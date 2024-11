Samochody z napędem wodorowym choć mogą poruszać się po buspasach (do 1 stycznia 2026 roku) to nie mogą za darmo parkować w strefie płatnego parkowania, w przeciwieństwie do elektryków. Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie przewiduje zmiany przepisów w tej kwestii.