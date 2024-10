Toyota szturmuje Chiny. Czy nowe modele trafią również do Polski?

Wnętrze Toyoty BZ3X ma bardziej stonowane kolory, mały wyświetlacz informacyjny dla kierowcy, duży centralny wyświetlacz i panoramiczny, szklany dach. SUV ma 4,6 m długości, 1,85 m szerokości, 1,66m wysokości i rozstaw osi 2765 mm. Napęd stanowi silnik elektryczny o mocy 204 KM i prawdopodobnie trzy rozmiary baterii o pojemności 62, 75 i 90 kWh. Na bazie japońskiego SUV-a Chińczycy opracowali swój odrębny model GAC Aion V.

Toyota BZ3X mat. prasowe

Elektryczny crossover BZ3C może w przyszłości zastąpić hybrydową Toyotę C-HR

Zarówno BZ3C, jak i BZ3X mają trafić na rynek chiński na początku 2025 roku. Toyota nie ogłosiła jeszcze cen, ale w przypadku SUV-a chińskie media wspominają cenie około 25 800 euro (ok. 109 tys. zł). Póki co nie ma informacji o międzynarodowej perspektywie sprzedaży dla obu modeli, ale nie jest tajemnicą, że Toyota ma w planach elektrycznego odpowiednika hybrydowego crossovera C-HR. Co do wielkości i pomysłu nowy model BZ3C pasuje idealnie w to miejsce.

Toyota BZ3C mat. prasowe

Toyota BZ3C mat. prasowe