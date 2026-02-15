Rosnące koszty i presja regulacyjna sprawiają, że producenci ponownie przyglądają się technologiom, które jeszcze niedawno wydawały się przejściowe. Renault wzmacnia swoją ofertę w segmencie B-SUV, wprowadzając do modelu Captur nową jednostkę Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG. To ruch o wyraźnym biznesowym uzasadnieniu – zarówno z perspektywy producenta, jak i klienta flotowego oraz indywidualnego.

Więcej mocy, niższa emisja

Nowy silnik Eco-G 120 zastępuje dotychczasową wersję Eco-G 100. Bazuje na 3-cylindrowej, turbodoładowanej jednostce 1.2 TCe i rozwija 120 KM oraz 200 Nm momentu obrotowego. Wzrost o 20 KM i 30 Nm przekłada się na poprawę dynamiki – sprint do 100 km/h trwa 12 sekund.

W trybie LPG emisja CO₂ wynosi od 117 g/km, czyli o około 10 proc. mniej niż w przypadku analogicznej wersji benzynowej (133 g/km). Zużycie paliwa deklarowane przez producenta to od 7,2 l/100 km na LPG i 5,9 l/100 km na benzynie. W realiach coraz ostrzejszych norm emisyjnych takie parametry pozwalają utrzymać konkurencyjność modelu bez konieczności kosztownej elektryfikacji.