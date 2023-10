Badanie przeprowadzone przez S&P Global Mobility dowodzi, że poza grupą właścicieli Tesli, ponad połowa obecnych użytkowników samochodów elektrycznych porzuci ideę jazdy samochodem elektrycznym. Pokazuje to wskaźnik lojalności dla pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych, który utrzymywał się na poziomie 52,1 proc. Badanie wykazało, że aż 63,2 proc. posiadaczy elektrycznych Nissanów pozostanie przy tym typie napędu. Dla Chevroleta ten wskaźnik wynosi 60,5 proc. W przypadku konkretnych modeli, 37,3 proc. właścicieli Forda Mustanga Mach-E pozostaje przy modelu elektrycznym.

Znacznie wierniejsi pojazdom elektrycznym są klienci luksusowych marek. W tym wypadku wskaźnik lojalności przekracza 60 proc. proc. i systematycznie w ostatnich trzech latach rośnie. Obecnie 56,6 proc. nabywców samochodów elektrycznych Mercedesa pozostanie przy aucie z wtyczką, a w 2020 roku było to 24,3 proc. Wskaźniki lojalności wobec pojazdów elektrycznych również wzrosły w Jaguarze z 25 proc. do 56,5 proc., w Audi z 25,5 do 50,1 proc., a w wiodącej na rynku Tesli z 51,8proc. do aż 76,7 proc.. Lojalność właścicieli modeli elektrycznych BMW utrzymuje się na tym samym poziomie.