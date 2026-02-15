Renault Captur Eco-G 120
Rosnące koszty i presja regulacyjna sprawiają, że producenci ponownie przyglądają się technologiom, które jeszcze niedawno wydawały się przejściowe. Renault wzmacnia swoją ofertę w segmencie B-SUV, wprowadzając do modelu Captur nową jednostkę Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG. To ruch o wyraźnym biznesowym uzasadnieniu – zarówno z perspektywy producenta, jak i klienta flotowego oraz indywidualnego.
Silnik Renault Captur Eco-G 120
Nowy silnik Eco-G 120 zastępuje dotychczasową wersję Eco-G 100. Bazuje na 3-cylindrowej, turbodoładowanej jednostce 1.2 TCe i rozwija 120 KM oraz 200 Nm momentu obrotowego. Wzrost o 20 KM i 30 Nm przekłada się na poprawę dynamiki – sprint do 100 km/h trwa 12 sekund.
W trybie LPG emisja CO₂ wynosi od 117 g/km, czyli o około 10 proc. mniej niż w przypadku analogicznej wersji benzynowej (133 g/km). Zużycie paliwa deklarowane przez producenta to od 7,2 l/100 km na LPG i 5,9 l/100 km na benzynie. W realiach coraz ostrzejszych norm emisyjnych takie parametry pozwalają utrzymać konkurencyjność modelu bez konieczności kosztownej elektryfikacji.
Renault Captur Eco-G 120
Kluczowym elementem strategii jest zwiększony zbiornik LPG – jego pojemność wzrosła z 40 do 50 litrów (+25 proc.). W połączeniu z 48-litrowym zbiornikiem benzyny daje to imponujący łączny zasięg do 1400 km. Fabryczna instalacja LPG – montowana bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym – ma być odpowiedzią na obawy dotyczące trwałości i niezawodności. Renault wykorzystuje ponad 15-letnie doświadczenie Grupy w tej technologii, co ogranicza ryzyko eksploatacyjne i ułatwia obsługę serwisową w sieci autoryzowanej.
Czytaj więcej
Mercedes-AMG oficjalnie potwierdza zakończenie produkcji czterocylindrowego C 63. Kontrowersyjna...
Argument kosztowy pozostaje decydujący. Według danych producenta użytkownicy mogą liczyć nawet na 50 proc. oszczędności względem jazdy wyłącznie na benzynie. W 2025 r. zarejestrowano ponad 15,6 tys. samochodów Renault zasilanych LPG, z czego blisko 5,7 tys. stanowił Captur – o 60 proc. więcej niż rok wcześniej. To sygnał, że rynek wciąż widzi w LPG realną alternatywę.
Cena wersji Evolution Eco-G 120 startuje od 95 000 zł, co pozycjonuje ją jako jedną z bardziej przystępnych propozycji w segmencie B-SUV przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów całkowitych (TCO).
Renault Captur Eco-G 120
Renault Captur Eco-G 120 nie jest alternatywą dla hybrydy, lecz realnym uzupełnieniem oferty dla klientów liczących całkowity koszt użytkowania. W gamie pozostają również klasyczna benzyna TCe 115 oraz hybrydowy E-Tech 160.
Renault aktualizuje także wyposażenie: poprawiono aerodynamikę lusterek, wprowadzono kamerę monitorującą koncentrację kierowcy oraz udoskonalone systemy parkowania z kamerą 360°. Nowy tryb jazdy Smart automatycznie dobiera ustawienia (Eco, Comfort, Sport), optymalizując zużycie paliwa.
Czytaj więcej
Nowe Renault Clio zaskakuje: ma nieoczywisty wygląd, dobrze jeździ, jest oszczędne i pokazuje, że...
W wymiarze strategicznym Eco-G 120 pokazuje, że LPG – mimo rosnącej presji na elektromobilność – wciąż ma biznesowe uzasadnienie. Dla producenta to sposób na utrzymanie wolumenu sprzedaży i atrakcyjnej ceny wejścia. Dla klientów – realna kalkulacja kosztów w niepewnym otoczeniu regulacyjnym i paliwowym.
Czytaj więcej
Globalna transformacja motoryzacji wyraźnie traci impet. Stellantis ogłasza kosztowny reset strat...
Nowe Bugatti F.K.P. Hommage powstało, by uczcić model Veyron, który wprowadził markę w nową erę, oraz docenić je...
Mercedes robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamiast downsizingu – nowy silnik V8. Zamiast kosmetyki – pona...
Alfa Romeo rezygnuje z pierwotnej strategii stawiającej wyłącznie na napędy elektryczne i zaczyna projekt modeli...
Singer Vehicle Design zaprezentował pierwszy egzemplarz kliencki Porsche 911 DLS Turbo, który – jak sugeruje sam...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas