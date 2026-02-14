Reklama
Powrót gangsterskiej legendy. Renntech buduje Mercedesa SEC V12 Sledgehammer

Renntech sięga po kultowe SEC generacji C126 i tworzy jeden z najbardziej radykalnych restomodów w historii Mercedesa. Limitowany do 12 egzemplarzy projekt SEC V12 Sledgehammer łączy pełną renowację klasyka z 7,5-litrowym silnikiem V12 o mocy 660 KM, manualną skrzynią transaxle i techniką rodem z supersamochodu.

Publikacja: 14.02.2026 05:00

Mercedesa SEC V12 Sledgehammer (1)

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Pod maską pracuje wolnossące V12 M120 – jednostka znana z modeli Pagani Zonda i Mercedes CLK GTR. Silnik został przeprojektowany i rozwiercony do 7,5 litra pojemności, co pozwoliło uzyskać 660 KM oraz 881 Nm momentu obrotowego. Aluminiowa konstrukcja otrzymała kolektory wydechowe o równej długości, a za przeniesienie napędu odpowiada manualna skrzynia typu transaxle. Moc trafia na tylną oś. Układ hamulcowy oparto na tarczach karbonowo-ceramicznych współpracujących z kutymi, dwuczęściowymi felgami.

Mercedes SEC V12 Sledgehammer

Foto: Materiały prasowe

Produkowany w latach 1979-1991 SEC nigdy nie był oferowany z silnikiem V12. Jednostka o liczbie cylindrów większej niż osiem trafiła do Klasy S dopiero wraz z generacją W140. Projekt Renntecha wypełnia więc lukę, której fabryka nigdy nie zdecydowała się zagospodarować.

Mercedes SEC V12 Sledgehammer

Foto: Materiały prasowe

Modernizacja mechaniki idzie w parze z kompleksową odbudową każdego egzemplarza. SEC otrzymuje autorski pakiet widebody z przeprojektowanym pasem przednim, nową maską oraz wyraźnie poszerzonymi błotnikami. Z tyłu pojawiają się nowy zderzak, dyfuzor i wyraźny spojler. Zmiany nie ograniczają się do stylistyki – producent deklaruje poprawę aerodynamiki, chłodzenia oraz stabilności przy wysokich prędkościach. Wnętrze każdego auta będzie konfigurowane indywidualnie, z szerokim wyborem materiałów.

Restomod w stylu Singera – klasyka z nowoczesną inżynierią

Najwyraźniej Renntech inspiruje się sukcesem kalifornijskiego Singera, specjalizującego się w Porsche 911. Koncepcja modyfikacji opiera się na podobnym schemacie: klasyczny model, który budzi największe emocje stylistyczne, otrzymuje mechanikę zapewniającą równie intensywne wrażenia z jazdy. Mercedes SEC C126 to bez dwóch zdań jeden z najładniejszych modeli w historii marki. Model zasłynął z wielu produkcji filmowych gdzie pełnił rolę samochodu gangsterów. Wystarczy wspomnieć choćby „Miami Vice”, czy polski serial „Odwróceni” z Robertem Więckiewiczem, Szymonem Bobrowskim i Andrzejem Grabowskim.
Poprawianie ikon takich jak Porsche 911 czy SEC generacji C126 to zadanie wyjątkowo wymagające. Oby najnowsze dzieło Renntecha jeździło tak dobrze, jak wygląda. Ceny nie ujawniono. Pierwszy gotowy samochód ma trafić do klienta w 2027 r..

Mercedes SEC V12 Sledgehammer

Foto: Materiały prasowe

Renntech – amerykański specjalista od ekstremalnych Mercedesów

Renntech to amerykańska firma z Florydy specjalizująca się w inżynieryjnych modyfikacjach Mercedesa, działająca od końca lat 80. Przedsiębiorstwo założone przez Hartmuta Feyhla, byłego inżyniera AMG, koncentruje się na kompleksowych przebudowach obejmujących układy napędowe, zawieszenie, aerodynamikę oraz projekty typu restomod. Renntech buduje zarówno ekstremalne wersje współczesnych modeli, jak i limitowane reinterpretacje klasyków, stawiając na rozwiązania oparte na motorsportowym know-how, precyzyjną kalibrację silników oraz niskoseryjną, ręczną produkcję. Marka uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych tunerów Mercedesa w Stanach Zjednoczonych.

