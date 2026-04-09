W marcu udział modeli aut elektrycznych osiągnął poziom 98,4 proc., ustanawiając nowy rekord miesięczny. Poprzedni najlepszy wynik odnotowano we wrześniu 2025 r.(98,3 proc.). W marcu 2026 r. zarejestrowano tylko 22 auta benzynowe i 126 diesli. To także nowy rekord – poprzedni, ustanowiony we wrześniu 2025 r., był tylko minimalnie niższy (98,3 proc.). Liderem rynku pozostaje Tesla z udziałem 27,4 proc. od początku roku.

Tesla Model Y

Tesla Model Y

Elektryczna dominacja, ale nie pełna rewolucja

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Norwegowie już całkowicie porzucili silniki spalinowe. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. O ile sprzedaż nowych aut niemal w całości przeszła na prąd, o tyle struktura całego parku samochodowego zmienia się znacznie wolniej. Około 70 proc. aut jeżdżących po norweskich drogach nadal ma napęd spalinowy – wliczając hybrydy. To klasyczny efekt bezwładności rynku: nowe auta zmieniają się szybko, ale „stare” pozostają w obiegu przez lata. Elektryczna rewolucja w sprzedaży nie oznacza więc natychmiastowej rewolucji na drogach.

Skandynawia na czele, świat daleko w tyle

Norwegia od lat jest globalnym laboratorium elektromobilności i wciąż wyprzedza resztę świata w tej kategorii. W 2025 r. udział aut elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów wyniósł tam 97 proc., co daje pierwsze miejsce na świecie. Tuż za nią znalazły się inne kraje północy – Dania, Szwecja czy Finlandia – gdzie elektryfikacja postępuje równie dynamicznie.

Na tle liderów ciekawie wygląda reszta świata. W Chinach udział EV sięga już 53 proc., co pokazuje skalę transformacji największego rynku motoryzacyjnego globu. Z kolei Polska z wynikiem 12 proc. pozostaje w środku stawki – daleko za europejską czołówką, ale wyraźnie przed rynkami, które elektromobilność traktują jeszcze jako niszę. Na drugim biegunie znajduje się Japonia, gdzie udział aut elektrycznych nie przekracza 3 proc.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Udział EV w sprzedaży nowych aut w 2025 r. Dane: International Energy Agency

Miejsce Kraj Udział EV
1 Norway 97%
2 Nepal 73%
3 Denmark 69%
4 Sweden 61%
5 Iceland 57%
6 Finland 56%
7 Netherlands 56%
8 China 53%
9 Belgium 43%
10 Portugal 37%
11 Ireland 34%
12 Luxembourg 34%
13 Switzerland 33%
14 United Kingdom 33%
15 Austria 31%
16 Israel 31%
17 Germany 29%
18 France 25%
19 Thailand 21%
20 Latvia 19%
21 Spain 19%
22 Estonia 18%
23 Lithuania 17%
24 Türkiye 17%
25 Costa Rica 17%
26 Cyprus 15%
27 Indonesia 15%
28 Slovenia 14%
29 South Korea 14%
30 Australia 14%
31 Greece 13%
32 Hungary 13%
33 Poland 12%
34 Italy 11%
35 Czech Republic 10%
36 United States 10%
37 Slovakia 9%
38 Taiwan 9%
39 Brazil 9%
40 Colombia 9%
41 Canada 9%
42 New Zealand 8%
43 Albania 6%
44 Bulgaria 6%
45 Mexico 6%
46 Croatia 5%
47 Romania 5%
48 India 4%
49 Malaysia 4%
50 Japan 3%
51 Chile 3%
52 South Africa 1%

