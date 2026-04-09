W marcu udział modeli aut elektrycznych osiągnął poziom 98,4 proc., ustanawiając nowy rekord miesięczny. Poprzedni najlepszy wynik odnotowano we wrześniu 2025 r.(98,3 proc.). W marcu 2026 r. zarejestrowano tylko 22 auta benzynowe i 126 diesli. To także nowy rekord – poprzedni, ustanowiony we wrześniu 2025 r., był tylko minimalnie niższy (98,3 proc.). Liderem rynku pozostaje Tesla z udziałem 27,4 proc. od początku roku.

Reklama Reklama

Tesla Model Y Foto: Materiały prasowe

Elektryczna dominacja, ale nie pełna rewolucja

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Norwegowie już całkowicie porzucili silniki spalinowe. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. O ile sprzedaż nowych aut niemal w całości przeszła na prąd, o tyle struktura całego parku samochodowego zmienia się znacznie wolniej. Około 70 proc. aut jeżdżących po norweskich drogach nadal ma napęd spalinowy – wliczając hybrydy. To klasyczny efekt bezwładności rynku: nowe auta zmieniają się szybko, ale „stare” pozostają w obiegu przez lata. Elektryczna rewolucja w sprzedaży nie oznacza więc natychmiastowej rewolucji na drogach.

Skandynawia na czele, świat daleko w tyle

Norwegia od lat jest globalnym laboratorium elektromobilności i wciąż wyprzedza resztę świata w tej kategorii. W 2025 r. udział aut elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów wyniósł tam 97 proc., co daje pierwsze miejsce na świecie. Tuż za nią znalazły się inne kraje północy – Dania, Szwecja czy Finlandia – gdzie elektryfikacja postępuje równie dynamicznie.

Na tle liderów ciekawie wygląda reszta świata. W Chinach udział EV sięga już 53 proc., co pokazuje skalę transformacji największego rynku motoryzacyjnego globu. Z kolei Polska z wynikiem 12 proc. pozostaje w środku stawki – daleko za europejską czołówką, ale wyraźnie przed rynkami, które elektromobilność traktują jeszcze jako niszę. Na drugim biegunie znajduje się Japonia, gdzie udział aut elektrycznych nie przekracza 3 proc.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Foto: Materiały prasowe

Udział EV w sprzedaży nowych aut w 2025 r. Dane: International Energy Agency