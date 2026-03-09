Reklama

Striker – kolejny model Dacii, który nie wygląda tanio

Dacia pokazała model Striker – nowe rodzinne auto o nadwoziu przypominającym kombi, ale z elementami stylistyki crossovera. Samochód ma oferować dużo przestrzeni, zelektryfikowane napędy i cenę poniżej 25 tys. euro. Dla rumuńskiej marki to ważny krok w stronę segmentu C i kolejny element strategii rozwoju większych modeli.

Publikacja: 09.03.2026 08:00

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

Dacia pokazała model Striker – nowe rodzinne auto o nadwoziu przypominającym kombi, ale z elementami stylistyki crossovera. Samochód ma oferować dużo przestrzeni, zelektryfikowane napędy i cenę poniżej 25 tys. euro. Dla rumuńskiej marki to ważny krok w stronę segmentu C i kolejny element strategii rozwoju większych modeli.

Jak podaje rumuński producent, Striker ma być samochodem skierowanym do klientów szukających możliwie przestronnego auta rodzinnego w relatywnie niskiej cenie. Producent zapowiada, że podstawowa wersja będzie kosztować mniej niż 25 tys. euro, co oznacza pułap około 106 tys. zł. Z nieoficjalnych szacunków wynika, że na polskim rynku bazowa odmiana może kosztować około 96–97 tys. zł, czyli nieco mniej niż Bigster.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Striker – skąd wzięła się nazwa nowego modelu

O co chodzi z nazwą? Może brzmieć nietypowo, ale rumuński producent tłumaczy, że wpisuje się ona w dotychczasową strategię nazewnictwa z końcówką „-er”, obecną już w modelach takich jak Duster, Jogger czy Bigster. Sam termin „striker” ma kojarzyć się z mocnym, ofensywnym ruchem – w sporcie oznacza napastnika albo zawodnika nastawionego na decydujące uderzenie, a w kręglach odnosi się do rzutu strącającego wszystkie kręgle za jednym razem. Producent sugeruje więc, że nowy model ma być mocnym wejściem Dacii do segmentu kompaktowych samochodów rodzinnych.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Kombi z charakterem crossovera

Jak wygląda nowa Dacia? Striker ma nadwozie przypominające klasyczne kombi, ale wzbogacone o elementy typowe dla crossoverów. Oznacza to podniesiony prześwit, plastikowe osłony nadkoli, progów i zderzaków oraz bardziej uterenowiony styl. Producent wyraźnie postawił na połączenie praktyczności kombi z modą na crossovery. To samochód dla tych, którzy nie chcą klasycznego SUV-a, ale oczekują większej wszechstronności i łatwiejszego wsiadania niż w zwykłym kompakcie.

Striker mierzy 4,62 m długości. To oznacza, że będzie o kilka centymetrów krótszy od niektórych rywali segmentu C, ale jednocześnie ma zachować bardzo funkcjonalne proporcje. Dacia podkreśla także dopracowaną aerodynamikę sylwetki.

Auto jest bardziej wyraziste stylistycznie i nieco odważniejsze od pozostałych produktów Dacii. Z tyłu pojawiają się wąskie, nowoczesne lampy LED, a na klapie bagażnika umieszczono duży napis „Striker”. Z przodu uwagę zwraca zabudowany grill z dużym napisem „Dacia”, zgodny z aktualnym językiem stylistycznym marki. Pojawiły się też ostrzejsze przetłoczenia i bardziej zdecydowane linie niż w Sandero czy Joggerze. W droższych wersjach producent przewiduje również wyposażenie, którego do niedawna trudno było szukać w Dacii, jak panoramiczny szklany dach czy elektrycznie otwierana klapa bagażnika.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Platforma znana z Dustera i Bigstera

Nowy model powstał na platformie CMF-B, czyli tej samej architekturze, z której korzystają Duster, Jogger, Bigster i wiele modeli Renault. Oznacza to, że Striker jest konstrukcyjnie spokrewniony przede wszystkim z Bigsterem. Ta wspólna baza pozwala ograniczyć koszty produkcji, ale wiąże się też z pewnymi ograniczeniami konstrukcyjnymi. Samochody na CMF-B są zwykle nieco węższe niż część konkurencyjnych modeli segmentu C.

Czytaj więcej

Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa
Tu i Teraz
Samochód produkowany w Polsce wyciąga Alfę Romeo z dołka
Reklama
Reklama

Nowocześniejsze, ale wciąż praktyczne wnętrze

Choć producent nie pokazał jeszcze pełnych zdjęć kabiny, wiadomo już, że wnętrze będzie stylistycznie i funkcjonalnie zbliżone do rozwiązań znanych z Bigstera i Dustera. Można więc spodziewać się cyfrowych zegarów i centralnego ekranu multimedialnego o przekątnej około 10 cali. Producent zapowiada też bardziej dopracowane wnętrze niż w dotychczasowych modelach marki, choć nadal z wyraźnym naciskiem na praktyczność.

We wnętrzu ma pojawić się także system YouClip, czyli rozwiązanie pozwalające na mocowanie różnych akcesoriów, na przykład uchwytu na telefon czy dodatkowych schowków. Dacia stosuje ten system już w innych modelach. Producent zapowiada również wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz nacisk na przestrzeń bagażową i codzienną funkcjonalność. Striker ma być kompatybilny z akcesoriami turystycznymi znanymi z Joggera, Dustera i Bigstera.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Hybrydy, LPG i nawet napęd 4x4

Po premierze wiadomo już, że Striker otrzyma napędy znane z innych modeli Dacii i Grupy Renault. W gamie mają znaleźć się wersje hybrydowe, odmiana Hybrid 4x4 oraz warianty z instalacją LPG. To oznacza, że podstawą oferty najpewniej będzie trzycylindrowy silnik 1.2 mild hybrid o mocy 140 KM, dostępny także w wersji fabrycznie przystosowanej do zasilania gazem.

Pewne jest także pojawienie się pełnej hybrydy opartej na silniku 1.8, znanej już z Bigstera. W tym modelu układ ten rozwija 157 KM, współpracuje z silnikiem elektrycznym i przekładnią wielotrybową, a średnie zużycie paliwa według WLTP wynosi 4,7 l/100 km. Do tego dochodzi zapowiedziana wersja Hybrid 4x4, łącząca układ miękkiej hybrydy z napędem na cztery koła. Producent wyraźnie stawia więc na szeroką gamę zelektryfikowanych napędów, ale bez rezygnacji z LPG i bardziej przystępnych cenowo rozwiązań.

Większość odmian będzie mieć napęd na przednie koła, ale pojawi się również wspomniany wariant z napędem 4x4. To ważna informacja, bo Dacia chce utrzymać pozycję marki oferującej względnie proste i wciąż dostępne cenowo samochody z napędem na cztery koła.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Technologia akumulatorowa w wydaniu koncernu Changan
Innowacje
Chiński koncern Changan obiecuje nowy akumulator, który zapewni zasięg 1500 km

Produkcja w Turcji, sprzedaż w całej Europie

Produkcja Strikera ma odbywać się w Turcji, podczas gdy rumuńskie zakłady Dacii mają skoncentrować się przede wszystkim na produkcji SUV-ów, czyli Dustera i Bigstera. Taki podział jest elementem szerszej strategii Grupy Renault, która chce rozwijać Dacię w kierunku większych i bardziej zróżnicowanych modeli.

Striker nie jest więc jedynie kolejną odmianą znanych już aut, ale elementem większego planu. Dacia chce zwiększyć udział modeli segmentu C w swojej sprzedaży z około 20 proc. do 33 proc. do końca dekady. Nowe kombi z cechami crossovera ma być jednym z głównych narzędzi do osiągnięcia tego celu.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Polska premiera planowana na 2027 r.

Na polskim rynku model ma pojawić się na początku 2027 r.. Do tego czasu producent ma ujawnić pełną specyfikację techniczną, szczegóły wyposażenia oraz oficjalne cenniki. Już dziś jednak widać, że Dacia nie próbuje kopiować chińskich marek ani walczyć z nimi tylko ceną. Zamiast tego stawia na własny przepis: dużo przestrzeni, praktyczne nadwozie, oszczędne napędy i… LPG. Jak na razie wygląda na to, że tego typu przepis działa skutecznie. Ta Dacia może być kolejnym hitem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.
Tu i Teraz
Volkswagen na zakręcie: spadek zysków i wyścig o przyszłość motoryzacji
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Byd Seal
Tu i Teraz
BYD traci tempo w Chinach. Rynek elektryków hamuje, a Geely wyprzedza lidera
Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa
Tu i Teraz
Samochód produkowany w Polsce wyciąga Alfę Romeo z dołka
Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Tu i Teraz
Bentley stworzył Bentaygę dla kobiet. Szkoda, że tylko dla wybranych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama