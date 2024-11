Rewolucja w hybrydach plug-in. Super akumulator z zasięgiem 400 km

Lider na rynku akumulatorów do samochodów elektrycznych nazywa się CATL. To chińska firma, która już od wielu lat wyprzedza konkurencję i prezentuje co jakiś czas nowe akumulatory i rozwiązania. Tym razem przyszła kolej na specjalny akumulator do samochodów hybrydowych plug-in. „Freevoy Super Hybrid Battery” ma posiadać technologię z nową formułę elektrolitu. Ma mieć o 10 proc. większą gęstość energii, znacznie poprawioną moc i krótszy czas ładowania.

CATL nie podał podczas prezentacji konkretnych danych na temat pojemności, rozmiaru i masy nowego akumulatora. Ogłoszono jednak dane dotyczące zastosowania baterii w modelach hybrydowych typu plug-in. I tak zasięg „Freevoy Super Hybrid Battery” powinien wynosić 400 km. Prawdopodobnie te dane opierają się na chińskim trybie testowym CLTC, który odzwierciedla przede wszystkim ruch miejski, ale nawet gdyby tak było to i tak stanowi ogromny skok w porównaniu z obecnymi na rynku modelami PHEV gdzie maksymalnie można liczyć na nieco ponad 100 km elektrycznego zasięgu.

Prezentacja nowej super baterii do hybryd plug-in chińskiej marki CATL mat. prasowe

Chińska firma już w przyszłym roku wprowadzi nowy akumulator na rynek

CATL obiecuje również wyjątkowo krótkie czasy ładowania. Zgodnie z tym nowy akumulator powinien być w stanie naładować zasięg 280 kilometrów w ciągu dziesięciu minut. Kolejnym plusem ma być odporność nowego akumulatora na niskie temperatury. Jak zapewnia chińska firma bateria wytrzymuje temperatury do -40 stopni, a podczas ładowania temperatury do -30 stopni. CATL ogłosił, że w przyszłym roku zamierza zbudować super baterię dal 30 modeli hybryd plug-in takich marek jak Geely, Chery, GAC i Voyah.