Pod maską pracuje wolnossące V12 M120 – jednostka znana z modeli Pagani Zonda i Mercedes CLK GTR. Silnik został przeprojektowany i rozwiercony do 7,5 litra pojemności, co pozwoliło uzyskać 660 KM oraz 881 Nm momentu obrotowego. Aluminiowa konstrukcja otrzymała kolektory wydechowe o równej długości, a za przeniesienie napędu odpowiada manualna skrzynia typu transaxle. Moc trafia na tylną oś. Układ hamulcowy oparto na tarczach karbonowo-ceramicznych współpracujących z kutymi, dwuczęściowymi felgami.

Mercedes SEC V12 Sledgehammer Foto: Materiały prasowe

Produkowany w latach 1979-1991 SEC nigdy nie był oferowany z silnikiem V12. Jednostka o liczbie cylindrów większej niż osiem trafiła do Klasy S dopiero wraz z generacją W140. Projekt Renntecha wypełnia więc lukę, której fabryka nigdy nie zdecydowała się zagospodarować.

Mercedes SEC V12 Sledgehammer Foto: Materiały prasowe

Modernizacja mechaniki idzie w parze z kompleksową odbudową każdego egzemplarza. SEC otrzymuje autorski pakiet widebody z przeprojektowanym pasem przednim, nową maską oraz wyraźnie poszerzonymi błotnikami. Z tyłu pojawiają się nowy zderzak, dyfuzor i wyraźny spojler. Zmiany nie ograniczają się do stylistyki – producent deklaruje poprawę aerodynamiki, chłodzenia oraz stabilności przy wysokich prędkościach. Wnętrze każdego auta będzie konfigurowane indywidualnie, z szerokim wyborem materiałów.