Mercedes wynalazł samochód i na tym nie poprzestał. Od prawie 140 lat dba o miano pioniera w dziedzinie projektowania samochodów. Producent ze Stuttgartu rozpropagował w samochodach tak przełomowe rozwiązania jak strefy kontrolowanego zgniotu, systemy ABS, ESP i poduszki powietrzne dzięki czemu skutecznie chronił życie ludzi, którzy poruszali się po drogach. Dziś marka dba w sposób globalny o bezpieczeństwo ludzi. Mercedes zdaje się nabierać większego dystansu i spoglądać na naszą planetę z punktu widzenia gwiazdy. Szersza perspektywa pozwala myśleć o mobilność jako elemencie kultury życia i umożliwia wybiegać znacznie dalej w przyszłość.

Miasta przyszłości

Mercedes CLA 2025

Postęp nigdy nie jest jasno zdefiniowany i stale podlega dyskusji, ale dziś wiemy znacznie więcej na temat przyszłości mobilności niż jeszcze dekadę temu. Traktowanie samochodu jako integralnej części społeczeństwa pozwala znacznie celniej przewidywać przyszłość. Aby we wczesnym etapie rozpoznawać zmiany społeczne i ewoluujące potrzeby ludzi Mercedes przy udziale socjologów, filozofów, artystów, futurologów i architektów, przedstawicieli start-upów i firm technologicznych stworzył globalną sieć pozyskiwania wiedzy. Dziś techniczne i społeczne innowacje zazwyczaj znajdują swoje pierwsze zastosowania w miastach. Z tego względu Mercedes prowadzi też dialog z metropoliami na całym świecie dotyczący strategii tworzenia inteligentnych miast. Połączenie tej wiedzy z nowinkami technologicznymi stosowanymi bezpośrednio w samochodach pozwala projektować pojazdy, które staną się pionierami w swojej dziedzinie. Jak pokazuje historia rewolucyjne rozwiązania wymagają czasu na dopracowanie i wielu lat na akceptację. Mercedes dziś wkracza w nową erę rozwoju elektromobilności i proponuje elektryczne i hybrydowe modele o wysokiej sprawności energetycznej, które pielęgnują wolność przemieszczania.

Z modelu koncepcyjnego do salonów

Mercedes od lat w trafny sposób łączy luksus, zaawansowaną technologię i troskę o środowisko. Dzięki platformie koncepcyjnego modelu VISION EQXX wyznacza też nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej i wdraża nowe technologie do seryjnych modeli. Pierwszym przedstawicielem nowej generacji będzie CLA, który pojawi się na rynku w 2025 roku. Fundamentem dla innowacyjnej platformy jest tzw. podwozie typu deskorolka, które pozostawia swobodę w kwestii stylizacji oraz typów napędów. W klasie kompaktowej Mercedes będzie oferował cztery modele: CLA limuzyna i shooting brake oraz dwa SUV-y. W innych segmentach firma będzie również polegać na skalowalnej konstrukcją typu deskorolka. Mercedes wykorzystując napęd na tylne koła wprowadza do kompaktowego segmentu wrażenia z jazdy z droższych modeli.

Opracowany przez Mercedesa silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM) i mocą 272 KM zapewnia efektywność na poziomie 93%, od akumulatora do kół. Oznacza to zasięg na jednym ładowaniu przekraczający 750 km (WLTP). Nowy silnik z magnesami w wirniku ułożonymi w kształcie podwójnej litery V pracuje niezwykle cicho i wyróżnia się zredukowanym prawie do zera udziałem metali ziem rzadkich. Dwubiegowa przekładnia przy tylnej osi pozwala łączyć dynamikę jazdy z maksymalną efektywnością, a 800-woltowa instalacja elektryczna w połączeniu z akumulatorem o pojemności 85 kWh umożliwia szybkie ładowanie z mocą do 320 kW. Wystarczy podłączyć nowe CLA na 10 minut do ładowarki, aby zwiększyć zasięg o 300 kilometrów.

Mercedes CLA 2025

Program technologiczny VISION EQXX wykazał kluczowe znaczenie chemii ogniw dla rozwoju przyszłych modeli samochodów. Wysoka gęstość energii i możliwości szybkiego ładowania zdecydowanie poprawiają komfort użytkowania samochodu elektrycznego. Klienci będą mogli wybierać między dwoma typami akumulatorów. Wersja premium (85 kWh) ma ogniwa zawierające grafitowe anody z dodatkiem tlenku krzemu. W porównaniu z poprzednią konstrukcją z konwencjonalnymi anodami grafitowymi gęstość energii jest o 20% wyższa. W nowych akumulatorach ograniczono też udział kobaltu. W ofercie będzie też wariant z baterią litowo-żelazowo-fosforanową (LFP) o użytecznej pojemności 58 kWh.

Pierwszą fabryką wytwarzającą akumulatory do nowych modeli na platformie MMA będą zakłady w Kamenz. Współpraca z różnymi dostawcami ogniw na całym świecie odbywa się zgodnie z podejściem „lokalna produkcja dla lokalnych rynków”.

Najnowszy Mercedes CLA będzie również oferowany w elektrycznej odmianie 4MATIC, która poza silnikiem z tyłu o mocy 272 KM będzie miała 109-konny motor przy przedniej osi. W celu zwiększenia efektywności obydwa silniki korzystają z falownika nowej generacji, z węglikiem krzemu i mają konstrukcję silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Przedni motor elektryczny działa jako „boost” i jest włączany tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki. W celu poprawy efektywności, przy niskim obciążeniu komputer DCU błyskawicznie odłącza przedni silnik wraz z elementami przekładni, co zmniejsza straty na przedniej osi o 90% i zwiększa zasięg.

Mercedes CLA 2025

Hybryda pozostaje w ofercie

Mercedes-Benz podkreśla swoje ambicje, by być liderem w rozwoju układów napędowych przyszłości, tych elektrycznych i hybrydowych. Efektywność jest również kluczem w rozwoju nowoczesnych hybryd. Nowy Mercedes CLA będzie dostępny jako hybryda z instalacją 48 V i czterocylindrowym benzyniakiem o pojemności 1.5 l i akumulatorem o pojemności 1,3 kWh. Silnik elektryczny o mocy 27 KM zintegrowano z nową zelektryfikowaną ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową (8F-eDCT), której sprzęgła są elektrycznie sterowane. Hybrydowe napędy będą dostępne w trzech wariantach mocy: 136, 163 lub 190 KM.

Inteligentna nawigacja pomaga oszczędzać anergię i płynnie prowadzić auto

Sprawne nawigowanie po zatłoczonych szlakach komunikacyjnych nie tylko skraca czas przejazdu, ale również poprawia komfort i obniża zużycie energii. Asystent ECO w nowym Mercedesie CLA wykorzystuje dane nawigacji, a także informacje z czujników i kamer do określenia przewidywanej trasy samochodu, by zminimalizować zużycie energii i zmaksymalizować rekuperację. Mercedes widząc przeszkodę na drodze lub zakręt sam zwiększy siłę rekuperacji i tym samym poprawi płynność jazdy. Podczas gdy konwencjonalne kalkulatory zasięgu bazowały na danych z przeszłości, inteligentna nawigacja CLA patrzy w przyszłość. Zapotrzebowanie na energię jest obliczane podczas planowania podróży. Pod uwagę brane są m.in.: topografia terenu, trasa, temperatura otoczenia, prędkość oraz wymagania dotyczące ogrzewania i chłodzenia. Inne czynniki obejmują ruch drogowy, a także dostępne stacje ładowania, ich moc oraz warunki płatności. Obliczenia odbywają się w chmurze i są łączone z danymi pokładowymi.

Metropolie nadają ton zmianom

W oparciu najnowsze źródła wiedzy futuryści Mercedesa opracowali obrazy Londynu, Los Angeles i Shenzhen po 2040 roku – jako przykłady na to, jak miejskie przestrzenie w Europie, USA i Chinach mogą ewoluować w wyniku cyfryzacji oraz zmian klimatu. Okazuje się, że tempo elektryfikacji transportu w najważniejszych miastach świata będzie się mocno różniło i trzeba przygotować się na różne scenariusze i rozwiązania. Naukowcy Mercedesa podkreślają, że w Los Angeles po 2040 r. indywidualny samochód nadal będzie miał wysoki priorytet. Ponad 50% prywatnych aut mogłaby mieć napęd w pełni elektryczny i dużej mierze korzystać z ogniw fotowoltaicznych. W Polsce udział samochodów elektrycznych (BEV) wynosi obecnie 3% i w 2024 ich sprzedaż spadła o 4 %. W tym samym czasie sprzedaż elektrycznych Mercedesów wzrosła w naszym kraju o 26 %, co pokazuje, że kompleksowe podejście do transformacji na elektromobilność oraz rewolucyjne rozwiązania mają istotny wpływ na postrzegane nowych samochodów przez klientów. Przyszłość wiąże się z różnorodnością i na taki scenariusz przygotowany jest Mercedes.

