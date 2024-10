Opłaty celne nie zatrzymają ekspansji chińskich marek samochodowych do Europy

Strategia chińskich koncernów dotycząca obecności na europejskim rynku uzależniona była m.in. od ceł jakie UE zamierzała wprowadzić na ich produkty. Zgodnie z deklaracjami UE z października 2024 roku wyprodukowane w Chinach i sprzedawane w Europie auta objęte będą dodatkową stawką celną. SAIC zapłaci 35,3 proc, Geely - 18,8 proc, BYD - 17 proc, a pozostali chińscy producenci - 20,7 proc. Oznacza to, że Geely może korzystać z jednej z niższych stawek celnych. Można się zatem spodziewać, że w ciągu najbliższych tygodni dowiemy się kiedy Geely pojawi się na polskim rynku. Tymczasem my mieliśmy już okazję sprawdzić jakie wrażenia pozostawiają samochody marek koncernu Geely, które trafią do krajów europejskich. Mowa o Geely, Lotusie oraz o marce premium, którą powinniście zapamiętać, czyli Zeekr (prawidłowa wymowa: „ziker”). Zeekr to kolejna obok Volvo marka premium koncernu Geely, która jest oferowana w Europie. Obecnie modele marki Zeekr można kupić w Szwecji, Niemczech, Holandii i Danii.

Geely EX5 mat. prasowe

Jak jeżdżą chińskie auta?

Na pilnie strzeżonym, przeznaczonym dla producentów samochodów torze testowym Segula koło Frankfurtu mieliśmy okazję sprawdzić, jakich wrażeń dostarczają samochody koncernu Geely. Jazdy były bardzo krótkie, bo trwały po kilka minut, ale już dziś możemy podzielić się pierwszymi wrażeniami. Do dyspozycji były Geely L6 oraz EX5, Zeekr 001 i X oraz Lotus Eletre oraz Emeya. Zacznijmy od modeli Lotus. Wsiadam za kierownicę elektrycznego SUV Eletre. Wciskam gaz i mam wrażenie, że startuję statkiem kosmicznym. Przeciążenie jest ogromne. Nic dziwnego skoro, Lotus Eletre napędzany jest dwoma silnikami o mocy 918 KM, które pozwalają przyspieszyć do 100 km/h w 2,95 s. i rozpędzić się do 265 km/h. Według WLTP Eletre może pokonać na jednym ładowaniu 600 km. Za porażającymi osiągami nie nadążają niestety ani dostrojenie zawieszenia, ani zwinność - kategorie, w których od lat królował Lotus. Wynika to z potężnej masy, która przekracza 2,6 tony. Zbliżone wrażenie pozostawia Emeya, z tym, że w tym modelu siedzi się nieco niżej, ale nie aż tak nisko jak powinno się siedzieć w samochodzie sportowym.

Lotus Eletre mat. prasowe

Pora na modele Geely. SUV EX5 ma nieco za miękko zestrojone zawieszenie jak na europejskie warunki, a wnętrze nie jest tak dobrze wykonane jak konkurencyjne produkty europejskie. Bardzo dobre wrażenie pozostawia hybrydowy model L6, którego napęd składa się z turbodoładowanego benzyniaka o pojemności 1.5 litra współpracującego z silnikiem elektrycznym. Napęd jak i zawieszenie dostosowane jest do gustów europejskich. Ciekawostką w Geely jest ukryty w zderzaku zewnętrzny głośnik, który pozwala się cieszyć ulubioną muzyką np. podczas pikniku. Ale można z jego pomocą emitować na zewnątrz dowolne dźwięki ze swojego smartfonu. Jednak najlepsze wrażenie pozostawiły modele Zeekr. Znakomicie zestrojone układy jezdne, sztywne karoserie, ciekawe wnętrza i dobre proporcje powodują, że Zeekr pozostawia wrażenia z jazdy znane z europejskich modeli tej wielkości oferowanych przez marki premium. Zeekr 001 przyspiesza do setki w 3.8 s i ma 544 KM. Szkoda tylko, że w ofercie marki Zeekr występują tylko napędy elektryczne. Zeekr najcelniej trafia w europejski gust. Z pewnością już niedługo będziemy mieli okazję dłużej pojeździć produktami koncernu Geely i podzielić się bardziej wnikliwymi wrażeniami.