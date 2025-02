Zmiany w płatnościach za prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Od kiedy nowe zasady?

Protesty samorządów opóźniły zmiany

Cały proces usuwania terminali PWPW miał rozpocząć się w marcu tego roku i skończyć w połowie roku. Samorządy jednak protestowały, w związku z czym termin przedłużono do września. Dlaczego zmiany mogą być dla wydziałów komunikacji problemem? Konieczne będzie wybranie nowego operatora usług płatniczych, co przy konieczności przetargu i integracji nowych terminali z systemem PWPW nie będzie łatwe. Ponadto wymaga to jednocześnie czasu oraz pieniędzy, natomiast nie wszystkie samorządy mają na to środki.

Opłata za prawo jazdy i dowód rejestracyjny

Przypomnijmy, że aktualnie po zdanym egzaminie praktycznym na prawo jazdy WORD przesyła odpowiednią informację do urzędu nowego kierowcy. Aby odebrać dokument, konieczne jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy, która aktualnie wynosi 100 zł. Zwolnieni z niej są dyplomaci. Zapłacić można w urzędzie, ale także przelewem na numer konta urzędu, jeśli jest taka opcja – wówczas potwierdzenie przelewu przesyła się do urzędu mailem. Warto zadzwonić do wydziału komunikacji i zapytać, czy jest to możliwe. Z kolei koszt wyrobienia dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego to 54,50 zł, natomiast z uzyskaniem pozwolenia czasowego – 73,50 zł. Opłatę należy przelać na konto urzędu przelewem lub przekazem pocztowym bądź uiścić ją bezpośrednio w kasie. Należy to zrobić najpóźniej w dniu składania wniosku.