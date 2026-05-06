Pierwszy kwartał 2026 r. przyniósł dalszy wzrost rynku samochodów elektrycznych. Zarejestrowano 8764 nowe pojazdy BEV, co oznacza wzrost o 71,61 proc. rok do roku. Elektromobilność w Polsce wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju, choć nadal pozostaje segmentem dość niewielkim w skali całego rynku.

BMW i5 Foto: Materiały prasowe

BMW nowym liderem segmentu BEV

Na pierwsze miejsce wysunęła się – co może być dla niektórych zaskakujące – grupa BMW, która osiągnęła wynik 1628 rejestracji i wzrost o 268,33 proc. To wynik wyraźnie wyższy niż w przypadku dotychczasowego lidera, Tesli. Drugie miejsce zajmuje Volkswagen Group z wynikiem 1456 samochodów (+141,5 proc.), a trzecie Stellantis (1076 sztuk).

Tesla spadła na czwarte miejsce z wynikiem 842 samochodów i spadkiem o 6,34 proc. rok do roku. To pierwszy wyraźny sygnał zmiany układu sił w segmencie BEV. Auta Tesli stają się coraz starsze i mniej atrakcyjne dla klientów. Rywale nie śpią, a marka Elona Muska… chyba trochę tak. Biorąc pod uwagę możliwości i jakość najnowszych modeli BMW Neue Klasse, można spodziewać się w przyszłości jeszcze większych sukcesów bawarskiej marki.

BYD Dolphin Surf Foto: BYD

BYD szturmuje polski rynek

Jednym z najważniejszych trendów jest dynamiczny wzrost sprzedaży marki BYD. Marka osiągnęła wynik 769 samochodów i wzrost o 487,02 proc. To tempo wzrostu pokazuje, jak szybko chińscy producenci zdobywają rynek.

W klasyfikacji marek liderem pozostaje BMW z wynikiem 1432 samochodów. Wysoką pozycję zajmują także Tesla (842 sztuki), BYD (769 sztuk), Mercedes (741 sztuk), Skoda (502 sztuki) oraz Volkswagen (483 sztuki).

Skoda Elroq rs Foto: Materiały prasowe

W ramach Volkswagen Group Polska najpopularniejszym modelem elektrycznym jest Skoda Elroq (439 sztuk), przed Audi Q4 (229 sztuk) i Volkswagenem ID.4 (186 sztuk).

Dopłaty i ceny nadal napędzają elektromobilność

Co napędza rynek? Wzrosty segmentu BEV wynikają z kilku czynników. Kluczowe znaczenie mają programy dopłat, które wyraźnie zwiększają zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Niestety, program „NaszEauto” nie przyjmuje już nowych wniosków. Równie ważna jest rosnąca liczba modeli dostępnych w różnych segmentach cenowych. Nie bez znaczenia pozostają także rozwój infrastruktury ładowania oraz spadek cen niektórych modeli.

Podsumowując: rynek samochodów elektrycznych w Polsce rośnie szybko, ale jego struktura się zmienia. Tesla traci pozycję lidera, a na czoło wysuwają się europejscy producenci (także premium) i rosnące marki z Chin. To sygnał, że elektromobilność wchodzi w nową fazę. Całe szczęście, że mimo końca programu dopłat ceny nie wszędzie wzrosły, a w wielu markach wręcz spadły.