szansa

Istnieje jednak alternatywa, która może uratować przywilej dla kierowców elektryków. W Sejmie procedowany jest obecnie projekt oznaczony jako druk nr 1677, również nowelizujący Prawo o ruchu drogowym. Choć jego głównym tematem są kwestie bezpieczeństwa – obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16. roku życia poruszające się na rowerach i hulajnogach oraz dopuszczenie karetek do korzystania z buspasów – zawiera on także kluczowy zapis przedłużający prawo jazdy buspasami dla samochodów elektrycznych i wodorowych do 31 grudnia 2027 r. Co ciekawe, sam prezydent złożył już w Sejmie własny projekt ustawy, który jest "oczyszczony" z kontrowersyjnych zapisów dotyczących transportu autobusowego, ale zachowuje przepisy o testach pojazdów autonomicznych. Świadczy to o zrozumieniu wagi tych regulacji dla rozwoju branży motoryzacyjnej.

Największym wyzwaniem pozostaje czas. Do końca roku zostało niewiele ponad półtora miesiąca, a procedura legislacyjna wymaga przejścia przez Sejm, Senat, ewentualne poprawki i podpis prezydenta. Przy ograniczonej liczbie posiedzeń parlamentu w tym okresie, margines na zwłokę jest minimalny. Według najnowszych danych z października 2025 r., po polskich drogach jeździ już ponad 107 tysięcy samochodów całkowicie elektrycznych. To imponujący wzrost – tylko w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku zarejestrowano ponad 30 tysięcy nowych elektryków, co oznacza wzrost o 124 proc. r/r. W samym październiku zarejestrowano rekordowe 4812 sztuk – czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.