Tachografy w busach do 3,5 tony od 2026 r. To wstrząśnie polską branżą transportową

Unia Europejska przyjęła przepisy, które od 1 lipca 2026 r. wstrząsną rynkiem lekkiego transportu. Wszystkie pojazdy dostawcze o masie od 2,5 do 3,5 tony wykorzystywane w przewozach transgranicznych i kabotażowych będą musiały być wyposażone w inteligentne tachografy.

Publikacja: 28.09.2025 08:21

Tachografy w busach do 3,5 tony od 2026 r. To wstrząśnie polską branżą transportową

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe regulacje wprowadzane przez Unię Europejską zmienią zasady działania pojazdów dostawczych o masie od 2,5 do 3,5 tony?
  • Dlaczego wprowadzenie inteligentnych tachografów oznacza koniec „szarej strefy” w transporcie lekkim?
  • Jakie obowiązki i wyzwania staną przed polskimi firmami transportowymi w związku z nowymi przepisami?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje finansowe dla polskich przewoźników, którzy nie zastosują się do nowych regulacji?
  • Czy nowe regulacje wpłyną na model biznesowy przewoźników i jak mogą go zmienić?
  • W jaki sposób nowe przepisy dotyczące tachografów mogą wpłynąć na równowagę konkurencyjną w sektorze transportu?

To koniec wieloletniej „szarej strefy”, w której małe busy kursowały po Europie praktycznie bez nadzoru czasu pracy kierowców. Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie ciężarówek powyżej 3,5 tony. Teraz obejmie także popularne busy, furgony i lekkie dostawczaki. Kierowcy będą musieli posiadać karty kierowcy, rejestrować czas jazdy i odpoczynku. Firmy transportowe z kolei muszą przygotować się na: zakup i montaż tachografów II generacji (np. VDO DTCO 4.1a) w certyfikowanych warsztatach, regularne pobieranie i archiwizowanie danych przez min. 12 miesięcy, szkolenie kierowców i dostosowanie tras do przepisów socjalnych. Tachografy nie tylko mierzą czas pracy, ale też rejestrują przekroczenia granic w systemie Galileo, zapisują procesy załadunku i rozładunku, wykrywają próby manipulacji, a dane mogą być odczytane zdalnie przez służby kontrolne.

Czytaj więcej

Kia PV5 będzie dostępna w wersjach Passenger i Cargo
Premiery
Auto dostawcze może mieć ciekawy wygląd. Kia zmienia zasady gry

Polskie realia – potęga busów

W Polsce sektor lekkich pojazdów użytkowych to filar transportu drogowego. Rocznie sprzedaje się ponad 60 tys. nowych aut dostawczych, a ogromna część z nich kursuje w transporcie międzynarodowym. Polskie firmy od lat specjalizują się w przewozach busami – to właśnie one obsługują sporą część przesyłek ekspresowych i transportów „door-to-door” po całej Europie. Nowe regulacje oznaczają dla branży rewolucję. Część przewoźników będzie zmuszona ograniczyć działalność lub zmienić model biznesowy, bo koszty instalacji tachografów, szkoleń i administracji mogą być nie do udźwignięcia dla najmniejszych firm.

Nieprzestrzeganie nowych przepisów będzie drogo kosztować. W Niemczech grzywny mogą sięgać 1500 euro, a we Włoszech nawet 3328 euro. Do tego dochodzi ryzyko zatrzymania pojazdu na granicy albo utrata licencji transportowej. Eksperci ostrzegają, że dla wielu małych przewoźników będzie to test przetrwania. Z drugiej strony, przepisy mają wreszcie wyrównać warunki gry – skończyć z nieuczciwą konkurencją i „wyścigiem na czas pracy”.

Czy wiesz, że…
- Polska jest liderem transportu drogowego w UE – odpowiada za ponad 20 proc. wszystkich przewozów międzynarodowych.
- Pojazdy do 3,5 tony stanowią nawet 40 proc. floty wielu firm kurierskich i przewozowych.
- Pierwsze tachografy wprowadzono w Niemczech w latach 50., by kontrolować kierowców ciężarówek.

Czytaj więcej

Piotr Łakomy, dyrektor marki VW Samochody Dostawcze
Rozmowa MOTO.RP.PL
Piotr Łakomy, dyr. marki Volkswagen Samochody Dostawcze: Segment C/D będzie segmentem Craftera

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Motoryzacja Samochody ciężarowe Dostawcze samochody dostawcze

To koniec wieloletniej „szarej strefy”, w której małe busy kursowały po Europie praktycznie bez nadzoru czasu pracy kierowców. Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie ciężarówek powyżej 3,5 tony. Teraz obejmie także popularne busy, furgony i lekkie dostawczaki. Kierowcy będą musieli posiadać karty kierowcy, rejestrować czas jazdy i odpoczynku. Firmy transportowe z kolei muszą przygotować się na: zakup i montaż tachografów II generacji (np. VDO DTCO 4.1a) w certyfikowanych warsztatach, regularne pobieranie i archiwizowanie danych przez min. 12 miesięcy, szkolenie kierowców i dostosowanie tras do przepisów socjalnych. Tachografy nie tylko mierzą czas pracy, ale też rejestrują przekroczenia granic w systemie Galileo, zapisują procesy załadunku i rozładunku, wykrywają próby manipulacji, a dane mogą być odczytane zdalnie przez służby kontrolne.

e-Wydanie