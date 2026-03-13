Omoda 7
Na polskim rynku pojawiło się tak wiele marek z chińskim rodowodem, że klient może mieć problem nie tylko z rozpoznaniem ich logo, ale nawet z ustaleniem, do jakiego koncernu należą.
Część z nich to marki chińskich państwowych koncernów motoryzacyjnych, część to startupy, część ma europejskie albo brytyjskie korzenie, ale dziś jest już kontrolowana przez chiński kapitał. Do tego dochodzą marki zależne, submarki, wspólne przedsięwzięcia i producenci, którzy w Polsce dopiero stawiają pierwsze kroki, ale już zdążyli zarejestrować pojedyncze auta.
Najświeższy obraz rynku pokazuje, jak bardzo ten krajobraz się rozrósł. W zestawieniu marek producentów chińskich, które sprzedały w Polsce przynajmniej jeden nowy samochód, znajdują się już: MG, Omoda, Chery, BYD, Jaecoo, BAIC, Leapmotor, JAC, Geely, Jetour, Dongfeng, Bestune, GAC, Xpeng, Hongqi, Forthing, SWM, DFSK, DR, Changan, Exlantix, Foton, Avantier, Voyah i Zeekr.
To oznacza, że nie mówimy już o niszy, ale o całym osobnym „świecie” wewnątrz rynku, który rośnie z miesiąca na miesiąc i zaczyna mieć własną, wewnętrzną hierarchię. W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r. liderem pozostaje MG z wynikiem 2296 rejestracji, drugie miejsce zajmuje Omoda z 2004 autami, a trzecie Chery z 1275 egzemplarzami.
Już sam ten układ pokazuje, jak szybko zmienia się rynek, bo obok marek znanych od kilku lat (swoją drogą – to i tak krótko) pojawiają się też nowe nazwy, które w krótkim czasie zaczynają budować naprawdę silną pozycję.
MGS6 EV
Żeby zrozumieć ten rynek, trzeba najpierw uporządkować kwestię właścicieli. Najbardziej znanym chińskim graczem w Polsce pozostaje dziś SAIC Motor, czyli państwowy koncern z Szanghaju. To do niego należy MG, marka o brytyjskim rodowodzie, która dziś już ze Zjednoczonym Królestwem nie ma nic wspólnego, oprócz marketingowych zabiegów. Stała się głównym narzędziem ekspansji SAIC w Europie. W tej samej grupie działa również Maxus, obecny w Polsce głównie w segmencie aut dostawczych i elektrycznych vanów osobowych.
SAIC jest też jednym z tych producentów, którzy najwcześniej zrozumieli, że w Europie nie wystarczy sprzedawać samochody tanio – trzeba jeszcze zbudować markę rozpoznawalną i możliwie bliską lokalnym klientom. Dlatego MG, mimo chińskiego właściciela, nadal korzysta z brytyjskiego dziedzictwa i dla wielu klientów jest pierwszą chińską marką, którą traktują całkiem serio. Znajoma nazwa ułatwiła tu zadanie, ale – jak widać po firmach wymienionych niżej – wcale nie jest konieczna.
Omoda 5
Drugim bardzo ważnym graczem jest Chery Automobile, chińska państwowa firma z siedzibą w Wuhu. To właśnie z jej struktur wywodzą się Omoda i Jaecoo, które w Polsce rozwijają się wyjątkowo szybko.
Omoda weszła na rynek z modnie stylizowanym SUV-em Omoda 5 i elektryczną odmianą E5, natomiast Jaecoo koncentruje się na bardziej klasycznych, „terenowo” (w stylu Range Rovera) stylizowanych SUV-ach, z Jaecoo 7 na czele.
Ale Chery nie kończy na tych dwóch markach. W Polsce zaczyna już pojawiać się także samo Chery jako osobna marka modelowa, z rodziną Tiggo, a oprócz tego w strukturach koncernu funkcjonują też Jetour i Exlantix (segment premium), które również trafiły do zestawienia marek, które realnie sprzedają auta w kraju.
To dobry przykład tego, jak bardzo rozgałęzione są chińskie grupy motoryzacyjne. Dla klienta Omoda, Jaecoo, Chery czy Jetour mogą wyglądać jak zupełnie odrębne firmy, ale w praktyce stoją za nimi te same struktury właścicielskie. Trochę jak… w grupie Volkswagena, tyle że tutaj do takiej sytuacji wszyscy przez lata już przywykli.
BYD SEAL 6 DM-i Touring
Osobnym zjawiskiem jest BYD, który zaczął działalność jako producent akumulatorów litowo-jonowych i dopiero później zbudował wielką motoryzacyjną gałąź biznesu. Dziś BYD jest jednym z największych producentów aut elektrycznych i hybryd plug-in na świecie, choć przedstawiciele marki wskazują, że to raczej „firma technologiczna budująca samochody”, a nie typowy producent aut.
W Polsce BYD konsekwentnie rozbudowuje ofertę. W sprzedaży są m.in. modele Dolphin, Dolphin Surf, Seal, Seal U, Seal U DM-i, Sealion 7 i Tang. Do marki BYD należy też luksusowa Denza.
BYD Company Limited nie ma jednego właściciela, ponieważ jest spółką publiczną notowaną na giełdach w Hongkongu i Shenzhen. Kontrolę nad firmą sprawuje szerokie grono akcjonariuszy, choć kluczową postacią pozostaje jej założyciel Wang Chuanfu, który posiada ok. 17,6 proc. udziałów i pełni funkcję prezesa oraz dyrektora generalnego.
Drugim dużym udziałowcem jest Lu Xiangyang (ok. 13,5 proc.), kuzyn Wanga i współzałożyciel firmy, kontrolujący akcje bezpośrednio oraz poprzez Youngy Investment Holding Group. Wśród istotnych akcjonariuszy pozostaje także Berkshire Hathaway Warrena Buffetta (poniżej 7 proc.), choć fundusz w ostatnich latach stopniowo zmniejsza swój udział.
Znaczące pakiety akcji posiadają również globalne instytucje finansowe, m.in. BlackRock i Vanguard, a ponad 40 proc. akcji znajduje się w rękach inwestorów giełdowych.
Nazwa BYD pochodzi od hasła Build Your Dreams, a w 2025 r. koncern wyprzedził Teslę pod względem globalnej sprzedaży samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Dziś zagraża już Toyocie w kategorii „największy producent”.
BAIC X7
Kolejnym wielkim graczem jest BAIC Group, czyli Beijing Automotive Group. W Polsce obecna jest marka BAIC, z modelami Beijing 3, Beijing 5, Beijing 7, BJ30 i BJ60, ale grupa jest szersza.
To do niej należy także Foton, producent pojazdów użytkowych i pick-upów, który również ma już pojedyncze rejestracje w Polsce. W materiałach rynkowych pojawia się też należący do BAIC elektryczny Arcfox, choć akurat na liście najświeższych rejestracji go nie widać.
Nie każda chińska marka oficjalnie zapowiadana dla Polski zdążyła już wejść do statystyk, ale wiele z nich czeka na „pełen” debiut.
Właścicielem BAIC Group jest państwo chińskie, a konkretnie władze Pekinu. BAIC powiązany jest również finansowo z Mercedesem.
Zeekr 7X
Warto też uporządkować grupę związaną z Geely. To koncern, który w Europie kojarzy się głównie z przejęciem Volvo i z markami pokrewnymi, ale w polskich statystykach jako chiński producent figuruje również samo Geely.
Do szeroko rozumianego ekosystemu Geely należy też LEVC, producent „londyńskich” taksówek i użytkowych vanów z napędem zelektryfikowanym, choć obecnie akurat nie rejestrował nowych aut.
Geely od lat rozwija się też poprzez przejęcia i inwestycje, a jego rola na europejskim rynku wciąż się powiększa. Chińczycy z tego koncernu zarządzają także m.in. Smartem. Niezwykle ważna z punktu widzenia Europy jest marka Zeekr. Geely pozycjonuje ją jako premium i rzeczywiście samochody tej marki są starannie dopracowane i zestrojone pod europejski gust.
Właścicielem koncernu Geely (Zhejiang Geely Holding Group) jest chiński miliarder i przedsiębiorca Li Shufu (znany na Zachodzie również jako Eric Li). W przeciwieństwie do wielu chińskich gigantów motoryzacyjnych Geely nie jest własnością państwową – to firma prywatna.
Leapmotor B10 Hybrid EV
Bardzo ciekawy jest przypadek Leapmotora. Leapmotor jest spółką publiczną notowaną na giełdzie w Hongkongu, jednak kluczowe pakiety akcji znajdują się w rękach dwóch głównych udziałowców.
Największym z nich jest założyciel i prezes firmy Zhu Jiangming (ok. 24 proc.). Drugim ważnym akcjonariuszem jest koncern Stellantis (ok. 21 proc.).
To dlatego Leapmotor ma w Polsce tak dobrą pozycję wyjściową jak na nowego gracza. Korzysta z marketingu i sieci sprzedażowych firm, które znamy od lat. Miejski model T03 był nawet przez jakiś czas produkowany w Tychach.
W zestawieniu marek, które sprzedały w Polsce przynajmniej jedno auto, pojawiają się też nazwy należące do innych dużych grup. Dongfeng to potężny koncern należący do Chin, pod którego skrzydłami działa m.in. Forthing i luksusowa Voyah.
Hongqi i Bestune wywodzą się z kręgu powiązanego z FAW, czyli First Automotive Works, jednego z najstarszych producentów motoryzacyjnych w Chinach.
JAC to kolejny duży producent, który w Polsce dopiero buduje swoją pozycję, oferując np. taniego pick-upa z silnikiem diesla i ręczną skrzynią biegów. JAC należy do państwa chińskiego, ale powiązany jest też finansowo z Volkswagenem.
XPENG P7+
Xpeng należy do najbardziej znanych chińskich startupów produkujących atrakcyjnie stylizowane modele elektryczne. Xpeng to spółka publiczna notowana na giełdach w Nowym Jorku i Hongkongu.
Kluczową rolę odgrywa jej założyciel i CEO He Xiaopeng, który posiada ok. 18,9 proc. akcji, ale dzięki strukturze akcji dwuklasowych kontroluje blisko 70 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Xpeng powiązany jest również finansowo i technologicznie z Volkswagenem.
Skala wzrostu sprzedaży chińskich aut robi coraz większe wrażenie. Według danych IBRM Samar za 2024 r. najpopularniejszą chińską marką w Polsce było MG z wynikiem 6763 aut, co dawało 1,23 proc. udziału w rynku.
Tymczasem w 2025 r. sprzedaż chińskich marek w Polsce przekroczyła 49 tys. samochodów, co oznaczało około 8 proc. całego rynku nowych aut osobowych.
Na początku 2026 r. udział producentów z Chin w polskim rynku nowych aut osobowych wzrósł jeszcze bardziej – w lutym sięgnął już 11,4 proc., co oznacza, że ponad co dziesiąty nowy samochód rejestrowany w Polsce pochodził od chińskiego producenta.
Do tego dochodzi ogromne zróżnicowanie oferty. Chińskie marki wiedzą, jak przekonać do siebie polskiego klienta.
Te najpopularniejsze wcale nie opierają oferty wyłącznie na modelach elektrycznych. Owszem, mają je w gamach, ale największe liczby w statystykach biorą się z modeli benzynowych i hybrydowych (plug-in lub szeregowych).
Z całą pewnością chińskie marki nie są jednorodne. Jedne są tanie i czasem nawet prymitywne w konstrukcji, a na drugim biegunie znajdują się modele za kilkaset tysięcy złotych, oferujące ogromne moce i luksusowe wyposażenie.
Można się pogubić. Rynek stał się na tyle szeroki, że samo określenie „chińskie auto” nie oznacza nic konkretnego. Za tym zwrotem kryją się dziś i państwowe giganty z historią liczoną od lat 50., i startupy.
Wszystkie próbują walczyć o polskich klientów. Jak widać po statystykach, z coraz większymi sukcesami. Lista marek jeszcze przez jakiś czas powinna się powiększać. Później zapewne nie unikniemy cięć, wycofań, konsolidacji i połączeń. Za kilka lat rynek powinien już „okrzepnąć”. Zostanie kilku najsilniejszych graczy.
|Koncern / grupa
|Typ właściciela
|Marki wchodzące w skład grupy
|Uwagi
|SAIC Motor
|państwowy koncern (Szanghaj)
|MG, Maxus
|MG to dawna marka brytyjska wykorzystywana dziś jako główna marka eksportowa w Europie
|Chery Automobile
|państwowy koncern
|Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Exlantix
|Jedna z najbardziej rozbudowanych struktur marek; różne segmenty rynku
|BYD Company
|spółka publiczna
|BYD
|Producent baterii i samochodów; jeden z globalnych liderów elektromobilności
|BAIC Group
|państwowy koncern (Pekin)
|BAIC / Beijing, Foton, Arcfox
|Powiązania kapitałowe m.in. z Mercedesem
|Geely Holding Group
|prywatny koncern
|Geely, Zeekr, LEVC
|Grupa kontrolowana przez Li Shufu; zarządza też m.in. Smartem i Volvo
|Leapmotor
|spółka publiczna
|Leapmotor
|Duży udziałowiec strategiczny: Stellantis
|Dongfeng Motor Group
|państwowy koncern
|Forthing, Voyah
|Voyah to marka premium koncernu
|FAW (First Automotive Works)
|państwowy koncern
|Hongqi, Bestune
|Hongqi to luksusowa marka o długiej historii
|JAC Group
|państwowy koncern
|JAC
|Współpraca technologiczna z Volkswagenem
|Xpeng Motors
|spółka publiczna / startup technologiczny
|Xpeng
|Inwestorzy m.in. Alibaba i Volkswagen
|Changan Automobile
|państwowy koncern
|Changan
|Jeden z największych producentów w Chinach
|Inne marki obecne w Polsce
|różne grupy
|SWM, DFSK, DR, Avantier
|Marki należące do mniejszych grup lub joint venture
