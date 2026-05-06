Nowy Volkswagen ID. Polo trafił już do polskich salonów. Elektryczny następca jednego z najważniejszych modeli w historii marki startuje na początku z czterema wersjami wyposażenia: Life, Life Premiere Edition, Style oraz Style Premiere Edition. Wszystkie dostępne obecnie odmiany korzystają z akumulatora o pojemności 52 kWh netto oraz silnika elektrycznego rozwijającego 211 KM. W zależności od wersji samochód ma oferować do 454 km zasięgu według normy WLTP.

Volkswagen podkreśla, że ID. Polo jest pierwszym modelem w pełni opartym na nowym języku stylistycznym „Pure Positive”. Auto powstało na platformie MEB+ i ma łączyć kompaktowe rozmiary z przestronnością większych modeli.

Na razie do zamówienia dostępna jest wyłącznie najmocniejsza konfiguracja z akumulatorem NMC o pojemności 52 kWh netto. Producent deklaruje możliwość ładowania prądem stałym z mocą do 105 kW, co pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 24 minuty.

Ciekawiej robi się jednak przy cenniku. Volkswagen zapowiada, że jeszcze latem do gamy dołączy bazowa wersja Trend wyceniona od 99 990 zł. Otrzyma ona mniejszy akumulator LFP o pojemności 37 kWh netto oraz silnik o mocy 116 KM lub 135 KM. W ten sposób VW chce rywalizować z Kią EV2, która również startuje z ceną poniżej 100 tys. zł.

VW ID. Polo Foto: Materiały prasowe

Ile kosztują obecnie dostępne odmiany ID. Polo?

Obecnie dostępne wersje są wyraźnie droższe. ID. Polo Life kosztuje od 156 190 zł, natomiast odmiana Style od 170 890 zł. Volkswagen przygotował również specjalne wersje Premiere Edition dla pierwszych klientów.

Już podstawowa wersja Life oferuje adaptacyjny tempomat ACC, kamerę cofania z czujnikami parkowania, bezprzewodowy App Connect, indukcyjne ładowanie smartfonów czy elektrycznie składane lusterka. Life Premiere Edition dodaje m.in. podgrzewane fotele i kierownicę, dwustrefową klimatyzację oraz system nawigacji Innovision Pro.

Topowa odmiana Style stawia na bardziej efektowną technologię i wyposażenie. Na liście znajdują się reflektory IQ.LIGHT LED Matrix, 30-kolorowe oświetlenie ambientowe czy sportowe fotele. Z kolei Style Premiere Edition dorzuca wyposażenie o deklarowanej wartości do 18 990 zł, obejmujące m.in. panoramiczny dach, system kamer 360 stopni, Travel Assist oraz elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień.

Większy bagażnik niż w spalinowym Polo

Volkswagen mocno akcentuje również przestronność wnętrza. Mimo długości wynoszącej 4053 mm ID. Polo ma oferować 441 litrów pojemności bagażnika, czyli więcej niż spalinowe Polo. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1240 litrów.

We wnętrzu pojawił się 10-calowy Digital Cockpit oraz 13-calowy ekran systemu infotainment. Co istotne, Volkswagen nie poszedł całkowicie drogą „wszystko przez tablet” i pozostawił fizyczne przyciski oraz klasyczne pokrętło regulacji głośności.

ID. Polo otrzymało także funkcję jazdy jednym pedałem oraz system vehicle-to-load, pozwalający zasilać zewnętrzne urządzenia mocą do 3,6 kW. Opcjonalnie dostępny będzie również Connected Travel Assist z automatycznym rozpoznawaniem sygnalizacji świetlnej.