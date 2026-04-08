Dziś jego technologia Mate Rimaca trafia do elektrycznej limuzyny, która ma być wizytówką przyszłości marki z Monachium. BMW z modelem i7 wchodzi na kolejny poziom elektryfikacji. BMW Group nawiązało współpracę z Rimac Technology przy opracowaniu nowego wysokonapięciowego akumulatora dla elektrycznego BMW i7. Nowa technologia BMW eDrive szóstej generacji (Gen6) pozwala wspiąć się na kolejny etap rozwoju i oferuje kolejne zwiększenie zasięgu oraz skrócenie czasu ładowania.

Czytaj więcej moto Jak Mate Rimac przejął Bugatti. Historia geniusza z Chorwacji Mate Rimac to postać, która w motoryzacyjnym świecie odmiennie definiuje pojęcia „szybkości” i „innowacji”. Urodzony w 1988 roku w małej wiosce ówc...

Cylindryczne ogniwa – klucz do wydajności

Kluczowym elementem są cylindryczne ogniwa litowo-jonowe. W porównaniu z ogniwami pryzmatycznymi stosowanymi w generacji Gen5 oferują o 20 proc. wyższą gęstość energii objętościowej. Dla użytkownika oznacza to większy zasięg bez konieczności poświęcania przestrzeni na większy akumulator.

Nowa konstrukcja łączy ogniwa Gen6 z dotychczasową konstrukcją modułową Gen5. To podejście przypomina modernizację dobrze znanego silnika zamiast budowy wszystkiego od zera – zachowujemy sprawdzone fundamenty, ale dokładamy kluczowe komponenty nowej generacji. Taka hybrydowa architektura pozwala jednocześnie zoptymalizować produkcję i wdrożyć nową technologię. Efekt to większy zasięg oraz wyższa moc ładowania, a więc krótsze postoje przy ładowarce.

Produkcja w Chorwacji

Produkcja akumulatorów odbywa się w Chorwacji, w zakładach Rimac Technology, gdzie powstają kompletne systemy gotowe do montażu. Następnie trafiają one do fabryki BMW w Dingolfing – jedynego zakładu na świecie produkującego serię 7.

Warto zwrócić uwagę na szerszy kontekst. Rimac Technology, dotąd kojarzony głównie z niszą hipersamochodów i projektami dla marek takich jak Bugatti, coraz śmielej wchodzi do świata produkcji wielkoseryjnej. Współpraca z BMW to dla Chorwata coś więcej niż kolejny kontrakt – to przepustka do głównego nurtu motoryzacji.

Debiut w Pekinie i przyszłość elektrycznego BMW

Nowe BMW i7 z tą technologią zadebiutuje 22 kwietnia 2026 r. podczas targów Auto China w Pekinie i zapowiada kolejny postęp w technologii akumulatorów, którego efekty będą odczuwalne z czasem przez klientów całej zelektryfikowanej gamy BMW.

Mate Rimac – wizjoner nowej ery elektromobilności

Jeszcze niedawno Mate Rimac był ambitnym wizjonerem z garażowym projektem, dziś rozdaje karty w segmencie najbardziej zaawansowanych technologii motoryzacyjnych. Kieruje Bugatti, a jednocześnie jego firma dostarcza kluczowe rozwiązania do topowej limuzyny elektrycznej BMW i7. To rzadki przypadek, kiedy jeden człowiek jednocześnie buduje legendę marki i dostarcza technologię jej potencjalnym konkurentom.