Toyota bZ4X
Toyota przed laty trafnie przewidziała trendy rynkowe – hybrydy stały się fundamentem sprzedaży i finansują transformację. Koncern spogląda też na rynek europejski przez pryzmat Japonii, gdzie udział w rynku samochodów czysto elektrycznych nie przekracza 4 proc., co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Nie zmienia to faktu, że w UE szybko rośnie udział elektrycznych modeli Toyoty.
W pierwszym kwartale 2026 r. Toyota Motor Europe sprzedała 318 103 samochody, z czego aż 86 proc. stanowiły auta zelektryfikowane – hybrydy, plug-iny i elektryki. To wzrost o 8 punktów procentowych rok do roku. Największą dynamikę notuje jednak segment BEV. Sprzedaż aut elektrycznych wzrosła o 79 proc., co jest efektem rozszerzenia gamy – odświeżonego bZ4X oraz nowych modeli, takich jak C-HR+ i Urban Cruiser.
Mimo tego przyspieszenia Toyota nie zmienia kursu. Strategia „multi-path” pozostaje aktualna: elektryki rosną szybko, ale to hybrydy nadal stanowią kręgosłup biznesu i finansują teraźniejszość.
Toyota Yaris Cross
Najlepiej sprzedającym się modelem Toyoty w Europie pozostaje Yaris Cross. W pierwszym kwartale znalazł 55 733 nabywców i zgarnął 19 proc. segmentu B-SUV. W tle mamy jeszcze klasycznego Yarisa (43 964 szt.) i Corollę (39 699). Warto zauważyć, że niemal wszystkie topowe modele Toyoty w Europie to dziś hybrydy. Samochody zelektryfikowane (HEV, PHEV, BEV) osiągnęły poziom 253 026 sztuk, co oznacza 85 proc. całkowitej sprzedaży marki Toyota w Europie. To wzrost o 11 proc. rok do roku.
Toyota C-HR
W segmencie aut ładowanych z gniazdka liderem pozostaje bZ4X (12 432 szt.), a wśród plug-inów – C-HR Plug-in Hybrid (9392 szt.).
