Na polskim rynku pojawiło się tak wiele marek z chińskim rodowodem, że klient może mieć problem nie tylko z rozpoznaniem ich logo, ale nawet z ustaleniem, do jakiego koncernu należą.

Część z nich to marki chińskich państwowych koncernów motoryzacyjnych, część to startupy, część ma europejskie albo brytyjskie korzenie, ale dziś jest już kontrolowana przez chiński kapitał. Do tego dochodzą marki zależne, submarki, wspólne przedsięwzięcia i producenci, którzy w Polsce dopiero stawiają pierwsze kroki, ale już zdążyli zarejestrować pojedyncze auta.

Najświeższy obraz rynku pokazuje, jak bardzo ten krajobraz się rozrósł. W zestawieniu marek producentów chińskich, które sprzedały w Polsce przynajmniej jeden nowy samochód, znajdują się już: MG, Omoda, Chery, BYD, Jaecoo, BAIC, Leapmotor, JAC, Geely, Jetour, Dongfeng, Bestune, GAC, Xpeng, Hongqi, Forthing, SWM, DFSK, DR, Changan, Exlantix, Foton, Avantier, Voyah i Zeekr.

To oznacza, że nie mówimy już o niszy, ale o całym osobnym „świecie” wewnątrz rynku, który rośnie z miesiąca na miesiąc i zaczyna mieć własną, wewnętrzną hierarchię. W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r. liderem pozostaje MG z wynikiem 2296 rejestracji, drugie miejsce zajmuje Omoda z 2004 autami, a trzecie Chery z 1275 egzemplarzami.

Już sam ten układ pokazuje, jak szybko zmienia się rynek, bo obok marek znanych od kilku lat (swoją drogą – to i tak krótko) pojawiają się też nowe nazwy, które w krótkim czasie zaczynają budować naprawdę silną pozycję.