Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.
Rok 2025 był dla Grupy Volkswagen niezwykle trudny. Globalne napięcia geopolityczne, nowe bariery handlowe oraz rosnąca konkurencja – zwłaszcza w Chinach – wpłynęły mocno na wyniki finansowe. Koncern z Wolfsburga wyszedł z tego okresu z wyraźnie niższymi zyskami.
Volkswagen sprzedał w 2025 r. około 9 mln samochodów, czyli niemal tyle samo co rok wcześniej. Przychody koncernu wyniosły 321,9 mld euro i utrzymały się praktycznie na poziomie z 2024 r.. Znacznie gorzej wygląda jednak rentowność. Zysk operacyjny spadł do 8,9 mld euro – o ponad połowę w porównaniu z poprzednim rokiem. Marża operacyjna wyniosła 2,8 proc.
Spadek nie jest przypadkowy. Na wyniki wpłynęły m.in. amerykańskie cła, zmiany w strategii produktowej Porsche oraz koszty restrukturyzacji i transformacji technologicznej całej grupy. Sam wpływ ceł w USA oszacowano na około 5 mld euro. Po wyłączeniu jednorazowych kosztów i efektów restrukturyzacji realna marża operacyjna wyniosła 4,6 proc. – co i tak, jak przyznają menedżerowie koncernu, nie jest poziomem satysfakcjonującym w dłuższej perspektywie.
Fabryka samochodów Volkswagena
Geografia sprzedaży pokazuje, jak szybko zmienia się układ sił na globalnym rynku motoryzacyjnym. Najlepiej Volkswagen radził sobie w Europie, gdzie dostawy wzrosły o około 4 proc., a udział w rynku przekroczył 25 proc. Koncern pozostaje też liderem w segmencie samochodów elektrycznych – 27 proc. rynku BEV w Europie należy do marek grupy. Wzrosty zanotowano również w Ameryce Południowej oraz w Azji poza Chinami. Największe problemy pojawiły się jednak w dwóch kluczowych regionach dla globalnych producentów: w Chinach i Ameryce Północnej. Sprzedaż spadła tam odpowiednio o 8 proc. i 10 proc. To szczególnie istotne w przypadku Chin, które przez lata były jednym z głównych motorów wzrostu Volkswagena.
W Europie liczba zamówień na elektryczne auta koncernu wzrosła o 13 proc., a napędzały je przede wszystkim modele BEV. Ich liczba w portfelu zamówień zwiększyła się o około 55 proc. Obecnie już około 22 proc. zamówień Volkswagena w Europie dotyczy samochodów w pełni elektrycznych.
Mimo spadku zysków Volkswagen utrzymał solidną pozycję finansową. Netto cash flow w dziale motoryzacyjnym wyniósł 6,4 mld euro – o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Płynność finansowa grupy utrzymała się na poziomie 34,5 mld euro. Koncern kontynuuje program poprawy efektywności. Tylko w 2025 r. działania restrukturyzacyjne w markach Volkswagen, Audi, Porsche oraz w spółce software’owej CARIAD przyniosły około 1 mld euro oszczędności. Do 2030 r. grupa chce zmniejszyć koszty o ponad 6 mld euro rocznie.
Nowa rodzina elektrycznych samochodów miejskich Volkswagena.
Volkswagen zapowiada, że najbliższe lata będą okresem intensywnej ofensywy produktowej i technologicznej. W 2026 r. koncern planuje wprowadzić ponad 20 nowych modeli – zarówno samochody spalinowe i hybrydowe, jak i elektryczne.
Jednym z kluczowych projektów będzie nowa rodzina miejskich samochodów elektrycznych, rozwijana wspólnie przez marki Volkswagen, Škoda i Cupra. Cztery modele powstaną na jednej platformie.
„W 2026 r. ponownie wprowadzimy na rynek ponad 20 nowych samochodów – od bardzo efektywnych modeli z silnikami spalinowymi po elektryczne modele wolumenowe. Chcemy również wprowadzić na rynek przystępną cenowo elektromobilność z technologią klasy premium w ramach rodziny Electric Urban Car marek Volkswagen, Škoda i Cupra. Dzięki temu łączymy siły całej grupy i przyspieszamy zarówno tempo, jak i efektywność prac rozwojowych” – podkreślił Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.
Czytaj więcej
Chiński producent samochodów elektrycznych Xpeng zapowiada nową generację systemów autonomicznej jazdy. Technologia VLA 2.0 ma sprawić, że samochód...
Równolegle koncern rozwija własne kompetencje w kluczowych obszarach technologicznych – akumulatorach, oprogramowaniu i sztucznej inteligencji. Produkcja ogniw ruszyła już w fabryce w Salzgitter. Kolejnym krokiem będzie rozwój technologii LFP dla samochodów popularnych.
Volkswagen rozwija również partnerstwa technologiczne. W Chinach współpracuje m.in. z firmą Xpeng, a w USA z Rivianem. Wspólnie opracowują nową architekturę pojazdów definiowanych programowo (SDV).
Szczególną rolę w strategii koncernu nadal odgrywa rynek chiński. Do 2027 r. Volkswagen planuje wprowadzić tam około 30 nowych modeli elektrycznych, opracowanych wspólnie z lokalnymi partnerami i dostosowanych do oczekiwań chińskich klientów. Dzięki lokalnym platformom i szybszym procesom rozwoju cykle projektowe mają być nawet o 30 proc. krótsze, a koszty materiałowe – o 40 proc. niższe.
„Naszą ambicją na 2030 r. jest osiągnięcie 8–10 proc. marży operacyjnej. Fundamentem tego celu jest rygorystyczna dyscyplina kosztowa i inwestycyjna. Nie jest to cel sam w sobie – to warunek dalszych inwestycji, wzrostu i trwałego sukcesu Grupy Volkswagen” – zadeklarował Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.
VW ID. Cross Concept
Volkswagen nie ukrywa ambicji. Koncern chce przekształcić się z klasycznego producenta samochodów w globalnego dostawcę technologii mobilności. Droga do tego celu nie będzie jednak łatwa. Rynek motoryzacyjny przechodzi dziś jedną z największych transformacji w swojej historii – od elektryfikacji przez cyfryzację po nowe napięcia handlowe.
Jeszcze niedawno BYD był symbolem niepowstrzymanego wzrostu na rynku elektromobilności. Początek 2026 roku przyn...
Alfa Romeo znów łapie wiatr w żagle. W 2025 roku sprzedaż włoskiej marki wzrosła globalnie o ponad 20 proc., prz...
Dacia Striker została oficjalnie zaprezentowana 10 marca. Dacii w tym segmencie jeszcze nie było i Škoda może si...
W świecie luksusowych SUV-ów coraz trudniej o prawdziwą ekskluzywność. Bentley znalazł jednak na to prosty sposó...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas