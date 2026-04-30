Nowe fragmenty dróg ekspresowych i autostrad nie tylko skrócą czas przejazdu nad morze czy na wschód Polski, ale też poprawią komfort i bezpieczeństwo podróży w jednym z najbardziej intensywnych okresów wyjazdowych w roku.

Reklama Reklama

Nowe drogi na Majówkę Foto: Materiały prasowe

S6 – pomiędzy Leśnicami i Bożepolem Wielkim

Na Wybrzeżu drogowcy właśnie włączyli do ruchu ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Leśnicami i Bożepolem Wielkim. To najdłuższy fragment obecnie budowanej S6 w województwie pomorskim, mającej połączyć Trójmiasto ze Szczecinem. Na pozostałych trzech odcinkach (Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo i Skórowo – Leśnice) o łącznej długości ok. 40 km prace mają się zakończyć w drugim kwartale 2026 r., a więc jeszcze przed wakacjami.

Uruchomiony w środę odcinek, który za 718 mln zł wybudował Budimex, ma trzy węzły drogowe: Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Zachód. Węzeł Bożepole Wielkie został rozbudowany i dostosowany do nowego układu komunikacyjnego, natomiast węzeł Łęczyce został przygotowany do podłączenia nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”. Na trasie powstało 25 obiektów inżynierskich, w tym cztery przejścia dla zwierząt biegnące nad S6 oraz linią kolejową łączącą Gdynię i Szczecin, a także przepusty ekologiczne.

S6, nazywana od ubiegłego roku Trasą Kaszubską, to kluczowa arteria na Pomorzu, która w tym roku – już dokończona na całej długości – będzie ułatwiać dojazd do turystycznych miejscowości nad Bałtykiem. Zwłaszcza że na węźle Gdańsk Południe ma wspólny przebieg z S7, gdzie łączy się z Południową Obwodnicą Gdańska i z nową Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Cała S6 pozwoli także na drogowe skomunikowanie transportu portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni. Ekspresówka jest zarazem częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku – od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.

A2 – Łukowisko i Biała Podlaska

Nie tylko S6 wydłużyła się przed tegoroczną majówką: od środy, 29 kwietnia, kierowcy mogą wjeżdżać na kolejne 27 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Wjazd na nowy odcinek możliwy jest poprzez węzły: Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811), ale na węźle Łukowisko zamknięty jest zjazd w kierunku Warszawy z powodu prac na sąsiednim odcinku autostrady.

– Szacujemy, że do końca czerwca 2026 r. oddamy do ruchu pozostałą część trasy, od węzła Siedlce Wschód do węzła Łukowisko – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinku od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone, drogowcy czekają na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Ten fragment zostanie włączony do ruchu razem z sąsiednim kawałkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko.

S19 – obwodnica Kocka

Tuż przed majówką, na terenie Polski Wschodniej oddany został jeszcze jeden fragment szybkich dróg – to druga jezdnia obwodnicy Kocka w ciągu drogi ekspresowej S19. Choć inwestycja nie jest jeszcze całkowicie dokończona – trasę udostępniono na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, bo trwa jeszcze uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie – zasadnicze roboty przy budowie trasy głównej zostały sfinalizowane. Ponieważ jednak toczą się jeszcze prace wykończeniowe oraz porządkowe, na obwodnicy wprowadzone zostały ograniczenia prędkości.

S7 – obwodnica Krakowa w październiku

W 2026 r. łączna długość włączanych do ruchu szybkich dróg stopnieje do 290 km z blisko 400 km, jakie kierowcy otrzymali do dyspozycji w roku ubiegłym. Obecny rok przyniesie jeszcze dokończenie S7 na północy Krakowa, domykającej zarazem obwodnicę wokół miasta.

Nowe drogi jeszcze w 2026 r.

Ponadto planowane jest oddanie odcinka drogi ekspresowej S1 od Bierunia do Oświęcimia, kolejnych fragmentów Via Carpatii oraz prawie 50 km obwodnic wokół 8 miast (Żukowa, Wąchocka, Oświęcimia, Kołbieli, Pułtuska, Gąsek, Morawicy oraz Woli Morawickiej), mających wyprowadzić z nich ruch tranzytowy.

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy ok. 5,5 tys. km. W tym roku i przez następne cztery lata GDDKiA chce wydawać na nowe inwestycje po 20 mld zł rocznie. Wyznaczonym dla niej celem jest sieć szybkich dróg o łącznej długości 7980 km, z których 2100 km mają liczyć autostrady. Zaplanowane na 2026 r. przetargi obejmą ponad 212 km, z których 51 km stanowią obwodnice.