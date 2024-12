Od lat krążą pogłoski o tanim modelu Tesli. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli wielokrotnie obiecywał na konferencjach inwestorskich niedrogie wejście w elektromobilność. Klasyczny mały samochód poniżej Tesli Model 3 raczej już nie wchodzi w grę, ale mniejszy crossover będący pochodną popularnego Modelu Y najwyraźniej znajduje się w blokach startowych. Model Q mógłby pojawić się na rynku już w pierwszej połowie 2025 roku. Musk potwierdził wprowadzenie Modelu Q na jednym ze spotkań inwestorskich. Cena nowego elektryka powinna wynieść niecałe poniżej 30 000 dolarów (około 120 tys. zł), a co niektórzy insiderzy mówią cenie poniżej 25 000 dolarów (ok. 100 tys. zł).

Według Global China EV ​​Model Q zostanie zbudowany na „najnowszej platformie” marki i rozwijany pod kryptonimem „Redwood”. Ma być około 15 procent mniejszy i 30 procent lżejszy od obecnego Modelu Y, a jego całkowita długość ma wynieść niecałe cztery metry. Niską cenę nowego Modelu Q Tesla chce osiągnąć poprzez zmianę systemu produkcji. Zbudowanie małego crossovera powinno kosztować amerykańską firmę o 50 procent mniej niż wyprodukowanie Modelu 3. Gigacasting i tania technologia akumulatorów to najważniejsze słowa kluczowe.

Tania Tesla może pojawić się na rynku już w pierwszej połowie 2025 r.

Po raz pierwszy w Modelu Q wprowadzone mają zostać akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Poprzednie modele – z wyjątkiem niektórych typów Modelu 3 i Modelu Y opierały się głównie na wydajnych, ale droższych ogniwach chemicznych NMC (nikiel, mangan, kobalt). Amerykanie prawdopodobnie będą oferować akumulatory LFP w różnych rozmiarach do Modelu Q. Mowa jest o pojemności 53 kWh i 75 kWh. Wersja z dużym akumulatorem powinna osiągnąć zasięg 500 km w cyklu WLTP. To, że Tesla chce jak najszybciej wprowadzić na rynek Model Q, wynika prawdopodobnie z wysokich celów, jakie sobie postawiła. Firma Muska chce w 2025 r. osiągnąć wzrost sprzedaży od 25 do 30 procent.