Rok 2025 był dla Grupy Volkswagen niezwykle trudny. Globalne napięcia geopolityczne, nowe bariery handlowe oraz rosnąca konkurencja – zwłaszcza w Chinach – wpłynęły mocno na wyniki finansowe. Koncern z Wolfsburga wyszedł z tego okresu z wyraźnie niższymi zyskami.

Stabilna sprzedaż, wyraźny spadek zysków

Volkswagen sprzedał w 2025 r. około 9 mln samochodów, czyli niemal tyle samo co rok wcześniej. Przychody koncernu wyniosły 321,9 mld euro i utrzymały się praktycznie na poziomie z 2024 r.. Znacznie gorzej wygląda jednak rentowność. Zysk operacyjny spadł do 8,9 mld euro – o ponad połowę w porównaniu z poprzednim rokiem. Marża operacyjna wyniosła 2,8 proc.

Spadek nie jest przypadkowy. Na wyniki wpłynęły m.in. amerykańskie cła, zmiany w strategii produktowej Porsche oraz koszty restrukturyzacji i transformacji technologicznej całej grupy. Sam wpływ ceł w USA oszacowano na około 5 mld euro. Po wyłączeniu jednorazowych kosztów i efektów restrukturyzacji realna marża operacyjna wyniosła 4,6 proc. – co i tak, jak przyznają menedżerowie koncernu, nie jest poziomem satysfakcjonującym w dłuższej perspektywie.

Europa napędza wzrost, Chiny hamują

Geografia sprzedaży pokazuje, jak szybko zmienia się układ sił na globalnym rynku motoryzacyjnym. Najlepiej Volkswagen radził sobie w Europie, gdzie dostawy wzrosły o około 4 proc., a udział w rynku przekroczył 25 proc. Koncern pozostaje też liderem w segmencie samochodów elektrycznych – 27 proc. rynku BEV w Europie należy do marek grupy. Wzrosty zanotowano również w Ameryce Południowej oraz w Azji poza Chinami. Największe problemy pojawiły się jednak w dwóch kluczowych regionach dla globalnych producentów: w Chinach i Ameryce Północnej. Sprzedaż spadła tam odpowiednio o 8 proc. i 10 proc. To szczególnie istotne w przypadku Chin, które przez lata były jednym z głównych motorów wzrostu Volkswagena.