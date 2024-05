Duża chmura dymu i popiołu wywołały zamieszanie w Południowym Tyrolu. W siedzibie producenta hiperładowarek Alpitronic w Bolzano (Włochy) w magazynie wybuchł pożar. Według włoskich mediów zapalił się materiał izolacyjny. Ogień szybko się rozprzestrzeniał. Straż pożarna poinformowała, że ​​pożar został opanowany i zapobiegnięto jego rozprzestrzenieniu się na halę produkcyjną Alpitronic. W wyniku większego pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Alpitronic to największy w Europie producent szybkich ładowarek

Jak stwierdził Philipp Senoner, szef firmy Alpitronic póki co nie znana jest przyczyna pożaru, który nie wpłynął w jakikolwiek sposób na produkcję. Magazyn. w którym pojawił się ogień był w remoncie i nie był użytkowany. Włoska firma Alpitronic jest największym w Europie producentem szybkich ładowarek. Ma zakontraktowane zamówienia od znanych operatorów - Allego, EnBW, Fastned czy Ionity. Najnowszy model firmy to Hypercharger HYC 400 o mocy ładowania do 400 kW.