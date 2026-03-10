Reklama

Volkswagen na zakręcie: spadek zysków i wyścig o przyszłość motoryzacji

Grupa Volkswagen sprzedała w 2025 roku około 9 mln samochodów i utrzymała stabilne przychody, ale jej zyski wyraźnie spadły. Na wyniki wpłynęły m.in. cła w USA, koszty restrukturyzacji oraz rosnąca konkurencja w Chinach. Niemiecki koncern zapowiada jednak przyspieszenie transformacji technologicznej i ofensywę nowych modeli.

Publikacja: 10.03.2026 14:16

Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Rok 2025 był dla Grupy Volkswagen niezwykle trudny. Globalne napięcia geopolityczne, nowe bariery handlowe oraz rosnąca konkurencja – zwłaszcza w Chinach – wpłynęły mocno na wyniki finansowe. Koncern z Wolfsburga wyszedł z tego okresu z wyraźnie niższymi zyskami.

Stabilna sprzedaż, wyraźny spadek zysków

Volkswagen sprzedał w 2025 r. około 9 mln samochodów, czyli niemal tyle samo co rok wcześniej. Przychody koncernu wyniosły 321,9 mld euro i utrzymały się praktycznie na poziomie z 2024 r.. Znacznie gorzej wygląda jednak rentowność. Zysk operacyjny spadł do 8,9 mld euro – o ponad połowę w porównaniu z poprzednim rokiem. Marża operacyjna wyniosła 2,8 proc.

Spadek nie jest przypadkowy. Na wyniki wpłynęły m.in. amerykańskie cła, zmiany w strategii produktowej Porsche oraz koszty restrukturyzacji i transformacji technologicznej całej grupy. Sam wpływ ceł w USA oszacowano na około 5 mld euro. Po wyłączeniu jednorazowych kosztów i efektów restrukturyzacji realna marża operacyjna wyniosła 4,6 proc. – co i tak, jak przyznają menedżerowie koncernu, nie jest poziomem satysfakcjonującym w dłuższej perspektywie.

Fabryka samochodów Volkswagena

Foto: Materiały prasowe

Europa napędza wzrost, Chiny hamują

Geografia sprzedaży pokazuje, jak szybko zmienia się układ sił na globalnym rynku motoryzacyjnym. Najlepiej Volkswagen radził sobie w Europie, gdzie dostawy wzrosły o około 4 proc., a udział w rynku przekroczył 25 proc. Koncern pozostaje też liderem w segmencie samochodów elektrycznych – 27 proc. rynku BEV w Europie należy do marek grupy. Wzrosty zanotowano również w Ameryce Południowej oraz w Azji poza Chinami. Największe problemy pojawiły się jednak w dwóch kluczowych regionach dla globalnych producentów: w Chinach i Ameryce Północnej. Sprzedaż spadła tam odpowiednio o 8 proc. i 10 proc. To szczególnie istotne w przypadku Chin, które przez lata były jednym z głównych motorów wzrostu Volkswagena.

W Europie liczba zamówień na elektryczne auta koncernu wzrosła o 13 proc., a napędzały je przede wszystkim modele BEV. Ich liczba w portfelu zamówień zwiększyła się o około 55 proc. Obecnie już około 22 proc. zamówień Volkswagena w Europie dotyczy samochodów w pełni elektrycznych.

Dyscyplina kosztowa i mocny cash flow

Mimo spadku zysków Volkswagen utrzymał solidną pozycję finansową. Netto cash flow w dziale motoryzacyjnym wyniósł 6,4 mld euro – o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Płynność finansowa grupy utrzymała się na poziomie 34,5 mld euro. Koncern kontynuuje program poprawy efektywności. Tylko w 2025 r. działania restrukturyzacyjne w markach Volkswagen, Audi, Porsche oraz w spółce software’owej CARIAD przyniosły około 1 mld euro oszczędności. Do 2030 r. grupa chce zmniejszyć koszty o ponad 6 mld euro rocznie.

Nowa rodzina elektrycznych samochodów miejskich Volkswagena.

Nowa rodzina elektrycznych samochodów miejskich Volkswagena.

Foto: Materiały prasowe

Ponad 20 nowych modeli już w 2026 r.

Volkswagen zapowiada, że najbliższe lata będą okresem intensywnej ofensywy produktowej i technologicznej. W 2026 r. koncern planuje wprowadzić ponad 20 nowych modeli – zarówno samochody spalinowe i hybrydowe, jak i elektryczne.

Jednym z kluczowych projektów będzie nowa rodzina miejskich samochodów elektrycznych, rozwijana wspólnie przez marki Volkswagen, Škoda i Cupra. Cztery modele powstaną na jednej platformie.

W 2026 r. ponownie wprowadzimy na rynek ponad 20 nowych samochodów – od bardzo efektywnych modeli z silnikami spalinowymi po elektryczne modele wolumenowe. Chcemy również wprowadzić na rynek przystępną cenowo elektromobilność z technologią klasy premium w ramach rodziny Electric Urban Car marek Volkswagen, Škoda i Cupra. Dzięki temu łączymy siły całej grupy i przyspieszamy zarówno tempo, jak i efektywność prac rozwojowych” – podkreślił Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.

Czytaj więcej

XPeng P7
Innowacje
Volkswagen będzie korzystał z systemu autonomicznej jazdy marki Xpeng

Technologie w centrum strategii

Równolegle koncern rozwija własne kompetencje w kluczowych obszarach technologicznych – akumulatorach, oprogramowaniu i sztucznej inteligencji. Produkcja ogniw ruszyła już w fabryce w Salzgitter. Kolejnym krokiem będzie rozwój technologii LFP dla samochodów popularnych.

Volkswagen rozwija również partnerstwa technologiczne. W Chinach współpracuje m.in. z firmą Xpeng, a w USA z Rivianem. Wspólnie opracowują nową architekturę pojazdów definiowanych programowo (SDV).

Chiński rynek wciąż kluczowy

Szczególną rolę w strategii koncernu nadal odgrywa rynek chiński. Do 2027 r. Volkswagen planuje wprowadzić tam około 30 nowych modeli elektrycznych, opracowanych wspólnie z lokalnymi partnerami i dostosowanych do oczekiwań chińskich klientów. Dzięki lokalnym platformom i szybszym procesom rozwoju cykle projektowe mają być nawet o 30 proc. krótsze, a koszty materiałowe – o 40 proc. niższe.

Ambicja: powrót do wysokiej rentowności

Naszą ambicją na 2030 r. jest osiągnięcie 8–10 proc. marży operacyjnej. Fundamentem tego celu jest rygorystyczna dyscyplina kosztowa i inwestycyjna. Nie jest to cel sam w sobie – to warunek dalszych inwestycji, wzrostu i trwałego sukcesu Grupy Volkswagen” – zadeklarował Oliver Blume, prezes zarządu Grupy Volkswagen.

VW ID. Cross Concept

Foto: Materiały prasowe

Volkswagen nie ukrywa ambicji. Koncern chce przekształcić się z klasycznego producenta samochodów w globalnego dostawcę technologii mobilności. Droga do tego celu nie będzie jednak łatwa. Rynek motoryzacyjny przechodzi dziś jedną z największych transformacji w swojej historii – od elektryfikacji przez cyfryzację po nowe napięcia handlowe.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

