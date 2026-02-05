Aktualizacja: 05.02.2026 19:14 Publikacja: 05.02.2026 10:26
BMW I7 M70
Foto: Szczepan Mroczek
Zima w samochodzie elektrycznym ma swoje plusy i minusy. Po stronie plusów należy zapisać szybkie nagrzewanie się kabiny i możliwość zdalnego ustawiania temperatury we wnętrzu. Fani aut na prąd mówią wprost: zapominają o czasach, w których musieli zeskrobywać szron z szyb. Wsiadają do nagrzanego, odmarzniętego auta i po prostu jadą, nie martwiąc się dodatkowo koniecznością rozgrzewania silnika.
BMW I7 M70
Foto: Szczepan Mroczek
Niestety jazda w mroźny dzień oznacza także spadek zasięgu. Auta, które w cieplejsze dni osiągają np. 300 km, mają problem z osiągnięciem 200 km, gdy wskazówki termometrów spadają znacznie poniżej zera. Konsumpcja energii rośnie. Co z czasem ładowania? Niestety – on też się wydłuża, więc krótki postój przy ładowarce może nie wystarczyć do uzupełnienia energii. Dlaczego tak się dzieje? To kwestia tego, że ogniwa litowo-jonowe najlepiej pracują w umiarkowanym zakresie temperatur, zwykle między kilkunastoma a dwudziestoma kilkoma stopniami Celsjusza. Gdy temperatura spada, reakcje elektrochemiczne zachodzą wolniej, a opór wewnętrzny ogniw rośnie. Dla systemu zarządzania baterią oznacza to jedno: nie wolno dopuścić do intensywnego ładowania zimnych ogniw, bo groziłoby to trwałym uszkodzeniem akumulatora. W efekcie samochód ogranicza moc ładowania, nawet jeśli stoi pod ładowarką zdolną teoretycznie dostarczyć kilkaset kilowatów.
Sławomir Kordyl – trener techniczny i produktowy Mazdy w Polsce
Foto: Materiały prasowe
Jak podkreśla Sławomir Kordyl – trener techniczny i produktowy Mazdy w Polsce – temperatura ma kluczowe znaczenie w procesie ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.
„W niskich temperaturach reakcje chemiczne zachodzące w ogniwach wyraźnie zwalniają. Elektrolit w akumulatorach gęstnieje, co utrudnia przepływ jonów litu pomiędzy katodą a anodą, a w efekcie znacząco spowalnia proces ładowania. Próba ładowania akumulatora zbyt wysokim prądem przy niskiej temperaturze może prowadzić do lokalnego przegrzewania ogniw. W skrajnych przypadkach skutkuje to powstawaniem mikropęknięć na elektrodach i tym samym przyspieszonym zużyciem akumulatora. Z tego powodu samochody elektryczne, w trosce o trwałość baterii, ograniczają szybkie ładowanie, gdy temperatura akumulatora jest zbyt niska. Producenci najnowszych samochodów elektrycznych wprowadzili funkcję przygotowania akumulatora do ładowania, czyli jego wstępnego podgrzewania. Może ona być uruchamiana ręcznie lub automatycznie – na przykład po wyznaczeniu trasy do szybkiej ładowarki w systemie nawigacji. Jest to obecnie jedyny skuteczny sposób na przyspieszenie ładowania w niskich temperaturach. Oczywiście pomocne jest także parkowanie auta w ogrzewanym garażu, jednak nie każdy użytkownik ma taką możliwość.”
Czytaj więcej
Normy WLTP obiecują ponad 500 km, ale zimowy test autostradowy szybko sprowadza te deklaracje na...
W praktyce zimą część energii dostarczanej z ładowarki jest zużywana nie na „napełnianie” baterii, lecz na jej ogrzewanie. Dopiero po osiągnięciu bezpiecznej temperatury system może przyjmować wyższe moce. To właśnie dlatego pierwsze minuty ładowania w mroźnych warunkach są najwolniejsze, a krzywa ładowania wygląda zupełnie inaczej niż w cieplejszych miesiącach. Dodatkowo zimą energia jest zużywana także na ogrzewanie kabiny, szyb i różnych systemów pomocniczych, co potęguje wrażenie, że ładowanie postępuje wolniej. Stąd też zimą pojawia się większy spadek zasięgu samochodów elektrycznych względem spalinowych. Silniki termiczne wydzielają energię cieplną w naturalny sposób i można ją wykorzystać do ogrzewania wnętrza bez wpływu na zasięg.
Rzeczywiste różnice potwierdzają niezależne testy drogowe i laboratoryjne. W zimowym badaniu przeprowadzonym przez ADAC analizowano zachowanie samochodów elektrycznych w temperaturach oscylujących wokół zera.
Samochody ładowano w realistycznym scenariuszu krótkich postojów przy ładowarkach DC, a wyniki pokazały wyraźnie, że zimny akumulator istotnie ogranicza tempo ładowania. Nawet modele deklarujące bardzo wysokie moce szczytowe często przez pierwsze minuty przyjmowały znacznie mniej energii, ponieważ system zarządzania akumulatorem priorytetowo ogrzewał ogniwa. Dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury możliwe było wejście na wyższe moce ładowania. Co istotne, różnice między modelami były ogromne. Zdarza się, że samochody, które zwykle mogą się ładować mocą 100 kW, kiedy temperatura spada poniżej minus 10 st. C, zdolne są przyjąć tylko 10 kW. Spadek prędkości ładowania jest zmienny i trudno przewidzieć, jak zachowa się system. Najlepiej wypadały konstrukcje z zaawansowanym zarządzaniem termicznym oraz architekturą 800 V, które szybciej rozgrzewały baterię i w tym samym czasie odzyskiwały zauważalnie więcej realnego zasięgu. Słabsze wyniki notowały auta, które nie były w stanie efektywnie przygotować akumulatora do szybkiego ładowania w zimnych warunkach.
Podobne obserwacje pojawiały się także w testach publikowanych przez Auto Bild, gdzie zwracano uwagę, że zimą kluczowe znaczenie ma nie sama maksymalna moc ładowania podawana w katalogu, lecz to, jak szybko samochód potrafi doprowadzić baterię do temperatury umożliwiającej jej wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że dwa auta z identyczną maksymalną mocą ładowania, np. „do 250 kW”, mogą zimą zachowywać się zupełnie inaczej przy tej samej ładowarce.
BMW I7 M70
Foto: Szczepan Mroczek
Producenci starają się ograniczać ten problem poprzez tzw. preconditioning, czyli aktywne przygotowanie baterii do ładowania jeszcze przed dojazdem do stacji. Gdy kierowca wybierze szybkie ładowanie w nawigacji, samochód zaczyna wcześniej ogrzewać akumulator. Zwykle potrzebuje na ten proces kilkunastu minut. Dzięki temu po podłączeniu do ładowarki bateria jest już w optymalnym zakresie temperatur i może szybciej przyjmować energię. W BMW I7 taki proces trwa do 20 min i rozwiązuje problem. Samochód przy temperaturze minus 12 st. C potrafi przyjąć maksymalną porcję dostępną przy konkretnej ładowarce, czyli np. 180 kW. To rozwiązanie działa, ale tylko wtedy, gdy kierowca faktycznie z niego skorzysta – czyli gdy ustawi ładowarkę jako cel w nawigacji fabrycznej, a nie np. w Google Maps lub wymusi ręcznie podgrzewanie akumulatora. Ale nie wszystkie elektryczne modele samochodów posiadają taką funkcję.
Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych Shell
Foto: Szczepan Mroczek
Podsumowując, zimą samochody elektryczne ładują się dłużej, bo muszą – fizyka i trwałość baterii nie pozostawiają tu pola do kompromisów. Kluczowe nie jest jednak to, czy auto obsługuje szybkie ładowanie „na papierze”, lecz jak sprawnie potrafi zarządzać temperaturą akumulatora w realnych warunkach. Mimo szybkiego postępu technologicznego zima to wciąż czas próby dla samochodów elektrycznych... i dla ich kierowców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprzedaż Tesli w Europie od miesięcy słabnie, ale skala spadku w jednym z jej najwierniejszych dotąd rynków zask...
Tesla wygasza produkcję modeli S i X, zamykając symboliczny rozdział swojej historii. Decyzja Elona Muska pokazu...
Strategia polegająca na wprowadzaniu przez producentów gamy odrębnych, „elektrycznych” modeli o własnej tożsamoś...
Polski rynek ładowania samochodów EV jest ewenementem w Europie. Różnice między najtańszymi i najdroższymi stacj...
Normy WLTP obiecują ponad 500 km, ale zimowy test autostradowy szybko sprowadza te deklaracje na ziemię. Test AD...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas