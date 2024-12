Chiński bestseler wjeżdża do Europy. W Państwie Środka kosztuje ok. 21 tys. zł

Wuling Mini EV jest na chińskim rynku od 2019 roku od lat niezmiennie znajduje się w gronie absolutnych bestsellerów. Ma zaledwie 3,07 m długości i 1,49 m szerokości. Oferuje jednak cztery miejsca, ale w przypadku pełnego składu trzeba obejść się bez bagażnika. Za to po złożeniu tylnych siedzeń wnętrze oferuje do 1180 litrów przestrzeni ładunkowej. Niemiecki importer nie poradził sobie z zarejestrowaniem tego modeli jako samochód osobowy, dlatego otrzymał homologację jako model L7e, a to oznacza, że auto nie może mieć więcej niż 15 kW. Zgodnie z tym silnik elektryczny o momencie obrotowym 92 Nm na przedniej osi ma zmniejszoną moc z pierwotnych 30 do 15 kW. To wystarczy żeby rozpędzić 700-kilogramowego Wulinga do 90 km/h. Auto energię czerpie z akumulatora o pojemności 17,3 kWh. Zasięg ma wynieść ok.215 km. Akumulator ładuje się za pomocą ładowarki sieciowej około 4 godzin, a przy użyciu szybkiej ładowarki od 30 do 80 procent w 35 minut. Wymagany jest jednak specjalny adapter CCS, który kosztuje dodatkowo ok. 2360 euro.

Wuling Mini EV Foto: mat. prasowe

Podstawowe wyposażenie Ari Bruni obejmuje m.in. poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, elektrycznie sterowane szyby, ABS, centralny zamek sterowany pilotem oraz kamerę cofania. Opcjonalnie dostępny jest hak do przyczepy, ale można do niego podczepić maksymalnie 300 kg. Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, światła przeciwmgielne lub przesuwany szklany dach dostępny jest za dodatkową opłatą.