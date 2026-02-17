Ładowanie AC jest takie samo niezależnie od wersji: 11 kW. Różnice widać przy DC: maksymalna moc to 50 kW dla Epiqa 35, 90 kW dla Epiqa 40 i aż 125 kW dla topowego Epiqa 55. W tej ostatniej wersji ładowanie 10–80 proc. ma trwać 23 minuty. Widać, że konstruktorzy przewidzieli, że to ona najczęściej będzie opuszczać miasta. Auto ma ważyć relatywnie mało, jak na elektryka: od 1542 do 1544 kg.

Epiq 55 ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 7,4 s i rozpędzać się do 160 km/h. Słabsze wersje mają 150 km/h prędkości maksymalnej oraz 11 s lub 9,8 s do setki. Moment obrotowy to odpowiednio 267 Nm (Epiq 35/40) i 290 Nm (Epiq 55). Deklarowane zużycie energii według WLTP to 13,0–13,1 kWh/100 km (zależnie od wersji).

Z przedpremierowych jazd dziennikarzy (samochodami jeszcze w kamuflażu) przebija dość spójny obraz: Epiq w mocniejszej wersji ma chętnie przyspieszać, ale ważniejsze jest to, że robi to płynnie i przewidywalnie, bez wrażenia ociężałości. Podkreślane jest także dobre wyciszenie, jak na tę klasę, oraz zwinne prowadzenie i dobry komfort jazdy. Epiq jeździ jak samochód o rozmiar większy… i takie też wrażenie w środku oferuje, za sprawą dużej i dobrze rozplanowanej przestrzeni.

Skoda Epiq - model koncepcyjny Foto: Materiały prasowe

Wnętrze: klasyczny kokpit i fizyczne przyciski

Jeśli chodzi o kokpit, on także był podczas jazd testowych częściowo zamaskowany. Wiadomo już jednak, że układ jest klasyczny: przed kierowcą znajduje się 5,3-calowy zestaw wskaźników, a centralnie 13-calowy ekran. Skoda podkreśla też obecność fizycznych, podświetlanych przełączników do kluczowych funkcji (m.in. do audio i klimatyzacji), co w 2026 r. bywa już wyróżnikiem, a nie standardem.