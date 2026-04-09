Tesla Model Y
W marcu udział modeli aut elektrycznych osiągnął poziom 98,4 proc., ustanawiając nowy rekord miesięczny. Poprzedni najlepszy wynik odnotowano we wrześniu 2025 r.(98,3 proc.). W marcu 2026 r. zarejestrowano tylko 22 auta benzynowe i 126 diesli. To także nowy rekord – poprzedni, ustanowiony we wrześniu 2025 r., był tylko minimalnie niższy (98,3 proc.). Liderem rynku pozostaje Tesla z udziałem 27,4 proc. od początku roku.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Norwegowie już całkowicie porzucili silniki spalinowe. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. O ile sprzedaż nowych aut niemal w całości przeszła na prąd, o tyle struktura całego parku samochodowego zmienia się znacznie wolniej. Około 70 proc. aut jeżdżących po norweskich drogach nadal ma napęd spalinowy – wliczając hybrydy. To klasyczny efekt bezwładności rynku: nowe auta zmieniają się szybko, ale „stare” pozostają w obiegu przez lata. Elektryczna rewolucja w sprzedaży nie oznacza więc natychmiastowej rewolucji na drogach.
Norwegia od lat jest globalnym laboratorium elektromobilności i wciąż wyprzedza resztę świata w tej kategorii. W 2025 r. udział aut elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów wyniósł tam 97 proc., co daje pierwsze miejsce na świecie. Tuż za nią znalazły się inne kraje północy – Dania, Szwecja czy Finlandia – gdzie elektryfikacja postępuje równie dynamicznie.
Na tle liderów ciekawie wygląda reszta świata. W Chinach udział EV sięga już 53 proc., co pokazuje skalę transformacji największego rynku motoryzacyjnego globu. Z kolei Polska z wynikiem 12 proc. pozostaje w środku stawki – daleko za europejską czołówką, ale wyraźnie przed rynkami, które elektromobilność traktują jeszcze jako niszę. Na drugim biegunie znajduje się Japonia, gdzie udział aut elektrycznych nie przekracza 3 proc.
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Udział EV w sprzedaży nowych aut w 2025 r. Dane: International Energy Agency
|Miejsce
|Kraj
|Udział EV
|1
|Norway
|97%
|2
|Nepal
|73%
|3
|Denmark
|69%
|4
|Sweden
|61%
|5
|Iceland
|57%
|6
|Finland
|56%
|7
|Netherlands
|56%
|8
|China
|53%
|9
|Belgium
|43%
|10
|Portugal
|37%
|11
|Ireland
|34%
|12
|Luxembourg
|34%
|13
|Switzerland
|33%
|14
|United Kingdom
|33%
|15
|Austria
|31%
|16
|Israel
|31%
|17
|Germany
|29%
|18
|France
|25%
|19
|Thailand
|21%
|20
|Latvia
|19%
|21
|Spain
|19%
|22
|Estonia
|18%
|23
|Lithuania
|17%
|24
|Türkiye
|17%
|25
|Costa Rica
|17%
|26
|Cyprus
|15%
|27
|Indonesia
|15%
|28
|Slovenia
|14%
|29
|South Korea
|14%
|30
|Australia
|14%
|31
|Greece
|13%
|32
|Hungary
|13%
|33
|Poland
|12%
|34
|Italy
|11%
|35
|Czech Republic
|10%
|36
|United States
|10%
|37
|Slovakia
|9%
|38
|Taiwan
|9%
|39
|Brazil
|9%
|40
|Colombia
|9%
|41
|Canada
|9%
|42
|New Zealand
|8%
|43
|Albania
|6%
|44
|Bulgaria
|6%
|45
|Mexico
|6%
|46
|Croatia
|5%
|47
|Romania
|5%
|48
|India
|4%
|49
|Malaysia
|4%
|50
|Japan
|3%
|51
|Chile
|3%
|52
|South Africa
|1%
