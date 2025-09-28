Aktualizacja: 29.09.2025 22:31 Publikacja: 28.09.2025 08:21
To koniec wieloletniej „szarej strefy”, w której małe busy kursowały po Europie praktycznie bez nadzoru czasu pracy kierowców. Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie ciężarówek powyżej 3,5 tony. Teraz obejmie także popularne busy, furgony i lekkie dostawczaki. Kierowcy będą musieli posiadać karty kierowcy, rejestrować czas jazdy i odpoczynku. Firmy transportowe z kolei muszą przygotować się na: zakup i montaż tachografów II generacji (np. VDO DTCO 4.1a) w certyfikowanych warsztatach, regularne pobieranie i archiwizowanie danych przez min. 12 miesięcy, szkolenie kierowców i dostosowanie tras do przepisów socjalnych. Tachografy nie tylko mierzą czas pracy, ale też rejestrują przekroczenia granic w systemie Galileo, zapisują procesy załadunku i rozładunku, wykrywają próby manipulacji, a dane mogą być odczytane zdalnie przez służby kontrolne.
W Polsce sektor lekkich pojazdów użytkowych to filar transportu drogowego. Rocznie sprzedaje się ponad 60 tys. nowych aut dostawczych, a ogromna część z nich kursuje w transporcie międzynarodowym. Polskie firmy od lat specjalizują się w przewozach busami – to właśnie one obsługują sporą część przesyłek ekspresowych i transportów „door-to-door” po całej Europie. Nowe regulacje oznaczają dla branży rewolucję. Część przewoźników będzie zmuszona ograniczyć działalność lub zmienić model biznesowy, bo koszty instalacji tachografów, szkoleń i administracji mogą być nie do udźwignięcia dla najmniejszych firm.
Nieprzestrzeganie nowych przepisów będzie drogo kosztować. W Niemczech grzywny mogą sięgać 1500 euro, a we Włoszech nawet 3328 euro. Do tego dochodzi ryzyko zatrzymania pojazdu na granicy albo utrata licencji transportowej. Eksperci ostrzegają, że dla wielu małych przewoźników będzie to test przetrwania. Z drugiej strony, przepisy mają wreszcie wyrównać warunki gry – skończyć z nieuczciwą konkurencją i „wyścigiem na czas pracy”.
Czy wiesz, że…
- Polska jest liderem transportu drogowego w UE – odpowiada za ponad 20 proc. wszystkich przewozów międzynarodowych.
- Pojazdy do 3,5 tony stanowią nawet 40 proc. floty wielu firm kurierskich i przewozowych.
- Pierwsze tachografy wprowadzono w Niemczech w latach 50., by kontrolować kierowców ciężarówek.
