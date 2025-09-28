Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe regulacje wprowadzane przez Unię Europejską zmienią zasady działania pojazdów dostawczych o masie od 2,5 do 3,5 tony?

Dlaczego wprowadzenie inteligentnych tachografów oznacza koniec „szarej strefy” w transporcie lekkim?

Jakie obowiązki i wyzwania staną przed polskimi firmami transportowymi w związku z nowymi przepisami?

Jakie są potencjalne konsekwencje finansowe dla polskich przewoźników, którzy nie zastosują się do nowych regulacji?

Czy nowe regulacje wpłyną na model biznesowy przewoźników i jak mogą go zmienić?

W jaki sposób nowe przepisy dotyczące tachografów mogą wpłynąć na równowagę konkurencyjną w sektorze transportu?

To koniec wieloletniej „szarej strefy”, w której małe busy kursowały po Europie praktycznie bez nadzoru czasu pracy kierowców. Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie ciężarówek powyżej 3,5 tony. Teraz obejmie także popularne busy, furgony i lekkie dostawczaki. Kierowcy będą musieli posiadać karty kierowcy, rejestrować czas jazdy i odpoczynku. Firmy transportowe z kolei muszą przygotować się na: zakup i montaż tachografów II generacji (np. VDO DTCO 4.1a) w certyfikowanych warsztatach, regularne pobieranie i archiwizowanie danych przez min. 12 miesięcy, szkolenie kierowców i dostosowanie tras do przepisów socjalnych. Tachografy nie tylko mierzą czas pracy, ale też rejestrują przekroczenia granic w systemie Galileo, zapisują procesy załadunku i rozładunku, wykrywają próby manipulacji, a dane mogą być odczytane zdalnie przez służby kontrolne.

Reklama Reklama

Polskie realia – potęga busów

W Polsce sektor lekkich pojazdów użytkowych to filar transportu drogowego. Rocznie sprzedaje się ponad 60 tys. nowych aut dostawczych, a ogromna część z nich kursuje w transporcie międzynarodowym. Polskie firmy od lat specjalizują się w przewozach busami – to właśnie one obsługują sporą część przesyłek ekspresowych i transportów „door-to-door” po całej Europie. Nowe regulacje oznaczają dla branży rewolucję. Część przewoźników będzie zmuszona ograniczyć działalność lub zmienić model biznesowy, bo koszty instalacji tachografów, szkoleń i administracji mogą być nie do udźwignięcia dla najmniejszych firm.

Nieprzestrzeganie nowych przepisów będzie drogo kosztować. W Niemczech grzywny mogą sięgać 1500 euro, a we Włoszech nawet 3328 euro. Do tego dochodzi ryzyko zatrzymania pojazdu na granicy albo utrata licencji transportowej. Eksperci ostrzegają, że dla wielu małych przewoźników będzie to test przetrwania. Z drugiej strony, przepisy mają wreszcie wyrównać warunki gry – skończyć z nieuczciwą konkurencją i „wyścigiem na czas pracy”.