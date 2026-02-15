Reklama
Rozwiń
Reklama

Renault Captur Eco-G 120: LPG wraca do gry z większą mocą i zasięgiem 1400 km

Renault wprowadza w Capturze nowy silnik Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG. Więcej mocy, niższa emisja CO₂ i zasięg sięgający 1400 km to odpowiedź na rosnące koszty eksploatacji oraz presję regulacyjną.

Publikacja: 15.02.2026 05:00

Renault Captur Eco-G 120

Renault Captur Eco-G 120

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Rosnące koszty i presja regulacyjna sprawiają, że producenci ponownie przyglądają się technologiom, które jeszcze niedawno wydawały się przejściowe. Renault wzmacnia swoją ofertę w segmencie B-SUV, wprowadzając do modelu Captur nową jednostkę Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG. To ruch o wyraźnym biznesowym uzasadnieniu – zarówno z perspektywy producenta, jak i klienta flotowego oraz indywidualnego.

Silnik Renault Captur Eco-G 120

Silnik Renault Captur Eco-G 120

Foto: Materiały prasowe

Więcej mocy, niższa emisja

Nowy silnik Eco-G 120 zastępuje dotychczasową wersję Eco-G 100. Bazuje na 3-cylindrowej, turbodoładowanej jednostce 1.2 TCe i rozwija 120 KM oraz 200 Nm momentu obrotowego. Wzrost o 20 KM i 30 Nm przekłada się na poprawę dynamiki – sprint do 100 km/h trwa 12 sekund.

W trybie LPG emisja CO₂ wynosi od 117 g/km, czyli o około 10 proc. mniej niż w przypadku analogicznej wersji benzynowej (133 g/km). Zużycie paliwa deklarowane przez producenta to od 7,2 l/100 km na LPG i 5,9 l/100 km na benzynie. W realiach coraz ostrzejszych norm emisyjnych takie parametry pozwalają utrzymać konkurencyjność modelu bez konieczności kosztownej elektryfikacji.

Renault Captur Eco-G 120

Renault Captur Eco-G 120

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Zasięg jako argument sprzedażowy

Kluczowym elementem strategii jest zwiększony zbiornik LPG – jego pojemność wzrosła z 40 do 50 litrów (+25 proc.). W połączeniu z 48-litrowym zbiornikiem benzyny daje to imponujący łączny zasięg do 1400 km. Fabryczna instalacja LPG – montowana bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym – ma być odpowiedzią na obawy dotyczące trwałości i niezawodności. Renault wykorzystuje ponad 15-letnie doświadczenie Grupy w tej technologii, co ogranicza ryzyko eksploatacyjne i ułatwia obsługę serwisową w sieci autoryzowanej.

Czytaj więcej

Mercedes-AMG C 63
Tu i Teraz
Koniec najbardziej kontrowersyjnego napędu w historii AMG

Ekonomia użytkowania i skala rynku

Argument kosztowy pozostaje decydujący. Według danych producenta użytkownicy mogą liczyć nawet na 50 proc. oszczędności względem jazdy wyłącznie na benzynie. W 2025 r. zarejestrowano ponad 15,6 tys. samochodów Renault zasilanych LPG, z czego blisko 5,7 tys. stanowił Captur – o 60 proc. więcej niż rok wcześniej. To sygnał, że rynek wciąż widzi w LPG realną alternatywę.

Cena wersji Evolution Eco-G 120 startuje od 95 000 zł, co pozycjonuje ją jako jedną z bardziej przystępnych propozycji w segmencie B-SUV przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów całkowitych (TCO).

Renault Captur Eco-G 120

Renault Captur Eco-G 120

Foto: Materiały prasowe

Uzupełnienie, nie alternatywa dla hybrydy

Renault Captur Eco-G 120 nie jest alternatywą dla hybrydy, lecz realnym uzupełnieniem oferty dla klientów liczących całkowity koszt użytkowania. W gamie pozostają również klasyczna benzyna TCe 115 oraz hybrydowy E-Tech 160.

Reklama
Reklama

Renault aktualizuje także wyposażenie: poprawiono aerodynamikę lusterek, wprowadzono kamerę monitorującą koncentrację kierowcy oraz udoskonalone systemy parkowania z kamerą 360°. Nowy tryb jazdy Smart automatycznie dobiera ustawienia (Eco, Comfort, Sport), optymalizując zużycie paliwa.

Czytaj więcej

Nowe Renault Clio szóstej generacji
Ten pierwszy raz
Jeździmy nowym Renault Clio. Mocny powrót lidera

W wymiarze strategicznym Eco-G 120 pokazuje, że LPG – mimo rosnącej presji na elektromobilność – wciąż ma biznesowe uzasadnienie. Dla producenta to sposób na utrzymanie wolumenu sprzedaży i atrakcyjnej ceny wejścia. Dla klientów – realna kalkulacja kosztów w niepewnym otoczeniu regulacyjnym i paliwowym.

Czytaj więcej

Ola Kalenius - SEO Mercedes-Benz
Tu i Teraz
Elektryczna rewolucja hamuje. Stellantis tnie miliardy, a branża zmienia kurs

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Renault Motoryzacja Renault Captur
Bugatti F.K.P. Hommage - najnowszy model typu one-off nawiązujący wyglądem do Veyrona.
Premiery
Jedyny taki na świecie. Bugatti dla tajemniczego właściciela
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Silnik V8 podkreśla, że Mercedes S wciąż ma być symbolem luksusu i samochodem dla tych, którzy… wszy
Premiery
Mercedes Klasy S po liftingu: 2700 zmian i powrót V8 w 2026 roku
Następcy modeli Giulia i Stelvio pojawią się salonach Alfy dopiero w 2028 roku.
Premiery
Zła i dobra wiadomość dla fanów Alfy. Nowe Giulia i Stelvio dopiero w 2028
Pierwszy kliencki egzemplarz Porsche 911 DLS Turbo zbudowany przez Singer Vehicle Design.
Premiery
700-konne Porsche 911 DLS Turbo od Singera to arcydzieło za 12 mln zł
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama