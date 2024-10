Materiał powstał we współpracy z Suzuki



Kwestia potencjalnej awaryjności samochodów to coś, co niektórzy zainteresowani zakupem auta nowego przesuwają na drugi plan. Tłumaczą, że skoro pojazd „z salonu” i tak jest objęty gwarancją, nie muszą martwić się jego usterkami. W razie czego i tak wszystko pokryje producent. Nie da się odmówić pewnej słuszności w takim myśleniu. Gwarancja to wspaniała rzecz. Jeżeli jednak auto nie jest bezawaryjne, kosztuje właściciela coś o wiele cenniejszego od pieniędzy - czas. Najpierw na nasłuchiwanie usterek, a potem w poczekalniach serwisów i w autach zastępczych – gdy trzeba coś naprawić. Irytujące!

O zaletach bezawaryjności samochodów, które zamierzamy zostawić na dłużej niż tylko na okres gwarancji, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Kupując auto, które się nie psuje, kupuje się… święty spokój. Zarówno ducha, jak i portfela. W końcu nieprzewidziane wydatki na wymianę tej czy innej części potrafią zepsuć niejeden budżet na wakacje czy przewidziany na mały remont.

Skąd mam wiedzieć, że auto jest bezawaryjne?

Całkowicie nie da się wyeliminować awarii - samochód, nawet najlepszy, to w końcu tylko maszyna składająca się z tysięcy elementów, które potrafią się zużyć czy zwyczajnie zepsuć. Wybierając samochód warto jednak sprawdzić, który model miewa tendencje do psucia humoru właścicielom (i poprawiania nastroju właścicielom warsztatów), a który oferuje użytkownikom wspomniany święty spokój. Jak to zrobić? Świetnym pomysłem jest sprawdzanie uznanych rankingów niezawodności - najlepiej takich, w których to sami właściciele wypowiadają się, co rzeczywiście i w codziennej praktyce dolega ich autom. Jednym z nich jest raport publikowany przez brytyjskie pismo „What Car?”, które od ponad 50 lat pomaga kierowcom na Wyspach wybrać kolejny samochód.

Właśnie opublikowano nową edycję rankingu „What Car? Reliability Survey”

Aby wyłonić najbardziej bezawaryjne auta w swoich klasach, „What Car?” przeprowadził badanie we współpracy z firmą MotorEasy. Przez sześć miesięcy zbierano odpowiedzi od właścicieli samochodów na temat tego, jak ich auta sprawowały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Pytano nie tylko o to, co się zepsuło, ale też ile trwało usuwanie usterki, na jak długo (o ile w ogóle) wyeliminowała ona samochód z ruchu oraz ile kosztowały naprawy.

Ankieta była dostępna dla czytelników i subskrybentów pisma. „Ostatnie badanie przyniosło 29 967 odpowiedzi, co pozwoliło nam zgłosić do rankingu 199 modeli (w wieku do pięciu lat) 31 marek” - podaje czasopismo na swojej stronie.

Suzuki

Sukcesy marki Suzuki

W kategorii „najbardziej niezawodnych małych SUV-ów” Suzuki Vitara zajęła miejsce w gronie liderów - czyli w pierwszej dziesiątce. Ogólna ocena niezawodności Vitar w wieku do pięciu lat to 97,7%.

„Ogólnie Suzuki Vitara dobrze się starzeje” - napisano. Wskazano, że zdecydowana większość napraw była pokryta w ramach gwarancji i że na jakiekolwiek problemy skarżył się tylko co dziesiąty posiadacz Suzuki.

Suzuki

Suzuki

Świetny wynik w kategorii aut miejskich osiągnęło Suzuki Swift. Rezultat tego modelu to 95,7%. „Tylko 9% Swiftów miało jakiekolwiek problemy” - wskazano w badaniu. Kłopoty wiązały się głównie z samochodowym akumulatorem 12V. Trudno więc nazwać je szczególnie groźnymi.

Tegoroczne badanie przyniosło więc rezultaty, z których Suzuki może być dumne. Nie jest to jednak odstępstwo od normy - japońska marka notowała świetne wyniki także w poprzednich edycjach badań brytyjskiego czasopisma. W opublikowanym w 2023 roku zestawieniu najbardziej niezawodnych firm na rynku Suzuki zajęło trzecie miejsce, z ogólnym wynikiem niezawodności swoich produktów na poziomie 97,7%. Brytyjscy kierowcy doceniali także niedużego Ignisa.

Nie tylko na Wyspach

Suzuki wypada doskonale również w rankingach niezawodności publikowanych w innych krajach - w tym w Polsce. W „Raporcie Jakości Auto Świat 2024” marka zajęła drugie miejsce. Na końcowy wynik w tym badaniu składa się suma punktów z pięciu kategorii: typowe usterki, akcje naprawcze, raport TUV 2024, testy na dystansie 100 tys. km oraz gwarancja. „Świetnie! Suzuki nie ma słabych punktów. Dobra opinia wśród mechaników, wysokie pozycje w raporcie TUV, mało wezwanych aut, świetny wynik na długim dystansie. A jeszcze tu i tam można dorzucić parę punktów” - brzmi podsumowanie rezultatów.

Suzuki

W rankingu niezawodności ADAC za rok 2022 w segmencie najmniejszych samochodów pierwsze miejsce zajął model Suzuki Ignis, a w segmencie samochodów miejskich liderem został model Suzuki Vitara. Z kolei Dekra doceniła m.in. Swifta Sporta, plasując go na 7. miejscu w podsumowaniu wyników z testów na dystansie 100 000 km.

Suzuki są objęte 3-letnią gwarancją

Obowiązuje przez 36 miesięcy lub do czasu pokonania przez auto 100 000 kilometrów - zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Później kierowcy mogą skorzystać np. z pakietu Service Care 3+2, w ramach którego klient otrzymuje kompleksową ochronę serwisową samochodu po 3-letnim okresie gwarancji producenta w formie ubezpieczenia kosztów napraw przez dodatkowe 24 miesiące. Z kolei uczestnictwo w Programie Serwisowym Suzuki zapewnia zniżki na zakup oryginalnych części, oleju marki Suzuki ECSTAR oraz serwis i naprawę pojazdu w Autoryzowanej Sieci Serwisów Suzuki. W Programie Serwisowym Suzuki może nieodpłatnie wziąć udział każda osoba posiadająca samochód tej firmy, którego okres gwarancji już upłynął.

Suzuki

O samochodach marki Suzuki od lat mówi się, że są niezawodne i trwałe. Jak widać, rankingi, badania i opinie kierowców z całego Starego Kontynentu to potwierdzają. Dzięki temu po zakupie Swifta, Vitary, S-Crossa czy innego modelu tej firmy, można po prostu cieszyć się jazdą, zamiast martwić się awariami. Pewność dotarcia do celu to coś bezcennego.

Materiał powstał we współpracy z Suzuki